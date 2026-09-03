Milujete Hvězdnou bránu? Poprvé si ji na streamu předplatíte i v Česku, vyjde to levněji než Netflix
Amazon Prime Video v Česku spouští předplatné streamovacích služeb jako MGM+, Lionsgate+, Hayu nebo Crunchyroll.
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Určitě to taky znáte. Za nemalé peníze si předplácíte několik streamovacích služeb – ale na žádné z nich není zrovna váš oblíbený seriál. Tuhle frustraci dlouhé roky cítili třeba fanoušci Hvězdné brány, legendárního sci-fi seriálu našeho mládí. Ale teď je tomu konec. Stargate SG-1 a hlavně hromada dalších filmů a seriálů míří i k českým předplatitelům.
V Česku byste Hvězdnou bránu ve streamovacím předplatném hledali marně. Kdo chtěl zhltnout všech deset sérií či další seriály a filmy, musel si je zaplatit jednotlivě. Nebo se spolehnout na, no, řekněme alternativní zdroje. Díky streamovací službě Amazon Prime Video se to ale mění. Pro české diváky totiž konečně zavedla možnost předplatit si několik dalších služeb včetně platformy MGM+, na níž najdete právě celou Stargate. Ale nabídne i klasické westerny s Clintem Eastwoodem nebo akčňáky a válečné filmy jako Příliš vzdálený most.
Tím ale výčet dostupných novinek na Prime Videu zdaleka nekončí. Nově nabízí také předplatné služby Lionsgate+, která vám obsahem připomene třeba HBO. Najdete na ní hity jako Kill Bill nebo skvělý pirátský seriál Black Sails. Nadšence do anime zase potěší možnost pořídit si Crunchyroll, nejoblíbenější online platformu plnou nejen asijské animace. A aby toho nebylo málo, připojit si k Primu můžete i Apple TV nebo SkyShowtime.
Ceny po uplynutí 7denního zkušebního období.
MGM+ – 99 korun měsíčně
Lionsgate+ – 94,99 koruny
Crunchyroll – 119,90 koruny
Hayu – 129 korun
Mubi – 199 korun
SkyShowtime – 259 korun
Apple TV – 199 korun
NBA/WNBA – od 399,99/299,99 koruny
Všechna předplatná jiných služeb – k výčtu výše přidejte ještě britské Mubi se spíš méně známými či artovějšími tituly, nebo Hayu zaměřené na milovníky reality show či sportovní streamy z NBA a WNBA – můžete navíc bezplatně vyzkoušet během sedmi dnů. Až poté se vám začne účtovat standardní cena. Například u MGM+ jde o 99 korun měsíčně. Což je výrazně méně než zaplatíte za takový Netflix. Nebo za samotné Prime Video. Případně můžete využít už dříve zavedenou možnost placeného přehrání jednoho konkrétního titulu.
Tahle nálož nového obsahu, který v mnoha případech uvidíte v Česku vůbec poprvé, má ale jeden háček. Přes Amazon Prime Video získáte přístup k zahraničním platformám, nejde o jejich přímý vstup na český trh. Což v některých případech znamená absenci českých titulků (ale například na takovém SkyShowtime samozřejmě nechybí). Fanoušci Hvězdné brány – vlastně tedy Stargate SG-1 – si tak místo teal’covského „vskutku“ budou muset říct „indeed“.