Moderní Nostradámové? Tajná skupina mladíků si sázkami na budoucnost vydělala skoro miliardu
Zatímco běžní lidé na sázkách prodělávají, úzká elita mladých matematiků a studentů proměnila chaos ve světě v extrémně výnosnou hru.
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Zatímco svět sleduje války a čeká na výsledky voleb, oni počítají, jak na nich na predikčních trzích typu Polymarket vydělat. Když se na ukrajinské frontě objeví záběry zničeného domu, členové tajné skupiny na Discordu pátrají po jeho poloze, porovnávají vojenské souřadnice a během minut řeší, co to znamená pro trh. Zhruba třiceti mladým traderům, kteří si říkají Alpha, vynesla podobná strategie od roku 2024 odhadem 40 milionů dolarů, tedy téměř 900 milionů korun.
Princip je jednoduchý: předpovědět, co se stane, a vydělat na tom, když se ostatní mýlí. Na platformách Polymarket a Kalshi lidé obchodují s kontrakty navázanými na skutečné události, a to od politiky přes showbyznys až po počasí. Každá otázka má dvě možné odpovědi: ano, nebo ne. Cena kontraktu odráží pravděpodobnost, kterou mu připisuje trh. Kdo nakoupí kontrakt a jeho předpověď vyjde, dostane za něj jeden dolar. Rozdíl mezi nákupní cenou a výplatou tvoří jeho zisk.
Právě v hledání situací, kdy trh pravděpodobnost odhaduje špatně, spočívá výhoda nejúspěšnějších traderů. Zatímco většina uživatelů tipuje podle titulků, nálady na sociálních sítích nebo vlastního přesvědčení, Alpha hledá chyby přímo v cenách kontraktů, na kterých se dá vydělat nejvíc. To znamená, že nacházejí kontrakty, které lidé v emoci nebo nepozornosti prodávají levněji či dráž, než odpovídá jejich skutečné matematické šanci na výhru.
Skupina se, jak v reportáži přibližuje portál Financial Times, začala formovat na jaře 2024. Postupně se z ní stal uzavřený klub zhruba třiceti lidí, kteří si navzájem pomáhají s analýzami, ověřují své odhady a hledají nové obchodní příležitosti. Dostat se dovnitř přitom není snadné. Stávající člen někoho navrhne a o jeho přijetí hlasuje celá skupina. Na Discordu se pak informace, argumenty i tipy na obchody vyměňují prakticky nepřetržitě. Občas si členové dokonce půjčí peníze.
Jak takový lov na peníze vypadá v praxi? Někdy připomíná spíš práci vojenských analytiků než obchodování. V listopadu 2024 se objevily záběry ruského dronu zachycující explozi v ukrajinském městě Kurachove. Členové Alpha začali pátrat po přesném místě, porovnávali letecké snímky a vojenské souřadnice.
Nešlo totiž pouze o posouzení dopadu útoku. Tradeři potřebovali určit, zda místo odpovídá kritériím ruské kontroly území podle mapy amerického Institutu pro studium války, která rozhodovala o vypořádání kontraktu.
Do debaty se nakonec zapojil také australský člen skupiny specializující se na válku na Ukrajině. Dostal pokyn spočítat vlastní odhad a nečíst názory ostatních v chatu. Došel k závěru, že existuje 70% šance, že Rusko město před prosincem nezíská, zatímco trh očekával opak. Když se o sázce mělo rozhodnout, Ukrajina město stále držela. Polymarket mu následně vyplatil přibližně 153 tisíc korun.
Pokračovat by se dalo dál. Pětadvacetiletý člen s doktorátem z matematiky vykázal na svých dvou účtech zisk zhruba 35 milionů korun. Jen obchodováním s předpověďmi počasí vydělal během rekordně horkého července téměř 80 tisíc dolarů (1,8 milionů korun). Další člen, doktorand politologie, zase odhalil příležitost při sázkách na průběh sčítání hlasů v newyorských primárkách. Nastudoval pravidla volebního systému, nakoupil podhodnocené kontrakty a jeho celkový zisk do konce června 2025 vzrostl na 876 tisíc korun.
Predikční trhy ale nejsou žádným automatem na peníze. Studie Galaxy Research, která analyzovala 2,9 milionu účtů na Polymarketu, ukázala, že 69,2 procenta z nich skončilo ve ztrátě. Dohromady jejich majitelé prodělali v přepočtu zhruba 7,4 miliardy korun. Další výzkum navíc ukázal, jak výrazně se zisky soustřeďují u malé skupiny úspěšných traderů. Jedno procento ziskových účtů si připsalo 76,5 procenta všech zisků. Pro drtivou většinu tak zůstává cesta k pohádkovým výdělkům mimořádně obtížná.