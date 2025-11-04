Michal Strnad jde do bezpilotních letounů. CSG kupuje srbského výrobce motorů pro drony
Holding Michala Strnada získává 51% podíl ve firmě MUST Solutions. Plánuje výrobu motorů v Česku a dodávky stovek kusů už v roce 2026.
Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada vstupuje do segmentu bezpilotních prostředků. Nejprve pro svou novou společnost AviaNera Technologies získal klíčového manažera a teď oznámil první akvizici. Kupuje 51% podíl v srbské firmě MUST Solutions, která vyvíjí a vyrábí pokročilé pohonné jednotky pro drony vyšší kategorie. Jde o potvrzení, že CSG chce výrazně rozvířit vody také v této v oblasti a ve výsledku budovat kompletní portfolio technologií – od motorů přes celé systémy až po munici.
Společnost MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions) má sídlo v Bělehradě a specializuje se na pohonné jednotky pro vojenské i civilní bezpilotní letecké systémy. Jejím vlajkovým produktem je dvouproudový motor o tahu 4 000 newtonů, který je podle holdingu jediný svého druhu v Evropě. Nabízí výrazně nižší spotřebu paliva v kombinaci s dlouhým doletem. Kromě toho firma vyrábí i menší motor s tahem 300 newtonů určený pro lehčí bezpilotní systémy.
Společnost založil před šesti lety expert na pohonné jednotky Vladimir Jazarević, který zůstává minoritním vlastníkem a pokračuje v rozvoji firmy. Její finanční výsledky nejsou veřejně k dispozici a oficiálně nebyla zveřejněna ani výše transakce, v rámci které CSG nabylo většinový podíl. Podle majitele rozpínajícího se holdingu Michala Strnada jde o první krok k vertikální integraci, která zbrojařské skupině umožní vyvíjet a vyrábět kompletní systémy.
„Akvizice MUST Solutions představuje první konkrétní krok naplnění naší strategie v oblasti UAS (Unmanned Aerial Systems, systémy bezpilotního létajícího prostředku – pozn. red), kterou jsme oznámili se vznikem společnosti AviaNera Technologies. Chceme získat špičkové technologie a know-how v oblasti pohonných jednotek, které jsou klíčovým komponentem a často i úzkým hrdlem při vývoji a výrobě moderních bezpilotních prostředků,“ uvedl Strnad.
Vstup do nové oblasti CSG odstartovalo významnou personální akvizicí. Šéfem společnosti AviaNera se před nedávnem stal Pavel Čechal, který do CSG přišel z pozice výkonného ředitele PBS Group. Ta sídlí ve Velké Bíteši, specializuje se mimo jiné na výrobu motorů pro středně velké drony a rakety a nyní jí na domácím trhu roste silný konkurent. Prioritou AviaNera je vývoj a výrobа pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky, ať už proudových, dvouproudových nebo hřídelových.
„Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás,“ vysvětluje Čechal. V plánu je využití synergií s firmami CSG, které působí například ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů. Akvizice srbské společnosti MUST Solutions je dalším krokem v této oblasti, přičemž CSG do firmy plánuje investovat, aby rozšířilo kapacity pro sériovou výrobu motorů.
„Zázemí skupiny CSG a společnosti AviaNera umožní společnosti MUST Solutions rychlý růst. Už v roce 2026 počítáme s dodávkami vyšších stovek motorů našim zákazníkům,“ uvedl Pavel Čechal. Výrobu chce holding postupně rozvíjet v Evropě včetně České republiky, v Asii i USA, přičemž vývojové centrum zůstane v Srbsku. Srbská firma zaměstnává tým specialistů v oblasti mechatroniky a leteckého inženýrství a disponuje vlastním vývojovým zázemím a prototypovou dílnou se schopností malosériové výroby.
Společnost AviaNera podle Pavla Čechala aktuálně jedná o několika dalších akvizicích perspektivních firem v Evropě a navazuje partnerství i na Ukrajině, která je dnes klíčová pro rozvoj vojenských UAS technologií. Patří do globální průmyslově-technologické skupiny CSG, která se zaměřuje na vývoj a výrobu produktů v oblasti obrany, letectví či automobilového průmyslu a v posledních letech i díky četným akvizicím rychle roste.
Mezi další klíčové společnosti CSG patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group nebo americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group. Skupina zaměstnává více než 14 tisíc lidí a tržby za rok 2024, včetně The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur (v aktuálním přepočtu přes 125 miliard korun). Konsolidované tržby činily 4 miliardy eur (přes 97 miliard korun) při zisku EBITDA 1,1 miliardy eur (přes 26 miliard korun).