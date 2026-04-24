Meta propouští 8 000 lidí. Mark Zuckerberg obětuje desetinu firmy, aby mohl masivně investovat do AI
Majitel Facebooku či Instagramu se zbavuje tisíců pracovníků. Ušetřené prostředky mají pokrýt rekordní investice do čipů a infrastruktury.
Mateřská společnost Facebooku, Instagramu či WhatsAppu v květnu propustí přibližně osm tisíc zaměstnanců, což odpovídá deseti procentům její celkové pracovní síly. Meta Marka Zuckerberga zároveň ruší šest tisíc aktuálně otevřených pozic, které plánovala obsadit. K radikálnímu řezu dochází v momentě, kdy firma čelí extrémním nákladům na vývoj generativní AI a infrastrukturu pro velké jazykové modely.
„Děláme to v rámci našeho pokračujícího úsilí o efektivnější provoz společnosti, což nám umožní kompenzovat další investice, které provádíme,“ uvedla v interním memorandu personální ředitelka Mety Janelle Gale, informovala agentura Bloomberg. Firma se snaží dohnat náskok konkurentů jako OpenAI či Google a v posledních měsících uzavřela miliardové kontrakty s AI partnery. Jen na konci roku 2025 měla Meta téměř 79 000 zaměstnanců.
Pro Marka Zuckerberga jde o další fázi „roku efektivity“, který poprvé začal v roce 2023, ale nyní je motivován primárně technologickým závodem v AI. Meta navíc stupňuje tlak na zbývající pracovníky: nově zavádí nástroj, který sleduje aktivitu zaměstnanců včetně úhozů do klávesnice. Tato data mají sloužit k trénování interních AI agentů, kteří mají programátorům a dalším profesím pomáhat s rutinními úkoly.