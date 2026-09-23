Nebavilo je denně polykat desítky prášků. Manželé z Moravy teď míří s doplňky stravy do Evropy i Dubaje
Michala a František Vašíčkovi dva roky vymýšleli, jak udělat funkční doplňky stravy. Jejich Nozono nabízí šest formulí podle toho, co vám chybí.
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Trh s doplňky stravy roste stále rychleji a člověk se v široké nabídce složitě orientuje. Uvést doplněk stravy na trh přitom v Česku není nijak náročné. „Registrace proběhne během několika dnů,“ poznamenává František Vašíček, který se svou ženou Michalou stojí za novou značkou prémiových doplňků stravy Nozono. Ve světě bývají ale regule pro doplňky stravy přísnější.
„I proto jsme to chtěli udělat jinak, než je u nás běžné, a vývoj nám trval tak dlouho. Dva roky jsme po večerech, kdy děti spaly, vymýšleli opravdu kvalitní doplňky stravy, u kterých by navíc člověk hned věděl, k čemu přesně jsou a co obsahují,“ říká Vašíček. Do vývoje podle něj putovaly jednotky milionů eur, registrace produktů v zahraničí stála přes dva miliony korun. Kromě evropského trhu totiž se značkou Nozono míří i na Blízký východ, kde jsou legislativní podmínky mnohem náročnější.
Celé to ale začalo náhodou, Vašíčkovi totiž nemohli najít ten správný suplement, který by jim vyhovoval. Ona řešila problémy se spánkem, on nedostatek energie. Dvacet let podnikal a u jedné z jeho firem přerostl obrat stovky milionů korun. „Často jsem neměl čas ani na jídlo a energii doháněl kávou,“ poznamenává. Když se s tím ale rozhodl něco dělat, nemohl najít ten správný doplněk stravy.
„František si jednou ráno sypal patnáct kapslí do dlaně a zapíjel je litrem vody. Tak jsem si řekla: to přece není možné. Pojďme najít produkty, ve kterých bude ta hromada důležitých látek a vitamínů pohromadě a v co nejvyšší kvalitě,“ vzpomíná Michala Vašíčková.
Jejího manžela k celé myšlence dovedla i vlastní zkušenost z nákupu. „Nevyznal jsem se v tom množství produktů, tak jsem si je seřadil podle ceny a koupil skoro to nejdražší, co tam bylo. Říkal jsem si, že to bude asi nejlepší,“ popisuje. Doma pak seděl nad krabičkami a nevěděl, co spolu může a nemůže kombinovat. „Chtěl jsem v tom mít systém. Nepotřebuju mít najednou dvacet lahviček,“ říká.
Nozono tak místo desítek doplňků nabízí sadu šesti formulí, z nichž každá cílí na jednu oblast: na každodenní vitalitu, na energii a metabolismus, spánek a noční regeneraci, paměť a soustředění, imunitu a na buněčnou vitalitu. Každá se dá užívat samostatně, ale zároveň jsou formule navrženy tak, aby se daly kombinovat a člověk se žádnou látkou nepředávkoval.
„Když mám období problémů se spánkem, sáhnu po jedné flaštičce. Přijde podzim a vím, že lidi kolem mě začnou být nemocní, tak si přidám imunitu,“ vysvětluje Vašíček. „Mám konkrétní formule na konkrétní problém a nemusím řešit, jestli jsem si vybral zrovna to nejlepší.“
Na samotných formulích přitom Vašíčkovi nepracovali sami. Vývoj svěřili odborným týmům v Evropě a Dubaji, přičemž produkty se vyrábějí v Evropě. Už od začátku ale manželé věděli, že nechtějí dělat doplňky stravy jen pro český trh. „Chtěli jsme rovnou rozjet evropskou značku a nabídnout všem to stejné, díky našemu společnému kamarádovi nyní i společníkovi, jsme mohli založit firmu v Dubaji a seznámit se s Patrikem Valčákem,“ říká Vašíčková.
Valčák je bývalý profesionální hokejista, kondiční trenér i společník v dubajské společnosti Nozono, který dnes žije v Dubaji, odkud značce pomáhá otevírat dveře na Blízký východ.
Běžná praxe na trhu je přitom opačná. Většina výrobců prodává pod jedním názvem produkt, který je pro každou zemi lokálně upravený, takže „ten samý“ doplněk v Německu nemusí být složením stejný jako v Česku. Každá země má své předpisy a normy na doplňky stravy.
Zato Vašíčkovi chtěli, aby zákazník dostal totéž bez ohledu na to, kde nakupuje. To ale znamená, že formule musí projít legislativou několika zemí najednou, kde se seznamy povolených látek liší a k jednotlivým složkám je zapotřebí mít speciální certifikáty.
Když mám období problémů se spánkem, sáhnu po jedné flaštičce. Přijde podzim a vím, že lidi kolem mě začnou být nemocní, tak si přidám imunitu.
„Když je ve složení naší formule třeba magnézium, tak to nejlepší, které je na trhu k dostání. To celé se pak samozřejmě promítá do vyšší ceny,“ říká Vašíček a poznamenává, že pokud si ale člověk spočítá, kolik ho to stojí za den, dostává se na částku několika desítek korun. „Tolik vás stojí třeba jeden energy drink nebo káva.“
Nozono podle Vašíčkových u každého produktu na svém e-shopu zveřejňuje certifikáty z akreditované státní laboratoře, které dokládají, že složení uvedené na etiketě skutečně odpovídá tomu, co je uvnitř. K tomu přidávají i rozbory na pesticidy a zakázané látky.
„Řešili jsme ale i návrh obalů, které nám dělalo jedno dubajské grafické studio. Lahvičky vypadají hezky, i když si je necháte někde vystavené,“ doplňuje Vašíčková a poznamenává, že pak si na pravidelné užívání vzpomenete lépe, než když někam schováte nevzhlednou plastovou dózičku.
Se svou nabídkou se chtějí dostat maximálně na deset produktů, aby se člověk mohl vždy jednoduše zorientovat. Portfolio se má rozšiřovat postupně, chystají i produkty pro děti. Do konce roku chce firma skutečně vstoupit na dubajský trh, na příští rok připravuje licencování produktů pro USA.