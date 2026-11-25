Matika ho nebavila, teď počítá pořád. Táta synovi udělal svou verzi Age of Empires, kde se staví počítáním
Místo sezení u sešitu dobrovolné počítání od rána do večera. Aplikace Matikov vznikla z frustrace nad úkoly, dnes pomáhá i učitelům.
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Dostat syna, třeťáka na základce, k matematice byl boj, a tak se Lukáš Daněk rozhodl vyměnit sešit s příklady za iPad. Přestože nikdy předtím nevyvíjel aplikace, s pomocí umělé inteligence mu vytvořil vlastní hru, ve které se dítě stará o svou vesnici a postupně ji provádí různými historickými epochami. Má to ale háček: aby mohlo lovit, těžit nebo stavět, musí nejprve správně počítat. Z původního rodinného experimentu tak nakonec vznikla hra Matikov, kterou si dnes může stáhnout kdokoliv.
Barevná 3D strategie děti provede epochami od doby kamenné až do budoucnosti. „Místo aby hrál nějakou hru, která mu kromě stráveného času na tabletu nepřináší nic dalšího, tak si sám vyžaduje, že chce hrát dál, počítat a stavět si vesnici. Je to taková Komenského škola hrou pro 21. století,“ popisuje Lukáš Daněk.
Princip hry vychází z klasických budovatelských strategií jako Age of Empires nebo Settlers, na kterých vyrostl sám autor. Dítě se vžije do role vůdce malého kmene v době kamenné a jeho úkolem je starat se o osadu a její obyvatele. Aby ale vesničané měli co jíst, mohli postavit kovárnu nebo vyrazit na lov, musí hráč vyrazit na výpravu a doplňovat výsledky příkladů.
Každý správný výsledek znamená zásah zbraní při lovu, vytěžený kámen nebo peníze na další stavbu. Když splní jedenáct úkolů, postaví se bossovi daného věku, a pokud ho porazí, celá jeho osada postoupí do další historické epochy, přes starověk, středověk, průmyslový věk a moderní dobu až do budoucnosti.
Cesta k současné podobě ale nezačala hladce. Daněk sice pracuje v softwarové firmě, v životě však nenapsal jedinou aplikaci. „Obecně tomu, jak software vzniká, rozumím, ale jak tahle aplikace funguje uvnitř, vůbec nevím,“ přiznává. Využil proto postup označovaný jako vibecoding, tedy tvorbu softwaru, kdy člověk nepíše samotný kód řádek po řádku, ale běžnou řečí popisuje své představy umělé inteligenci a ta podle nich aplikaci sama naprogramuje i otestuje. Tímto způsobem vznikla úplně první verze za méně než hodinu.
Syn jako spoluautor
Jenže narazila na realitu. „První verze se nepovedla. Začínala příklady přes stovku a běžely v ní hodiny, takže syna stresovala,“ líčí Daněk. Hru proto ještě ten samý den kompletně předělali a ze syna se stal plnohodnotný spoluautor. „Od začátku jsem to bral jako společný projekt. Chtěl jsem mu zároveň ukázat, jak taková věc vzniká,“ vysvětluje.
Co syn večer při testování připomínkoval, to otec s pomocí umělé inteligence Claude zapracoval často hned do druhého dne. Na popud malého testera tak ze hry zmizely nejen stresující časové limity, ale třeba i hudba během počítání, protože ho rozptylovala. Z původní jednoduché grafiky plné obyčejných emotikonů se postupně vyloupl propracovaný 3D svět se zvuky i osmi různými hrdiny na výběr.
Za chvilku spočítá až 130 příkladů, bylo to pro mě šokující. Jeho schopnosti díky tomu obrovsky rostou.
Během testování se ukázalo ještě jedno důležité pravidlo: děti v takové hře nesmí svazovat tlak na výkon. Původně totiž v Matikově byly i různé žebříčky a časové testy, jenže se to rychle obrátilo proti nim. „Pokud se dítěti poněkolikáté nepodařilo splnit úkol kvůli časovému tlaku, frustrace z toho ho spíš odradila, než aby ho motivovala zkoušet to znovu. Celý tenhle stresový a poměřovací aspekt jsme proto záměrně vyndali a na množství vypočítaných příkladů to bylo hned znát,“ vysvětluje Daněk.
Dnes tak v Matikově hodiny neběží, dokud je nezapne sám rodič, a chyba nikdy neznamená, že by hrdina prohrál. Hra navíc sama hlídá tempo. Když se dítěti daří, po malých krůčcích přitvrzuje od sčítání do dvaceti přes násobilku a dělení až po rovnice s neznámou. Když naopak začne chybovat, potichu ubere, aby si hráč udržel úspěšnost kolem čtyř správných odpovědí z pěti.
Zatímco u papíru a tužky bylo dříve těžké udržet synovu pozornost u dvaceti příkladů, v digitální vesnici jich najednou zvládl i násobně víc. Zlepšení se brzy projevilo i ve škole. „Bylo to pro mě až šokující. V běžném režimu byl problém ho přimět ke dvaceti příkladům, tady jich spočítá za chvilku třeba sto třicet. Je to úplně jiný level a jeho matematické schopnosti díky tomu obrovsky rostou,“ pochvaluje si autor.
Pro rodiče navíc do hry přidal speciální sekci zamčenou kontrolním příkladem, kde dospělí přesně vidí, kolik příkladů dítě za poslední dva týdny vypočítalo a kde dělá chyby. „Je to skvělý motivační faktor. Můžeme si k tomu pak se synem sednout a ukázat mu: Podívej, na začátku jsi počítal tolik příkladů, tady jsi chyboval, a teď jsi mnohem dál,“ popisuje.
Aplikace zároveň cíleně jde proti trendům dnešních mobilních her. Neobsahuje žádné reklamy, nevyžaduje přihlášení ani připojení k internetu a o dětech nesbírá vůbec žádná data. „Myslím si, že nic z toho k dětským aplikacím nepatří. Chtěl jsem, aby bylo úplně jasné, že je hra pro děti naprosto bezpečná,“ zdůrazňuje Daněk.
První dvě éry, doba kamenná a starověk včetně závěrečného souboje, jsou ke stažení zdarma a na jednom tabletu může mít vlastní rozehranou vesnici až šest dětí. Odemknutí zbývajících epoch pak vyjde na jednorázových 99 korun pro celou rodinu. „Je to skoro minimum, za které jde na App Storu nastavit nákup v aplikaci,“ dodává s tím, že učitelům prvního stupně posílá kódy na odemčení celé hry bezplatně.
Tím ale rodinná herní dílna neskončila. Když mladší děti v předškolním věku viděly staršího bráchu s tabletem, dožadovaly se vlastní hry. Lukáš Daněk pro ně proto vytvořil titul Rytíř a draci, kde nejmenší ještě předtím, než se naučí číst, podle hlasových pokynů bojují s draky pomocí abecedy a prvních čísel. A pro třeťáka pak přibyla ještě běžecká hra Befemele, ve které robot probíhá branami a dítě místo počítání trénuje vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké i nebo shodu podmětu s přísudkem.
A ani to nemusí být konec. Daněk totiž nevylučuje, že rodinné vývojářské studio bude pokračovat i s tím, jak děti porostou. „Mám oba rodiče ve školství, takže dřív nebo později asi uděláme rodinnou poradu o tom, co dalšího by mohlo vzniknout, aby měly děti o zábavu postaráno,“ uzavírá s úsměvem.