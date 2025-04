Marvel to stálo obří peníze. Díky umělé inteligenci za pár korun teď může tvořit filmové efekty každý

Uložit 1

Ve zlomovém okamžiku filmu Avengers: Infinity War se zlověstný titán Thanos chopil moci šesti Kamenů nekonečna a jediným lusknutím prstů dosáhl svého cíle. Polovina veškerého života začala mizet v prachu a diváci s hrůzou sledovali, jak se jejich oblíbení hrdinové, včetně Spider-Mana, Black Panthera či Doctora Strange, rozpadají na popel. Teď si ten stejný efekt můžete jednoduše vyzkoušet třeba na svých videích s přáteli.

Z pohledu filmových tvůrců představovalo ztvárnění této ikonické destrukce výzvu a vytvoření realistického efektu rozpadu vyžadovalo nasazení pokročilých technik digitálních efektů. Každý pohyb, každá změna textury musela být pečlivě animována, aby divák uvěřil, že sleduje skutečnou zkázu.

Náročnost vizuálních efektů nepochybně přispěla k tomu, že se snímek Avengers: Infinity War s astronomickým rozpočtem 350 milionů dolarů (tedy více než 7,7 miliardy korun) zařadil mezi nejdražší filmy všech dob.

Foto: Falcon / Disney Thanos ve filmu Avengers: Infinity War

A teď z jiného soudku. Dva moderátoři našeho podcastu Money Maker sedí v nahrávacím studiu a vášnivě debatují o investicích a byznysu. Všechno se zdá být normální, tedy do chvíle, kdy se tělo jednoho z nich začne rozpadat na jemná zrnka prachu. Ta víří vzduchem a rozplývají se do prostoru, jako by je odvál vítr. Jeho kolega ani nepohlédne na prázdné místo vedle sebe. Bez jediného zaváhání pokračuje v konverzaci – přestože mu z ramen kloužou zbytky jeho moderátorského parťáka.

Ačkoli nejde o tak vlivnou scénu, jako byla ta, která se objevila na plátnech kin po uvedení Infinity War, jedno mají společné. Využívají stejný vizuální efekt. Avšak s podstatným rozdílem. Zatímco u miliardového filmu na něm pracovala skupina profesionálů, k vytvoření podivného záběru z nahrávacího studia stačila jediná fotografie a nástroj umělé inteligence (AI) zvaný Higgsfield AI.

Profesionální VFX za pár stovek

Nová technologie, která v posledních týdnech dobývá sociální sítě, dokáže proměnit obyčejnou fotografii v krátkou filmovou sekvenci. Nabízí k tomu desítky efektů – od zmíněného rozpadu v prach přes dramatické výbuchy a zpomalený pohyb až po dynamické otáčení kamery nebo efekt snorricam, k jehož vytvoření by za běžných okolností museli filmaři obléknout herce do speciálního postroje. Filmařské zařízení je při něm připevněné přímo k tělu herce, které vytváří charakteristický záběr s „zamrzlým“ subjektem uprostřed a pohybujícím se pozadím.

Jejich využití vyjde překvapivě levně. Kromě testovací verze, která umožní zájemcům bezplatně vytvořit až dvě videa, nabízí aplikace tři varianty měsíčního předplatného. Za přibližně 210 korun jde v programu vyrobit třicet videí, 120 záběrů pak Higgsfield AI vygeneruje za přibližně 850 korun.

Použití nástroje je jednoduché. Po nahrání snímku stačí vybrat požadovaný efekt a umělá inteligence se postará o zbytek. Výsledné video je hotové během několika minut a jeho realističnost mnohdy bere dech. Higgsfield AI si totiž překvapivě dobře poradí i s detaily, jako je animace vlasů, obličeje a stínů.

Přesto má technologie svá omezení. Videa jsou zatím krátká a trvají kolem tří až pěti sekund. I tyto sekvence však mohou začínajícím filmařům s nízkým rozpočtem pomoci přiblížit se vizuální kvalitě špičkových produkcí. Startup, který za Higgsfield AI stojí, navíc do budoucna slibuje rozšíření této časové hranice až na deset sekund.

Efekty se však ne vždy chovají předvídatelně a při nevhodné kombinaci fotografie a vybraného efektu může výsledek působit poněkud bizarně. Občas se objeví drobné chyby v animaci kamery, nepřirozené pohyby nebo deformace objektů, které narušují celkový dojem. To pak často vede k nutnosti vygenerovat záběr znovu, což znamená další spotřebu kreditů z předplatného.

Například po nahrání fotografie z redakce CzechCrunche, na které dva kolegové debatují na gauči, jsme testovali efekt výbuchu. Výsledná animace působila na první pohled překvapivě realisticky – výraz zděšení na tvářích postav, rozpadající se prostředí i plameny šířící se místností vytvářely silný vizuální dojem. Ten však rychle narušil jeden nechtěně komický detail. Když vyděšená žena shodila z klína laptop, zařízení se při dopadu proměnilo v obyčejný sešit, z nějž se vysypaly listy papíru.

Filmy vytvořené s AI mohou vyhrávat Oscary

Potenciál nového nástroje je přesto obrovský. Vývojáři ze společnosti Higgsfield AI již testují nový nástroj ReelMagic, který slibuje delší videa, schopnost vytvářet jednoduché příběhy, rozpohybovat postavy, a dokonce přidat i hlasový doprovod. A i když je technologie stále ve vývoji, je dobrým příkladem toho, jak umělá inteligence mění svět filmu.

To ostatně potvrzuje i nedávné rozhodnutí Americké filmové akademie, která nově upravila pravidla pro Oscary a povolila nominace i filmům využívajícím umělou inteligenci. AI už sehrála významnou roli při vzniku některých snímků, které letos v březnu získaly nejprestižnější filmová ocenění.

Podle serveru BBC se využití umělé inteligence v kinematografii stalo hojně diskutovaným tématem například v souvislosti s oscarovým oceněním amerického herce Adriena Brodyho za roli ve filmu Brutalista. V dramatu byla využita AI k vylepšení hercova přízvuku, když mluvil maďarsky. Brzy poté vyšlo najevo, že podobná technologie byla použita i v oceněném muzikálu Emilia Pérez, konkrétně k úpravě a vylepšení zpěvu.