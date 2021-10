Investiční aplikace Robinhood zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku, během kterého se jí sice podařilo meziročně zvýšit svá čísla, ovšem znovu nedokázala naplnit očekávaní investorů. O zrovna nejšťastnější období nejde ani z pohledu tržeb z obchodování s kryptoměnami, které se ve srovnání s druhým kvartálem výrazně smrštily. Jedním z důvodů pro tento pokles může být i opadnutí zájmu o digitální minci dogecoin, na níž Robinhood minule po stránce krypta tak vyrostl.

Celkové tržby americké společnosti Robinhood Markets, která za stejnojmennou investiční aplikací stojí, se za uplynulý kvartál zvýšily na 365 milionů dolarů (osm miliard korun), tedy o 35 procent oproti stejnému období v loňském roce. Analytici, jež vyzpovídala agentura Bloomberg, avšak očekávali mnohem vyšší tržby – až 424 milionů dolarů (9,4 miliardy korun). Vyrostly i tržby plynoucí z transakcí v aplikaci, na nichž Robinhood nejvíce vydělává. Ty dosáhly úrovně 267 milionů dolarů (šest miliard korun), což je v meziročním srovnání o zhruba 65 milionů dolarů více.

Rostoucí tendenci má i počet měsíčně aktivních uživatelů, jenž dosáhl hranice 18,9 milionu, tedy o 76 procent více oproti stejnému kvartálu v minulém roce. Pro Robinhood je tato statistika jednou z těch nejdůležitějších, jelikož na ní vidí, kolik lidí má o jeho platformu zájem. Je však nutné podotknout, že se do tohoto čísla počítá i pouhé jedno přihlášení – reálné aktivní využívání tak může být jiné.

Velká rána do tržeb z kryptoměn

Po stránce zisku a ztráty se Robinhood znovu objevil v červených číslech, násobně hlubších než loni ve stejném období. Jeho čistá ztráta činí 1,3 miliardy dolarů (28,8 miliardy korun) oproti 11 milionům dolarů (244 milionů korun) ve třetím kvartálu roku 2020. Podle firmy byla z velké části způsobena odměňováním zaměstnanců na základě akcií v souvislosti s červencovým vstupem na burzu a také navyšováním počtu nových pracovníků.

Kryptoměny jsou pro aplikaci Robinhood čím dál zásadnější Foto: Robinhood

Ovšem to, co rezonovalo mezi investory a analytiky nejvíce, byly příjmy z kryptoměn. Ačkoliv Robinhood začínal primárně na akciích, se kterými mohli lidé začít snadno obchodovat v přehledném rozhraní, digitální měny se stávají čím dál větší (a důležitější) součástí jeho byznysu. Potvrdil to hlavně druhý letošní kvartál, kdy čtvrtinu tržeb firmy vygeneroval kryptoměnový vtip pod názvem dogecoin.

Zájem o dogecoin ale v posledních měsících relativně opadl, což se mohlo odrazit právě na aktuálních výsledcích z kategorii kryptoměn. Tržby z kryptoměnových transakcí Robinhoodu v posledním čtvrtletí činily 51 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). To je sice o zhruba 46 milionů dolarů více než loni ve stejném období, ale oproti druhém kvartálu roku 2021 jde o 78procentní pokles. Tehdy byly na úrovni 233 milionů dolarů (5,2 miliardy korun).

„Nesplněná očekávání ve výši tržeb společnosti Robinhood kontrastují s příznivějšími tržbami z obchodování velkých bank a makléřů, což mohlo investory vést k očekávání vyšších objemů obchodování Robinhoodu,“ uvádí ve zprávě, na kterou se odkazuje agentura Bloomberg, analytik společnosti FBB Capital Partners Mike Bailey. Vedení Robinhoodu pak zmiňuje, že s takovými výkyvy počítalo.

Situace se tak může do budoucna zlepšit, což Robinhood očekává i s ohledem na nově spuštěné kryptoměnové peněženky. K rychlejšímu růstu by ovšem mohla pomoci i relativně nová kryptoměna šiba-inu, vycházející z konceptu recesního dogecoinu. Ta za poslední den posílila o skoro čtyřicet procent, obchoduje se za 0,00007 dolaru a je jedenáctou největší kryptoměnou světa s hodnotou okolo 40 miliard dolarů.

I proto především mladí investoři vyzývají Robinhood, aby začal šiba-inu nabízet. Žádost už podepsalo přes 300 tisíc lidí, přičemž k popularitě šiba-inu přispívá mimo jiné šéf automobilky Tesla a nejbohatší muž planety Elon Musk. Zda ji Robinhood zahrne, se ale zatím neví. Akcie firmy nyní oscilují na hranici 35 dolarů za kus a za dnešek si připsaly zatím čtyřprocentní pokles.