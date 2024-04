Manželská rošáda v čele Martinusu. Michal Meško bude půl roku odpočívat, vystřídá ho Andrea Mešková

Uložit 0

Ke knihkupectví Martinus, které se ze Slovenska kdysi vydalo také do Česka, patří neodmyslitelně jméno Meško. Historie značky sice sahá až do roku 1990, ale klíčový rozvoj nastal po roce 2000, kdy se k bratrům Santusovcovým přidal jako programátor Michal Meško a společně začali budovat moderní online knihkupectví. Jeho tržby dnes přesahují miliardu korun a už více než šestnáct let v jeho čele jako CEO stojí právě Michal Meško. To se však nyní minimálně na několik měsíců změní. Pozici dočasné šéfky Martinusu obsazuje Michalova žena Andrea, která dosud působila jako Chief People Officer.

Důvodem změn ve vedení Martinusu je dlouho plánovaný sabatikl, který si Michal Meško naordinoval. „Už delší dobu jsem cítil, že si potřebuji odpočinout. Přestože si vědomě hlídám kalendář a balanc mezi prací, rodinou a časem pro sebe, tak za posledních patnáct let jsem nikdy skutečně ‚nevypl‘ na více než dva až tři týdny,“ vysvětluje čtyřicetiletý Meško, který do Martinusu před téměř pětadvaceti lety přicházel ještě jako student.

Později se stal nejen CEO, ale v rámci rodinného holdingu společně se svou ženou Andreou také většinovým vlastníkem. Menšinový podíl drží původní zakladatelé, respektive jejich rodiny. Svou životní partnerku Andreu potkal Michal Meško shodou okolností v době, kdy vedení Martinusu přebíral. Ta o dva roky později, v roce 2009, do firmy taktéž nastoupila. Tehdy měla na starost vybudování sítě kamenných knihkupectví a později i kaváren, až se z ní stala Chief People Officer.

Celý Martinus tak zná Andrea Mešková jako málokdo, a proto se nyní posouvá na pozici dočasné CEO. „Z profesního i partnerského hlediska jsem ráda, že si Michal dává pauzu a že ho v tomto rozhodnutí mohu podpořit nejen lidsky, ale i profesně,“ říká devětatřicetiletá Mešková, která by měla firmu vést minimálně do podzimu. Právě do té doby má její muž naplánovaný svůj odpočinek. Zároveň však upozorňuje, že se rozhodně nejedná o jeho pozvolný odchod z firmy. Naopak chtějí po jeho návratu Martinus společně dál rozvíjet.

Na Slovensku firma loni otevřela své osmnácté kamenné knihkupectví a poprvé se svým konceptem knihkupectví spojeného s kavárnou zamířila také do Česka, konkrétně do Brna. Zejména díky svému internetovému obchodu patří mezi největší prodejce knih u nás i na Slovensku. Za loňský rok činil obrat Martinusu 52 milionů eur (1,3 miliardy korun), což představuje desetiprocentní meziroční růst. „Těším se, že Martinus bude ještě zajímavější, odolnější či kreativnější díky všemu, co vznikne díky mé nepřítomnosti. Jsem také zvědavý na odstup, který budu moci získat i já: od firmy, ale asi i od sebe jako manažera nebo lídra,“ plánuje Meško.

Aktuálně má naplánováno, že by se vrátil v říjnu, přičemž do té doby nebude do vedení Martinusu nijak zasahovat. „S Michalem jsme partnery v práci od roku 2009 a v soukromí od roku 2007. Během společného působení v Martinusu jsme často dostávali otázku, jak se nám daří proplouvat mezi osobními a pracovními situacemi, ale nám to velmi vyhovovalo. Znalost pracovního kontextu toho druhého nám vždy pomohla lépe se naladit na to, co ten druhý prožívá,“ usmívá se Andrea Mešková s tím, že během večerních diskuzí prý často rovnou řadu pracovních otázek vyřešili a druhý den je zrealizovali.

V rámci Michalova sabatiklu si teď Meškovi zvykají na nový model fungování a hloubka detailů, do kterých při večerních debatách společně jdou, je prý úplně jiná než dřív. „Společně hledáme, jak mít i nadále svobodu mluvit o všem, o čem ten druhý potřebuje mluvit, ale zároveň nezabřednout do hloubky detailů, aby se Michalovi skutečně podařilo získat odstup, který chce,“ doplňuje Andrea. V Česku se bude dál soustředit nejen na rozvoj e-shopu, ale také služby Knihovrátek, kterou Martinus spustil v roce 2021 a naskočil na trend výkupu a prodeje knih z druhé ruky. U nás soupeří například s Knihobotem, Reknihami či službami od Albatrosu.