Místo malých místností jeden otevřený prostor. V rekonstruovaném bytě hraje hlavní roli jasan
Architekti byt navrhli na logice „dvou zdí“. Ty určují, jak se v něm člověk pohybuje a kde co dává smysl, aniž by bylo nutné vše oddělovat příčkami.
Původně to byl byt roztříštěný na několik malých místností. Pro mladého majitele už ale takové uspořádání nedávalo smysl, rozhodl se proto pro radikální rekonstrukci, po níž zůstaly zachovány jen nosné zdi. Celý návrh se formoval právě kolem nich, místo různých koutů a oddělených pokojů tak vznikl jeden otevřený prostor.
Architekti ho postavili na jednoduché logice „dvou zdí“. Ty určují, jak se v bytě člověk pohybuje a kde co dává smysl, aniž by bylo potřeba všechno oddělovat příčkami a bariérami. Kuchyně, obývák i ložnice zůstávají v jednom otevřeném prostoru, vše má i přesto své jasně definované místo.
„Byt tak působí vzdušně, velkoryse a zároveň zachovává přehledné uspořádání,“ říkají Tereza a Jiří Kabelkovi ze studia Cosmo, které za návrhem stojí. Pro interiér bytu ve Zlíně zvolili střídmý vzhled – hlavní roli hraje jasanové dřevo, doplněné o bílou a šedou. „Tato kombinace podtrhuje čistotu celého konceptu,“ doplňují architekti.