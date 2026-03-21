Moderní fotbalový stadion a hokejová hala hned vedle. Studenti navrhli proměnu areálu v Mladé Boleslavi
Architektonická studie Adama Konce a Tomáše Konvaliny počítá s fotbalovým stadionem, hokejovou halou i hotelem propojeným unikátním proskleným atriem.
Prvoligový fotbal se aktuálně hraje v Mladé Boleslavi v pětitisícové Lokotrans Aréně. Nová architektonická studie od Adama Konce a Tomáše Konvaliny, studentů Fakulty stavební ČVUT, však přichází s ambiciózní vizí kompletní transformace území v moderní městský hotspot. Projekt, který vznikl jako semestrální práce, počítá s výstavbou fotbalového stadionu pro 10 tisíc diváků a multifunkční hokejové haly pro dalších 6 tisíc fanoušků.
Srdcem areálu by se stalo velkorysé atrium propojující stadiony se sportovním hotelem a byty. Architekti v rámci zadání, které vzniklo z iniciativy města a profesorů a za částečné spolupráce se sportovními kluby, vsadili na organické křivky a fasádu inspirovanou aerodynamikou, čímž odkazují na místní průmyslovou tradici. Unikátním prvkem je vertikální průhled z atria přímo na tréninkovou ledovou plochu pod nohama návštěvníků.
„Naším cílem je ukázat, že sportovní infrastruktura nemusí být uzavřenou pevností. Stává se otevřeným centrem, které pulzuje energií v jakoukoli denní dobu,“ vysvětlují autoři studie Konc a Konvalina a doplňují: „Jedná se o zadání přímo od FK a BK Mladá Boleslav, které má prověřit možnosti v zadaném území. V budoucnu budou kluby projekt (ve formě, která bude teprve určena) dále rozvíjet a pravděpodobně sportovní areál realizovat.“