Měří spánek, kroky i zaplatí. Vyzkoušeli jsme prsten, který to umí jako první na světě a je z Česka
Dva týdny jsem testoval prsten Niceboy One Ultra. Placení byla čirá radost, občas ale měřil spánek, i když jsem byl vzhůru. Ve výsledku ale potěšil.
Češi jsou opět v něčem premianty. Výrobce elektroniky Niceboy, jejž v roce 2016 založili podnikatelé Jiří Zima a Daniel Janků, si totiž nedávno připsal zajímavý zářez. Vedle sluchátek, reproduktorů, hodinek, příslušenství pro gamery, spotřebičů do domácnosti nebo různých platebních zařízení teď přidává do portfolia i první chytrý prsten na světě, jenž hlídá zdraví a zároveň umí i platit. A my se ho rozhodli vyzkoušet.
Niceboy mi nejprve zaslal testovací „sizing kit“, tedy vzorník velikostí, který si lze bezplatně přiobjednat během nákupu prstenu na e-shopu. Výrobce doporučuje zkoušet plastové atrapy alespoň dva dny, aby měl člověk jistotu, že daná velikost na prstu opravdu sedí. Pak už nezbývá než si objednat skutečný smart ring One Ultra.
Zařízení je zatím dostupné v jediném provedení, a to broušené černi. Niceboy uvádí, že je vyrobeno z vysoce odolné keramiky, která zvládá nárazy i vodu. Takže jsem jej během testování při mytí nádobí nebo sprchování nesundával z ruky – a na funkčnost to nemělo vliv. Na jeho povrchu se ale objevily nepatrné škrábance způsobené otřením se o zeď nebo další objekty.
Prsten sleduje osm zdravotních ukazatelů – srdeční tep, okysličení krve, krevní tlak, spánek, tělesnou teplotu, kroky, kalorie a stres, navíc podporuje i velké množství sportovních aktivit. Vše lze sledovat v aplikaci Niceboy One, která je volně dostupná na Google Play i App Storu. Díky aplikaci lze také prstenem ovládat spoušť fotoaparátu nebo hrát hry.
Během dvoutýdenního testu jsem současně využíval i své chytré hodinky Huawei Watch GT 2, abych porovnal naměřené hodnoty u ukazatelů, které mě nejvíce zajímají – spánek a kroky. A výsledky byly občas dosti rozdílné.
Začněme u spánku. Pro příklad jsem zvolil středu 8. října, u které jsem si dobře vědom, kdy jsem spal a kdy už byl vzhůru. Chytrý prsten mi naměřil necelých sedm a půl hodiny spánku s tím, že jsem usnul ve 23:49 a probudil se v 07:18. Čas usnutí ukazují hodinky velmi podobný, jako čas probuzení však hlásí 06:57. A mají pravdu. Jsem si zcela jist, že v sedm ráno jsem již četl maily a koukal, co se děje ve světě. Takových odchylek se v průběhu testování objevilo vícero, přičemž mi prsten přičítal minuty spánku k dobru, i když jsem byl stoprocentně vzhůru a zrovna řešil plačící dítě nebo nájezd komárů. A často mi pak tvrdil, že jsem skvěle odpočatý, byť mi hodinky ukazovaly opak.
I u údajů týkajících se stresu byl ke mně prsten poněkud milosrdnější – obvykle mi naměřil nižší hladinu než hodinky. V tomto případě však nedokážu laicky posoudit, které výsledky jsou přesnější. A co se týče kroků, tam prsten i hodinky většinou táhly za jeden provaz a vesměs měřily stejné hodnoty s odchylkami v řádu několika stovek kroků, které mohly být způsobeny třeba tím, že jsem si zrovna jedno ze zařízení sundal. Podobné údaje byly i u krevního tlaku nebo okysličení krve.
Prsten ovšem, na rozdíl od mých hodinek, umí platit. Nastavení této funkcionality však pro mě bylo složitějším procesem. Zaprvé je nutné nainstalovat další aplikaci, konkrétně Niceboy Pay. Tam mi ale zpočátku nešlo prsten připojit – povedlo se to až po několika dnech marných pokusů a konzultacích se zákaznickou linkou. Poté jsem si musel založit účet u mBank, neboť je platební funkce prstenu do 31. prosince 2025 exkluzivně dostupná klientům této banky.
Samotné placení je ale čirá radost. Možná i proto, že můj mobil při bezkontaktních platbách často zlobí a neustále vyžaduje další a další ověřování totožnosti. Prsten nikoliv – proces je rychlý a pohodlný, stačí jej přiložit k terminálu. Standardní zabezpečení, tedy nutnost zadání PIN kódu, nastává až při transakcích nad 500 korun. Platby navíc fungují, i když prsten není připojený k telefonu nebo je vybitý. Mobil nebo kartu už proto prakticky nepoužívám, smart ring v mém případě zcela převážil.
Výrobce slibuje výdrž až sedm dní bez nabití. V mém případě zvládl „jen“ šest dnů, protože jsem v rámci testu aktivoval všechny měřicí funkce a také ovládání gesty, které zařízení rychleji vybíjí. Běžný uživatel ale pravděpodobně nebude mít vše spuštěno zároveň. Plné dobití prstenu ve stylovém pouzdru, které je součástí balení, pak trvalo hodinu a půl.
Musím také říci, že mi tento smart ring rychle přirostl k srdci – nebo spíš k prstu. Vypadá hezky, a i přes své větší rozměry (je mohutnější než snubní prstýnek) mi na ruce nijak nevadil. Standardně se totiž nenosí na prsteníčku, ale na ukazováčku, který „sousedí“ jen s jedním dalším prstem. Díky tomu tolik nepřekáží. Je nicméně jasné, že ne každému bude takový masivní prsten vyhovovat.
Niceboy One Ultra si lze nyní pořídit za 3 999 korun, což je v porovnání s jinými chytrými prsteny příznivá cena. Tento ale navíc umí i platit. Možná mi neměřil spánek tak přesně jako hodinky, ve výsledku však může být užitečný pro lidi, kteří si chtějí čas od času zkontrolovat některé zdravotní ukazatele a z nějakého důvodu jim nevyhovují jiná zařízení.
A pokud někdo nemá zájem o chytré funkce, Niceboy nabízí i samostatný platební prsten – aktuálně za 1 999 korun a ve třech barevných variantách, včetně bílé. Od uvedení na český trh loni v červnu se prodalo přes 24 tisíc těchto prstenů, do tohoto čísla se však nezapočítávají kusy rozdané v rámci marketingových akcí s partnery, během nichž byl dostupný třeba za jednu korunu.