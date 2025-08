Měsíce trávil sám v americké divočině. A tak vymyslel značku oblečení, která pomáhá sázet stromy

Uložit 0

Dříve se živil jako markeťák a webdesignér, než přišlo dobrodružství, které mu přerovnalo životní hodnoty. Před devíti lety se vydal do americké divočiny na jednu z nejnáročnějších turistických tras, které na Zemi jsou. Strávil na ní tři měsíce, ušel stovky kilometrů, sáhl si na mentální i fyzické dno, především si ale uprostřed ničeho vysnil projekt, díky němuž by pomáhal světovým lesům a inspiroval by další. A založil značku oblečení. „Na české poměry to považuji za průkopnický krok,“ říká Daniel Kužela.

Jeho život se dělí na období před rokem 2016 a po roce 2016. Předtím rád cestoval a využíval toho, že svou práci může dělat odkudkoliv na světě, poté ke svému hlavními živobytí založil ekologickou módní značku Tree Factory (dnes známou jako Summer & Myles), která za každé prodané oblečení nechá vysadit několik stromů do míst, kde lesy trpí.

„Inspiroval jsem se za hranicemi, tehdy to v Česku nebylo vůbec zvykem,“ vzpomíná Daniel Kužela pro CzechCrunch. Než ale jeho srdcový osobní projekt vznikl, předcházely tomu perné chvíle na Pacifické hřebenovce, více než čtyři tisíce kilometrů dlouhé trase, která se táhne primárně západním pobřežím Spojených států, od hranice s Mexikem až do Kanady.

Vzhledem k délce a nevyzpytatelnosti patří takzvaný Pacific Crest Trail k těm nejnáročnějším svého druhu a láká tisíce dobrodruhů. Pro Kuželu to byla životní výzva, a proto si našetřil více než 120 tisíc korun na nákup letenek a veškerého vybavení, které smotal do batohu. Neměl žádný plán, kolik toho ujde nebo čeho chce docílit, prostě jen vyrazil.

„Zvládal jsem to dobře. Měl jsem obavy, co udělá ten dvacetikilový batoh na zádech, člověk si na něj ale za pár dní zvykne,“ popisuje Kužela svou cestu, během níž vylezl i na Mount Whitney, nejvyšší vrchol Kalifornie. Dostal se také na proslulý Half Dome v Yosemitském národním parku a viděl scenérie jako z filmu Wild, který ho k výletu inspiroval.

Sám ale uznává, že nic náročnějšího nezažil. Ne nutně po fyzické stránce, ale po té mentální, kdy ho svírala neustálá samota v prostředí, které po většinu času není zrovna procházkou růžovým sadem. „Po třech týdnech na cestě jsem chtěl skončit, pak jsem se vybrečel a kousnul se. Sice tam potkáváte lidi a bavíte se s nimi, ale ta celková izolovanost vás prostě dřív nebo později dostane,“ vzpomíná.

Na druhou stranu měl čas pro sebe a zhruba po čtyřech stech kilometrech, kdy okolo sebe viděl vesměs jen skály a lesy, začal přemýšlet o tom, jak by tuto cestu mohl zužitkovat i doma. Všímal si okolních stromů, díky kterým si uvědomoval, že lesní porosty po světě jsou čím dál víc káceny. Tak proč se na tom nepodílet skrze projekt, který by měl výsadbu nových stromů v jádru?

„Znal jsem kanadskou značku Tentree, která vyrábí oblečení s tím, že za každý prodaný kus vysadí několik stromů. To mi přišlo jako zajímavá myšlenka, spojit byznys s něčím, co reálně může pomoci přírodě. Tehdy to prakticky žádná česká módní značka neřešila,“ dodává Kužela. Po třech měsících v divočině a osmi stech kilometrech se tak vrátil domů. A začal jednat.

I když Pacifickou hřebenovku – po vzoru jiných Čechů jako Tomáše Mana, Moniky Benešové a dalších – nezdolal celou, dala mu nový náboj do života. Po návratu tak založil značku Tree Factory a začal prodávat své oblečení z ekologických materiálů. Za každý prodaný kus ve spolupráci s organizací Trees for the Future nechával vysázet deset stromů po světě.

Foto: Summer & Myles Grafický návrh mikiny od Summer & Myles

„Účastníme se implementace programů lesních zahrad v Kamerunu, Keni, Senegalu, Ugandě a Tanzanii, které se vedle podpory reforestace rovněž podílejí na zlepšování lokální ekonomiky a boji s chudobou a hladem,“ doplňuje Kužela přesah, kterého je už několik let součástí. A není v tom z Česka sám, podobně funguje i třeba značka Happy Nature.

„Věřím, že to, co jsme založili, mělo dopad. Měli jsme vliv na lidi, od té doby vzniklo několik značek, které začaly používat udržitelné materiály na výrobu, dost firem se rozhodlo sázet stromy za produkt a být takříkajíc v souladu s přírodou. Troufnu si říct, že před osmi lety jsme byli my ti inovátoři a trochu trh posunuli,“ dodává dvaatřicetiletý rodák z Bernartic nad Odrou.

Aktuálně to ale není tak, že by se z jeho značky stal mainstream. Naopak se v posledních letech poněkud utlumila, což Kužela vysvětluje změnami chování na trhu, do něhož promluvil covid, ale také rebrandingem na aktuální název Summer & Myles, který má lépe vyjadřovat náladu a poslání firmy.

V posledních letech zaznamenal vyšší stovky objednávek za rok a chystá se je překlopit do obratu, který by se počítal už v milionech korun. A napříč Moravskoslezským krajem shání nové dílny, díky nimž by výrobu triček, mikin, tepláků a dalších doplňků mohl posílit. Sedí tam totiž poměrně jednoduchá rovnice: čím více oblečení se prodá, tím více stromů se i vysází.