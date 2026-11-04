Město piva s českými kořeny dobylo sportovní Ameriku. K historickému titulu vedl novodobý Moneyball
Zatímco soupeři nakupovali hvězdy za astronomické částky, oni hledali talenty tam, kde je ostatní neviděli. A vsadili i na pokročilé technologie.
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Když se v polovině 19. století vydávaly tisíce lidí z Čech a Moravy za oceán, mnozí zamířili na americký Středozápad. Jedním z míst, kde se usazovali, bylo Milwaukee. Na břehu Michiganského jezera si budovali nový domov a podíleli se na rozvoji průmyslového kjměsta. O více než 150 let později se právě Milwaukee stalo dějištěm mimořádného sportovního příběhu. Místní klub Brewers, v překladu Pivovarníci dle dlouhé tradice výroby piva, totiž poprvé v historii získal titul ve slavné baseballové soutěži Major League Baseball (MLB). A to způsobem, který si zaslouží pozornost.
Příběh tohoto triumfu má totiž všechno, co fanoušky po celém světě baví, a zároveň jde proti představám nejbohatších majitelů klubů o fungování profesionálního sportu. Brewers totiž hrají na vůbec nejmenším televizním trhu v celé MLB. Tzv. market označuje oblast, z níž pochází televizní publikum místních stanic. Nejde tedy jen o počet obyvatel samotného města, ale o velikost regionu, který mohou stanice oslovit.
Zatímco New York nebo Los Angeles mají obrovské publikum, Milwaukee se s nimi v tomto ohledu nemůže měřit. Menší televizní trh znamená omezenější potenciál pro příjmy z vysílacích práv a reklamy, což se promítá i do finančních možností klubu. Zatímco např. LA Dodgers měli v sezoně 2026 na hráčské platy přes 430 milionů dolarů, Brewers se pohybovali kolem 155 milionů. To je 19. nejmenší částka ze všech 30 klubů.
V Milwaukee ale našli vlastní cestu, jak konkurovat mnohem bohatším soupeřům. Navázali přitom na principy slavného konceptu Moneyball, strategie, kterou v roce 2003 proslavila stejnojmenná kniha a o osm let později také film s Bradem Pittem.
Základní myšlenka původního Moneyballu byla prostá: když si nemůžete dovolit nejdražší hvězdy, musíte hledat hráče, jejichž kvality ostatní přehlížejí. K tomu pomáhala podrobná statistická analýza. Postupně ji ale začaly využívat všechny kluby v MLB a práce s daty se stala běžnou součástí baseballu. Výhoda, kterou měl kdysi Oakland, se tak postupně vytrácela. A zdálo se, že bez velkých peněz už se mezi nejlepšími prosadit nedá.
Proč Pivovarníci?
Pojmenování Brewers má v Milwaukee dlouhou tradici a odkazuje na historii města. Během masivní přistěhovalecké vlny v polovině 19. století se v oblasti usadily kromě českých i tisíce německých emigrantů, kteří s sebou přinesli silnou pivovarskou kulturu. V 40. a 50. letech 19. století zde byly založeny značky jako Pabst nebo Miller Lite, jež se postupně rozrostly v obří pivovarnická impéria a proměnily Milwaukee v jedno z hlavních měst amerického piva. Když se ve městě začal formovat organizovaný baseball, místní začali název Brewers používat už od roku 1888.
Formální zrod dnešního klubu však prošel složitější cestou. V roce 1900 vystupovali Milwaukee Brewers jako jeden ze zakládajících členů American League, ale už po jediné sezoně se organizace přestěhovala do St. Louis (a později do Baltimoru jako dnes známí Orioles). Název však v městě zůstal živý díky klubu hrajícímu v nižší soutěži. Když se pak v roce 1970 po pauze vrátil do Milwaukee prvoligový baseball přestěhováním klubu ze Seattlu, tehdejší majitel Bud Selig neváhal a přejmenoval klub zpět na Brewers.
Milwaukee ale našlo na trhu prostor, kterému ostatní nevěnovali tolik pozornosti. V sezoně 2026 mířila v lize velká část peněz na pálkaře, kteří dokážou rozhodovat zápasy homeruny. Brewers ale došli k závěru, že takoví hráči jsou pro klub s omezenými finančními možnostmi příliš drazí a jejich angažování představuje značné riziko.
Brewers se proto vydali opačnou cestou. Místo drahých hvězd vsadili na méně nákladné hráče, kteří dokážou plnit svou roli a nedělají zbytečné chyby. Nespoléhali na dlouhé odpaly, ale na trpělivost na pálce a rychlost při běhu po metách. Soupeře tak dostávali pod tlak postupně, místo aby čekali na několik velkých odpalů. Výsledkem bylo druhé nejnižší číslo homerunů v celé MLB, ale zároveň druhý nejvyšší počet dosažených bodů.
Podobně důležitou roli sehrály technologie. Brewers patřili mezi týmy, které začaly poměrně brzy využívat vysokorychlostní kamery, systémy pro sledování pohybu hráčů nebo biomechanické snímače. V roce 2019 navíc vybudovali vlastní laboratoř zaměřenou na rozvoj nadhazovačů. Získaná data jim pomáhají odhalovat nedostatky v technice a hledat způsoby, jak z hráčů dostat maximum.
S tím souvisí i nesmírně rozsáhlý realizační tým, ve kterém jsou kromě tradičních trenérů a manažerů také analytici, datoví inženýři či softwaroví inženýři. Vypovídající je příspěvek ze sítě X níže, který ukazuje jen část štábu Brewers.
Když tedy Brewers v play-off vyřadili hvězdami nabité Los Angeles Dodgers a postoupili, překvapili i Michaela Lewise, autora knihy Moneyball. „Kdybyste mi před lety řekli, že se něco takového stane, byl bych velmi překvapený. Byl jsem přesvědčený, že peníze nakonec rozhodnou. Je pro mě záhadou, jak je možné, že dnes nehrají tak zásadní roli a menší kluby dokážou takhle fungovat,“ přiznal pro Bloomberg.
Brewers tím pádem museli vyčkat na ideální rok. Museli totiž v průběhu let přijmout i jednu nepříjemnou součást života klubu s omezenými finančními možnostmi: pravidelně se loučit se svými nejlepšími hráči.
Vedení se drželo strategie, že když se některá z hvězd dostala na vrchol své hodnoty nebo se blížila k možnosti odejít jako volný hráč, klub ji vyměnil a získal za ni mladé talenty. Takto postupně budoval kádr, který mohl znovu a znovu bojovat o nejvyšší příčky. Až dosáhl na tu nejvyšší.