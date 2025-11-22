Měl být chloubou Ruska, místo toho se poroučel k zemi. A dokonalý není ani tamní robotický zabiják
Rusové už vyvinuli několik humanoidních robotů. Na pozadí války ale nyní vzniká i zcela odlišná sorta strojů, jejichž cílem není pomáhat, ale zabíjet.
Moskevský konferenční sál. Na místě je asi padesátka novinářů, z reproduktorů zní skladba Gonna Fly Now z filmu Rocky a na pódium vchází humanoidní robot. Udělá pár nemotorných kroků, zvedne ruku, aby zamával publiku… a poroučí se k zemi. K robotovi pak rychle přibíhají jeho tvůrci z firmy Aidol, aby jej zakryli černou plachtou. Video zachycující scénu jak z absurdního divadla se na sociálních sítích rychle stalo virálním.
Aidol měl být výkladní skříní ruské humanoidní robotiky – stát i tamní média jej prezentovala jako „prvního antropomorfního robota s umělou inteligencí v zemi“, připomíná ukrajinský server United24. Při druhém pokusu o jeho představení už ale raději jenom stál, zatímco ho zezadu jistila podpůrná konstrukce. A na zemi byly ještě vidět kousky z jeho rozbitého rámu, píše server The Telegraph.
Šéf firmy Vladimir Vituchin později pro ruskou agenturu TASS vysvětloval, že za problém může chybně nastavená kalibrace a že šlo „o reálné učení v přímém přenosu“. „Tato chyba se změní ve zkušenost,“ citují ho The New York Times. Jeho projekt je přitom poměrně ambiciózní. Na svém webu píše, že Aidol má umět chodit, manipulovat s objekty a komunikovat s lidmi. V obličeji má prý mít 19 servomotorů, které zvládnou 12 základních emocí. A je zhruba ze tří čtvrtin postaven z domácích, tedy ruských komponentů. Cílem je nasadit ho pro práci v automobilkách, nemocnicích nebo skladech.
Zatím ale jde spíš o hudbu budoucnosti. V civilní sféře je dnes úspěšnější jiná ruská firma, Promobot. Vyvíjí totiž roboty, kteří umí komunikovat s lidmi, jsou schopní pokládat otázky a na některé i odpovědět. Navíc si pamatují obličeje všech lidí, s nimiž se už setkali. Jejich hlavním úkolem je prezentovat firmu, pro kterou pracují, zobrazovat její propagační materiály na své obrazovce a případně tisknout účtenky, vstupenky či fotografie.
Promobot už prý prodal desítky svých mluvících robotů do celkem 35 zemí. Tam teď pracují jako správci objektů, promotéři, průvodci nebo recepční. A celý příběh má i českou stopu – výrobce totiž uvádí, že vůbec prvního robota prodal v roce 2013 jednomu nadšenci z Česka, a to za tři tisíce dolarů (na dnešní přepočet jde o přibližně 62,5 tisíce korun).
Dnes společnost sídlící ve městě Perm vyvíjí také humanoidního robota Robo-C, který na sebe může vzít podobu konkrétního člověka. Navíc má umět napodobovat výrazy lidské tváře a zvládnout i jednoduché úkony. I tento robot umí odpovídat na dotazy zákazníků, navigovat návštěvníky v muzeích nebo vítat hosty během různých akcí.
Na pozadí ruské agrese vůči Ukrajině ale nyní vzniká i zcela odlišná sorta robotů, jejichž cílem není pomáhat, ale zabíjet. Jedním z nich je například mini-Solncepjok, kompaktní robotický systém, který má být levnou alternativou těžkého termobarického raketometu TOS-1A, uvádí United24. Princip je jednoduchý: místo velkých raket na tankovém podvozku se využije lehká bezosádková platforma s jednorázovými pěchotními raketomety.
Robot, který údajně umí automaticky detekovat a zaměřovat cíle, ale nemá žádné pancéřování a svůj odpalovač má posazený až u zadní části podvozku, což může zhoršovat jeho stabilitu při střelbě. Ještě problematičtější je jeho tvůrce – moskevská firma Robototechničeskij Inžiniring. Podle ukrajinského serveru Defense Express nemá od roku 2018 žádné tržby, loni skončila ve ztrátě a zaměstnává jen dva lidi. Navíc má za sebou celou řadu žalob a čelí vysokému riziku platební neschopnosti, což neodpovídá profilu spolehlivého dodavatele zbraňových systémů.
Na frontě se kromě toho objevují další ruské robotické experimenty. Ať už jde o improvizované logistické drony, čtyřkolové buginy, na nichž sedí vojáci bez jakékoli ochrany, či pozemní kamikaze drony z hoverboardů, které vezou miny. A zdá se, že právě takoví roboti jsou teď pro Rusko prioritou. Nikoliv jejich protějšky, které by mohly pomoct tamní uvadající ekonomice.