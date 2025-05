Methylenovou modří k dlouhověkosti? Na trend naskočil i Bryan Johnson, odborníci před ní ale varují

Uložit 0

Pár modrých kapek do vody, vypít a pak na kameru vypláznout modrý jazyk. Podobných videí je aktuálně plný TikTok. Jejich aktéři si do sklenice přidávají methylenovou modř – látku, kterou se nejdříve barvily džíny, později se ale začala používat i v medicíně. Její uživatelé věří, že má blahodárný vliv na jejich zdraví. Užívat ji pravidelně jako doplněk stravy však odborníci nedoporučují.

Methylenová modř je organická chloridová sůl, kterou poprvé v druhé polovině devatenáctého století syntetizoval z ropy německý chemik Heinrich Caro. Původně sloužila jako barvivo na textil. Brzy se ale přišlo na to, že má využití i v medicíně. Začala se tak používat při léčbě malárie. Moderní medicína ji pak využívá hlavně při methemoglobinémii, což je vzácné onemocnění, při kterém krev nedokáže dostatečně přenášet kyslík po těle. Slouží ale také jako barvivo při chirurgických zákrocích a v diagnostice.

Její současní propagátoři, kteří ji užívají jako doplněk stravy, tvrdí, že má i řadu dalších benefitů. Například populární americký biohacker Gary Brecka píše, že methylenová modř „podporuje funkci mitochondrií, zlepšuje kognitivní výkon a paměť a zvyšuje přísun kyslíku do tkání, působí jako silný antioxidant, který chrání mozek před oxidačním stresem.“ O oxidačním stresu mluví pak i česká influencerka Divoženka, kterou sleduje na Instagramu přes sedm tisíc lidí. Mimo jiné také tvrdí, že methylenová modř podporuje štítnou žlázu při její hypofunkci. „Protože zvyšuje aktivitu mitochondrií a metabolickou energii,“ říká.

Celý hype kolem modrých kapek přitom odstartovalo letos v zimě několik známých osobností. Současného amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho někdo natočil, jak si v letadle do sklenice vody kape cosi modrého, co vypadá jako methylenová modř. Kennedy ale nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil, co přesně si do sklenice dával.

Další ale methylenovou modř propagují zcela otevřeně. Například herec Mel Gibson se v podcasu moderátora Joe Rogana nechal slyšet, že má přátele, kteří si vyléčili rakovinu ve čtvrtém stádiu směsí methylenové modři, ivermektinu a dalších léků. Mezi její uživatele se pak řadí třeba i americký podnikatel a biohacker Bryan Johnson, který letos v březnu napsal na sociální síti X, že ji začíná testovat.

Methylenová modř ale hýbe i českým TikTokem. Propaguje ji například účet Tripaři Na Stopu, který sleduje přes sto tisíc lidí. Jeho dva představitelé se prezentují jako bylinkáři a cestovatelé. Methylenovou modř lze v Česku zakoupit v e-shopech s doplňky stravy a také na stránkách, které prodávají kratom.

Odborníci jsou ale k využití methylenové modři opatrní. „Neexistují spolehlivá data o tom, jak by methylenová modř fungovala mimo schválené použití, například pro zlepšení kognitivních funkcí,“ řekl serveru Everyday Health Jamie Alan, farmakolog Michiganské Státní Univerzity. Podle serveru Health sice existují studie, které se zabývají účinky methylenové modři i v dalších oblastech – jako je například výzkum léčby Alzheimerovy nemoci –, žádné z nich ale zatím nebyly prováděny na lidech, pouze na zvířatech.

Zároveň podle odborného serveru News medical může vystavení se vysokým dávkám methylenové modři zvyšovat riziko celé řady zdravotních problémů. Mohou se projevit dechové obtíže, problémy s trávením, slepota, onemocnění trávicího traktu a psychické poruchy. Mezi další toxické účinky spojené s methylenovou modří pak patří i nevolnost, průjem, zvracení, cyanóza (namodralé zbarvení kůže), šok, zánět žaludku, žloutenka, odumírání tkáně a zrychlený srdeční tep (tachykardie). Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zároveň už v minulosti varoval, že kombinování jistého druhu antidepresiv s methylenovou modří může mít život ohrožující následky.

Podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jsou v České republice registrovány dva léčivé přípravky s touto léčivou látkou – Lumeblue tablety a Methylthioniniumchlorid proveblue injekční roztok. Tablety se používají při kolonoskopii a roztok pro léčbu již zmíněné methemoglobinemie vyvolané léčivými a chemickými přípravky u dospělých, dětí a dospívajících.

Užívání methylenové modři jako doplňku stravy není podle ředitele SÚKL Tomáše Boráně vědecky opodstatněné. „Nelze ho v žádném případě doporučit,“ uvádí Boráň pro CzechCrunch a vyjmenovává řadu nežádoucích účinků. „V literatuře jsou popisovány rozvoj dušnosti, křečí, zvracení, koronární vazokonstrikce a bolesti na hrudi, a to zejména při požití vyšších dávek. V oblasti reprodukční toxicity bylo zaznamenáno, že dlouhodobý kontakt s roztoky methylenové modři může negativně ovlivnit pohyblivost spermií.“ Podání methylenové modři těhotným ženám podle něj pak může vést k poškození plodu. „Při dlouhodobém podávání samcům myší a potkanů byly prokázány určité důkazy karcinogenního působení,“ dodává.