Místo peněz od lidí shání otázky. Audiostřílečku už nevidomí čeští tvůrci vydali, teď prověří váš mozek

Menší herní studia běžně chodí na crowdfundingové portály pro peníze od komunity. Ale chodit mezi lidi pro herní obsah, to už je mnohem méně obvyklé. Právě takovou cestou se však vydal český startup Kikiriki Games založený Janou a Milošem Kuklovými při tvorbě své nové, kvízové hry The Brave Brain. Neobvyklost jejich počinu navíc podtrhuje skutečnost, že hru tvoří zrakově handicapovaní vývojáři a nevidomým hráčům bude plně přístupná.

Jejich první hra byla výjimečná. Byla to střílečka na mobily, kterou ovládáte pomocí sluchu. Nesledujete nepřátele na obrazovce a nedostáváte je pod zaměřovač, abyste je zlikvidovali. Místo toho se v roli princezny orientujete tím, jaké zvuky pohádkové příšery vydávají. Titul To the Dragon Cave, který si bez problémů zahrají i zrakově postižení, totiž vyvíjeli i nevidomí vývojáři z Kikiriki Games v čele s Janou Kuklovou.

Jenže jak sama zakladatelka herního studia zmiňovala v dřívějším rozhovoru pro CzechCrunch, startup, který rozjela spolu se svým manželem, nechce dělat prostě hry pro nevidomé. Ale takové, které jsou určené pro běžného hráče, avšak díky inkluzivnímu designu a přístupnosti si je zahrají i zájemci se zrakovým handicapem. Chystaná novinka The Brave Brain je právě taková. A zatímco v první hře české firmy hrála hlavní roli akce, teď půjde o vědomosti.

The Brave Brain vyjde taktéž pro mobily a v jádru to je znalostní kvíz. Pro jeho dokončení se teď Kikiriki Games obrací na komunitu. Nikoliv kvůli crowdfundingovému financování, ale kvůli crowdsourcingovému sběru otázek. „Samozřejmě by bylo mnohem jednodušší, kdybychom koupili už připravené otázky. Ale my jsme se s manželem pustili do vývoje her, protože máme radost z toho, když můžeme pro druhé vytvářet něco zábavného a neotřelého,“ vysvětluje Kuklová.

Prostřednictvím online formuláře tak můžete ke zrodu hry přispět i vy – odměnou přispěvatelům budou herní bonusy, na ty nejaktivnější čekají dokonce fyzické odměny. Záludné dotazy navíc nejsou tematicky omezené a prověří znalosti z různých oborů. „Když teď otevřu databázi, tak se v ní střídají různá témata. Vedle geografických otázek je otázka na Pána prstenů nebo třeba nějaký matematický špek,“ přibližuje vývojářka.

„Myslím, že to dodává hře přidanou hodnotu. Za každou otázkou se totiž skrývá konkrétní člověk a jeho příběh o tom, proč ta či ona otázka vznikla,“ dodává. Slova o lidských příbězích by cyničtější hráč mohl přezíravě přejít, ale od Kikiriki Games mají přeci jen svou váhu. Studio například spojilo síly s Nadací Vodafone, která spolu s neziskovou organizací Moudrá sovička vede program Digitální odysea. Ten se zaměřuje na digitální vzdělávání seniorů, kteří se tak do tvorby hry zapojili.

„Byla bych moc ráda, kdyby se nám takovou spolupráci podařilo navázat i s dalšími organizacemi,“ říká Kuklová. Kromě komunity na hře samozřejmě pracuje i tým Kikiriki Games, jenž vedle Jany čítá i několik dalších nevidomých tvůrců. „Zlepšení situace nevidomých na trhu práce je pro nás důležité téma. Proto se snažíme být v tomto směru příkladem a ukazovat, co všechno nevidomý člověk dnes může s pomocí technologií zvládnout,“ zmiňuje spoluzakladatelka studia.

Oproti To the Dragon Cave by nicméně s The Brave Brain autoři chtěli oslovit ještě širší publikum, a tak jejich řady rozšířila například nová grafička. Ta má za úkol hře vtisknout poutavý vizuál, aby i mainstreamové zájemce na první pohled zaujala. Vznikla tak třeba postavička titulního odvážného mozku a součástí hry bude i kreslená mapa, po níž se hráč bude pohybovat. Právě herní plán také do jisté míry určuje hratelnost The Brave Brain.

Otázky totiž nebudou seskupené podle popkulturních odvětví nebo vědních oborů, ale nějakým způsobem navázané na lokalitu – třeba hvězdárnu nebo přístavní krčmu –, kde se zrovna na mapě nacházíte. Tedy alespoň v režimu hry pro jednoho hráče, ve kterém budete mapu postupně odhalovat. Jinak hra nabídne i multiplayer, v němž budou lidé moci změřit síly s přáteli i náhodnými soupeři online.

Foto: Kikiriki Games Nová hra od nevidomých vývojářů z Kikiriki Games bude kvíz The Brave Brain

Do soupeření se samozřejmě budou moci zapojit i zrakově postižení hráči, mainstreamovější záběr titulu nijak nenaruší snahy Kikiriki Games o propagaci větší inkluzivity ve videohrách. Naopak by The Brave Brain měl navázat na pokrok, kterého dosáhlo To the Dragon Cave. Třeba tím, že téma zrakového handicapu se díky němu povedlo přinést i tam, kde se běžně neobjevuje, například na herní festivaly a konference.

„Lidé na takových akcích se nás začali ptát, jak nevidomý vlastně ovládá dotykový telefon nebo jak může používat internet. Díky tomu máme příležitost všechno vysvětlovat a dál šířit povědomí o tom, že zrakový handicap dnes už není tak velkou překážkou, jako tomu bylo v minulosti,“ vysvětluje Kuklová. Mimochodem, cestou velké přístupnosti pro zrakově postižené se nedávno vydala i další česká hra, husitské fantasy 1428: Shadows over Silesia.

Na rozdíl od prvotiny To the Dragon Cave bude The Brave Brain ke stažení zdarma, plány na monetizaci Kikiriki Games teprve řeší. Hra vyjde v češtině i angličtině, v budoucnu chtějí tvůrci přidávat další jazyky. A také další obsah. „The Brave Brain vidíme jako dlouhodobý projekt, který chceme udržovat stále živý a přivést ho k dokonalosti. Ale i nápadů na další hry máme samozřejmě spoustu. Máme pár tajných přání, do čeho bychom se chtěli pustit dál,“ říká vývojářka.

A na jaké otázky od komunity se můžou hráči těšit? Nesmí být urážlivé ani sprosté a nemají v lidech vzbuzovat špatnou náladu. Samotnou autorku nejvíc potěší takové, které mají vtip. „Třeba jedna, která se hodí do současné předvánoční atmosféry a která se ptá, jaké směrovací číslo má Santa Claus přiřazené u kanadské pošty,“ uzavírá Jana Kuklová.