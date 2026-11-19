Mladý Ital vaří po svém, na kritiku nedbá a má plno. Teď se pustil do svérázných malých pizz
Rodina Sugo se rozrůstá. Po těstovinách a zmrzlinovém pop-upu se Andrea Sirtori vrhá na pizzu, dělat ji bude ale po svém. Malou a klidně smaženou.
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Andrea Sirtori je svéráz a nijak se tím netají. Kuchař původem z Milána před několika lety dorazil do Čech a pustil se do vlastního tažení za to, abychom i my začali vnímat kuchyni jeho domoviny jinak než jen jako hromadu těstovin nebo obří kolo těsta posázené sýrem a šunkou. Reakce na jeho karlínský Sugo Pasta Bar byly zpočátku rozporuplné, teď má ale tenhle podnik plno a Sirtori hlásí tržby šplhající ke 40 milionům. Dobře se daří i jeho dvěma projektům se slovem Enoteca v názvu, a tak se činorodý Ital pouští dál a kousek od Strossmayerova náměstí otvírá bar, který má to samé, co se povedlo s těstovinami v Karlíně, zopakovat s pizzou.
Jmenuje se Sugo Pizza Bar, otevírá v pátek 20. listopadu a najdete ho v poměrně zapadlé Janovského ulici. Dovnitř se vejde zhruba padesátka lidí, v létě na vnitřní zahrádku ještě jednou tolik. Interiér je stroze jednoduchý a s různobarevným nábytkem, stejně jako u Sugo Pasta Baru na druhé straně řeky, a funguje to tu i na stejném principu. „To znamená, že budeme dělat večeře s pizzou, ne pizzu k večeři. Proto taky mají oba podniky v názvu slovo bar, pizza je tu hlavní součást zážitku, ale ne ta jediná,“ vysvětluje Sirtori.
Jeho plán je přitom jednoduchý a stojí na sdílení. Díky menším pizzám si jich mohou hosté objednat víc a podělit se o ně. A taky si k nim vybrat z několika předkrmů a salátů, večer pak i z grilovaných špízů, a všechno zakončit dezertem. „Takový styl pizzerie v Praze zatím skoro nenajdete. Líbí se mi představa, že budeme mezi prvními, kdo něco takového dělá, a třeba tu vytvoříme úplně novou kategorii,“ dodává šéfkuchař.
Jeho pizzy jsou inspirované těmi z Turína, kterým se říká al tegamino (a které jsou malé proto, že původně vznikaly na pánvi). „Ty naše mají průměr zhruba 20 centimetrů a tenký okraj s přidaným parmezánem, aby měly výraznější chuť. Obloha se bude pravidelně měnit, jedna verze by ale měla být i smažená, pizza fritta, něco jako langoš,“ vyjmenovává Sirtori, který jednotlivé verze ladil až do poslední chvíle.
A i když je jeho nejoblíbenější pizzou diavola, podobným klasikám tu moc prostoru věnovat nechce. „Počítejte spíš s hravými a nečekanými kombinacemi – s fíky, ananasem, japonskými sušenými tuňákovými hoblinkami katsuobushi a spoustou dalších,“ popisuje. Suroviny pocházejí od stejných dodavatelů jako v Pasta Baru, to znamená maso a zelenina od lokálních producentů, salámy a sýry přímo z Itálie. Hlavní hvězdou nápojového lístku pak má být šampaňské, chybět ale nebudou ani koktejly a naturální vína.
Stejně jako u těstovinového podniku, kde jedna porce místo obvyklých 150 až 200 gramů suchého těsta váží 120 gramů a vyzývá tak k tomu, abyste si toho objednali víc, počítá Sirtori s tím, že malé pizzy nebudou hned všem po chuti. „U prvního Suga jsme si prošli po otevření poměrně velkou vlnou nenávisti, lidé náš koncept moc nechápali. Dneska už to ale neplatí. Takže předpokládám, že tady to bude stejné a lidi nám budou psát, jestli to myslíme vážně. Já našemu konceptu věřím, ale pokud se ukáže, že jsem mimo, tak se třeba vrátíme k velkým pizzám,“ míní restauratér. „Ale nemyslím si to,“ dodává sebevědomě.
Nové Sugo otvírá v době, kdy to první slaví už druhé narozeniny a kdy míří ke 40milionovému ročnímu obratu, v meziročním srovnání do ní prý nyní proudí o 30 procent hostů víc. Známý je přitom příběh, že když ho rozjížděl, měl Sirtori na účtě jen zhruba 50 tisíc korun. Na svou vizi ale vsadil všechno a časem přibral i partnery, díky kterým má větší finanční jistotu.
Zhruba před rokem se proto rozhodl, že bude se značkou Sugo expandovat. „A záhy na to přišel nápad s pizzou i místo, kde teď otvíráme. Už dlouho jsem chtěl na druhou stranu řeky a Letnou mám moc rád,“ říká Sirtori s tím, že mu prostor v ulici naproti kancelářím evropské vesmírné kanceláře EUSPA jednoduše učaroval. „Má to tu to správné kouzlo a úplně jsem propadl terase, v létě tam bude nádherně, už se nemůžu dočkat,“ rozplývá se Sirtori. Při vyjednávání o nájmu prý dokonce schválně požadovanou cenu sám navýšil, aby si pojistil, že ho nikdo další nepřeplatí.
Jenže zhruba rok trvalo, než se prostor opravil a dal dohromady. Proto ještě před tím, než došlo na pizzu, spustil na přelomu jara a léta vedle karlínského Pasta Baru i malý zmrzlinový pop-up Sugo Gelato Bar, kde opět sebevědomě po svém servíroval zmrzlinové poháry – mléčnou soft serve s několika druhy posypek – a k tomu víno. A byl to, překvapivě, jeho zatím asi nejkontroverznější projekt. Zatímco stálí zákazníci na něj totiž nedali dopustit, na internetových recenzích moc chvály neposbíral. „Během deseti dnů jsme si ale vydělali na nájem na zbytek roku,“ krčí rameny Sirtori.
Zmrzlinu přestal prodávat podle plánu na konci září a momentálně prostor využívá na občasné eventy nebo speciální akce, k mraženým pochutinám se ale hodlá v létě zase vrátit. „Ale tentokrát trochu jinak. Jednak jsem se sám v tomhle podniku hodně utavil, takže otevřeme na dva měsíce, a ne na pět. A jednak upravíme topingy, aby byly víc italské. A přidáme ovocnou na vodovém základě a taky pizzu. Ale zase jinou, líbila by se mi římská al taglio, která se peče na pleších a krájí na obdélníkové porce,“ říká.
V hlavě mu zkrátka víří kupa nápadů, tak jako vždycky, nadcházejícího půl roku by ale rád strávil v kuchyni nového podniku. „Vařím čím dál tím míň a chybí mi to, takže se na to opravdu těším,“ vysvětluje. A pak má ještě jeden cíl, a sice zapracovat na dalším projektu, za kterým stojí, konkrétně na vinohradské Enotece JZP. V bistru, kde se jídlo snoubí se širokou nabídkou naturální vín, můžete ochutnat zase jinou část italské kuchyně, a Sirtori se svým parťákem Ondřejem Markem za to tady sklízí stabilně velmi pochvalné recenze. „Roste nám tam ale opravdu hodně konkurence, takže na ni nesmíme zapomínat,“ uzavírá.