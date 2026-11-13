Od knedlíčků ke klobásám. Zakladatelé Dim Sum Spotu otevřeli fast food s berlínskými currywursty
Trojice kamarádů, která pomohla v Praze zpropagovat asijské knedlíčky, se vrhla na další ikonické jídlo. Otevřela fast food s německými párky a pivem.
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Tři kamarádi, kteří pomohli v Praze zpropagovat čínské knedlíčky, podnikli svůj první výpad mimo asijskou kuchyni. Hned vedle své restaurace v Palackého ulici otevírají Currywurst11 – nevelký fast food, inspirovaný berlínskými stánky, kde si dáte německé klobásy utopené v kari omáčce. A na prvních sto porcí, které během slavnostního openingu rozdávali zdarma, se i v dešti stála dlouhá fronta.
Currywurst11
Adresa: Palackého 11, Praha 1
Typ podniku: fast food
Otevírací doba: pondělí až neděle 12:00–22:00
Za novým podnikem stojí trojice, která v roce 2019 založila na Letné Dim Sum Spot – ekonom a provozní ředitel skupiny Ondřej Bednář, vyučený automechanik Martin Červenka a vystudovaný sociolog Tomáš Huml. Jejich byznys dnes čítá už tři Dim Sum Spoty v Praze a jednu restauraci v Liberci, začátkem roku si ale řekli, že by mohli přidat ještě něco.
„Uvolnil se totiž tento prostor a nám se myšlenka, že bychom se sem rozšířili, líbila,“ říká Tomáš Huml. Původní představy ale byly úplně jiné. „Mysleli jsme, že tu uděláme něco jako asijskou nudlárnu. Začali jsme je vařit a vymýšlet, co bychom mohli podávat, a hodně nás to bavilo. Pak nám ale došlo, že těchto podniků je v Praze už spousta, jeden dokonce otevřel tady vedle nás z druhé strany, tak jsme to zastavili a začali znova,“ líčí.
A jelikož mají s parťáky vedle asijské kuchyně rádi i uzeniny, a kdykoliv jsou v Německu, tak se zastavují na tamní ikonické currywursty, padla volba na ně. „Je to něco, co nám všem chutná. A na cestách nám přišlo vždycky skvělé, jak to
kolem stánků s wursty žije. Mně osobně takové místo v Praze chybí – dřív byl stánků plný Václavák, ale to všechno zmizelo. Tak jsme si řekli, že to zkusíme,“ vysvětluje Huml. Dobrou klobásu podle něj v Praze sice seženete, currywurst ale ne.
Jejich Currywurst11 nemá být bistro na posezení, ale poctivý fast food. Tedy místo, kam si skočíte na rychlé jednoduché jídlo, dáte si k tomu limonádu nebo pivo a zase půjdete dál. Třeba na koncert do nedaleké Lucerny. Nebo se tu stavíte zahnat hlad cestou po něm.
Základem nabídky jsou grilované klobásy: jemně mletý bílý bratwurst a hrubě sekaný bauernwurst s bylinkami, který je taky hodně tučný, o to ale šťavnatější a chuťově výraznější. Ty doplňuje velký vařený párek bockwurst a vegetariánská verze. „Klobásy a párky si vozíme z Německa, od řezníka ze Žitavy, protože nám zatím dává smysl je nakupovat a od něj nám chutná a taky to není tak daleko, abychom to nezvládli,“ říká Huml. S parťáky ale zatím stále ladí formu vegetariánské klobásy. „Zatím zkoušíme verze z hrachu nebo sóji. Jsou trochu jiné, než jaké byste většinou našli v Čechách, ale dobré,“ věří.
Do porce, která stojí v základu 150 korun, patří ještě omáčka. Ty mají v Currywusrtu11 čtyři. Klasickou curry, echt Ameriku s Coca-Colou, českou s povidly a pivem a kmínem anebo hořčičnou s medem. Kdo bude chtít, může si sám přidat i klasický kečup a hořčici. „K bratwurstu a párku se hodí kterákoliv, k bauernwurstu doporučujeme obyčejnou hořčici, protože se netluče s jeho chutěmi,“ radí ještě Huml.
Za dalších dvacet korun si můžete ke klobáse přihodit hranolky, kysané zelí, pickles nebo trendy kimchi, za deset korun je pak pečivo, konkrétně kulatá vypečená kaiserka. Klobásy Huml s parťáky servíruje tak, jako se to dělá v Berlíně, tedy zalité omáčkou, dogmaticky na tom ale netrvají. „Když jsem currywurst jedl poprvé, zarazilo mě, jak je v té omáčce utopený, to přiznávám. Furianti jsme v tom, že chceme kvalitní uzeniny z Německa. Do toho, jak si je lidé vychutnají, mluvit nebudeme – kdo chce omáčku vedle, dostane ji vedle,“ dodává.
K základní nabídce patří ještě sezónní speciály, momentálně to je pizza sekaná (tedy maso doplněné o sýr a červenou papriku), a také nápoje. Vedle klasické coly se můžete těšit na několik druhů německých lahvových piv, ovocné limonády i legendární směsku Spezi.
Currywurst11, který má ve jméně schválně i číslo popisné domu, kde se nachází, protože podobná čísla patří často do názvů podniků v Berlíně, oficiálně otevřel tento týden, protože na středu padlo datum se dvěma jedenáctkami v jeho zápise, pomalu se ale rozjížděl už nějakou dobu předtím a první ohlasy jsou vesměs příznivé. Jak to ale bude dál, se uvidí.
Zda se Huml, Bednář a Červenka pokusí podobně jako z Dim Sum Spotu vytvořit řetězec i z Currywurstu11, je ale otázka. „Teď je naše priorita jasná. Chceme, aby u nás bylo dobré, levné a rychlé jídlo, které lidi potěší. Pak se uvidí,“ říká Huml. Dim Sum Spot ovšem mezitím chystá na rok 2027 nové příchutě knedlíčků – třeba s pečeným jehněčím – a návrat polévkových xiaolongbao.