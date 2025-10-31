Místo Transgasu vyrostou na Vinohradech moderní budovy za 3,5 miliardy. Budou tu byty i kanceláře
V rámci projektu Vinohradská 8 vzniknou i luxusní penthousy, které se pravděpodobně zařadí k nejdražším nově dokončeným bytům v Praze.
Když developerská společnost HB Reavis miliardáře Ivana Chrenka před lety oznámila, že zbourá budovy Transgasu u pražského Václavského náměstí, vyvolala tím značné debaty o brutalistní architektuře. Objekt ale nakonec šel k zemi a teď je zde proluka. Do roku 2028 by tu nicméně měla vyrůst nová smíšená zástavba, která počítá se dvěma stovkami bytů, kancelářskými prostory, obchody i restaurací. Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN totiž získaly územní rozhodnutí. Celkové investice dosáhnou přibližně 3,5 miliardy korun.
„Vinohradská 8 je místo, které bylo dlouho uzavřené po předchozím majiteli. Nyní se promění v otevřenou a zelenou část města. Dohodli jsme se, že nepůjde jen výlučně o kanceláře, ale že dvě třetiny projektu budou tvořit byty pro lidi – tedy skutečný prostor pro život. Vznikne tu mimořádná stavba, která budou respektovat charakter Vinohrad a zároveň přinese moderní architekturu i důraz na kvalitní veřejný prostor,“ říká šéf Penta Real Estate David Musil.
Na nově vzniklých veřejných prostranstvích nebude chybět ani zeleň nebo umělecké instalace. „Projekt Vinohradská 8 navazuje na dlouhodobou snahu PSN rozvíjet hodnotná místa v centru Prahy s respektem k jejich historii i současným potřebám. Partnerství s Penta Real Estate považujeme za přirozené – spojení našich zkušeností umožní vznik projektu, který bude důstojným nástupcem původního areálu Transgasu a zároveň přinese do lokality nový život a energii,“ doplňuje Max Skala z PSN.