Musíme se postavit Číně. Velký český chemicko-energetický deal má přinést baterie pro západní svět

Moderní energetika prochází transformací. Důležitou součástí celé infrastruktury jsou tak stále více třeba bateriová úložiště a na ně přímo či nepřímo navázané obchodování a řízení obnovitelných zdrojů energie. Právě v této oblasti navazují velké partnerství dva čeští hráči. Second Foundation jako přední evropský poskytovatel služeb řízení výroby z obnovitelných zdrojů majetkově vstupuje do chemicko-energetické skupiny Bochemie, která se specializuje i na bateriová úložiště. Hlavní důvod? Obě firmy narazily na to, že celý sektor ovládají čínští hráči – a společně to chtějí změnit.

Na první pohled může jít o překvapivé propojení. Bohumínská Bochemie, jejíž historie sahá do roku 1904, je veřejnosti nejvíce známá především jako výrobce dezinfekčních prostředků včetně Sava (značku už nevlastní, ale dál ji vyrábí) nebo chemických přípravků na ochranu dřeva. Před šesti lety ale Bochemie koupila německou společnost GAZ, která vyrábí nikl-kadmiové akumulátory a bateriová úložiště z lithium-iontových (LFP) článků. I v baterkách se ostatně nachází velké množství chemie.

Právě přes tuto oblast vedla cesta ke spolupráci se společností Second Foundation, která se nyní rozhodla do Bochemie majetkově vstoupit a v celé skupině získá blíže nespecifikovaný minoritní podíl. Obě strany nechtějí podrobněji hovořit ani o tom, kolik Second Foundation za podíl v Bochemii zaplatilo. Do potenciálně velmi lukrativního spojenectví se ale mohou pustit mimo jiné z toho důvodu, že se jim hospodářsky dobře daří.

Foto: GAZ Energy Venkovní kontejner ukrývající bateriové úložiště

Second Foundation v roce 2022, kdy naposledy oficiálně zveřejnila své výsledky, při čistém obratu 29 miliard korun vydělala 991 milionů korun čistého (rok předtím při obratu 8,7 miliardy vydělala 224 milionů). „Daří se nám čím dál lépe. Od roku 2022 i kvůli drastickému poklesu cen na trzích výrazně rosteme,“ komentuje poslední roky bez většího detailu zakladatel firmy Vojtěch Kačena, který je nadále hlavním akcionářem. Podíl v Second Foundation drží také například Petr Zahradník z Qminers.

Právě Kačena stál spolu s Jaromírem Šatánkem a Petrem Poštulkou v roce 2019 za založením Second Foundation, které se rychle stalo významným hráčem na evropských spotových trzích s elektřinou. V Praze postavilo tým špičkových matematiků, analytiků a vývojářů, díky kterým dokázalo prorazit v oblasti algoritmického obchodování a řízení obnovitelných zdrojů energie.

„Výsledky příliš neřešíme. Pro nás je důležité, že se nám v extrémně konkurenčním prostředí, které na trzích panuje, daří být relevantní hráč. Ekonomický benefit je pak jen funkcí našich matematických predikcí, ve kterých chceme a musíme být co nejlepší, abychom dlouhodobě vydělávali,“ doplňuje Kačena. Ten dříve působil v investiční skupině BHM miliardáře Tomáše Krska, který rozjezdu projektu pomohl. Předloni ale svůj podíl podle Kačeny prodal.

Bohumínská Bochemie, za kterou stojí jako většinový akcionář Miloslav Vodička, v roce 2023 utržila 1,27 miliardy korun při čistém zisku 103 milionů korun (rok předtím činily tržby 1,25 miliardy při čistém zisku 54 milionů korun). Obě firmy, Bochemie i Second Foundation, se pak shodou okolností potkaly na německém trhu. Bochemie tam akvírovala zmíněný GAZ a pustila se do výroby bateriových úložišť, Second Foundation zase má v Německu dceřinou firmu zaměřenou na obchodní a systémovou integraci výroby z obnovitelných zdrojů.

Zároveň tam Kačena a spol. začali skupovat projekty s velkokapacitními bateriemi a akvírovali firmu, která bateriové systémy staví. V Bochemii a Second Foundation ale rychle narazili na společný problém, který je nakonec spojil. Pouštějí se do vývoje kompletního balíku, ve kterém propojí hardware v podobě kontejnerů ukrývajících bateriové úložiště se sofistikovaným softwarem, který v nich bude energii řídit.

Jak fungují bateriová úložiště v energetice? Vysvětluje Vojtěch Kačena, spoluzakladatel Second Foundation: Historicky se síť vyrovnávala pomocí atomových elektráren a později přečerpávacích elektráren, které ale měly své limity v podobě dlouhého startu a geografických požadavků. Technologický pokrok přinesl bateriová úložiště, která jsou nyní cenově konkurenceschopná a nabízejí flexibilitu v řádu sekund. Jejich kapacita se dramaticky zvyšuje – od megawattů jsme se dostali ke stovkám megawattů, což už umožňuje konkurovat uhelným elektrárnám. Bateriová úložiště slouží především k ukládání energie v době přebytku (například v poledne ze solárních elektráren) a k jejímu dodávání do sítě ve špičkách (ráno a večer). Na rozdíl od solárních či větrných elektráren, které mají minimální provozní náklady a běží nepřetržitě, je provoz baterií komplexnější. Vyžaduje neustálé rozhodování o nabíjení či vybíjení podle aktuálních cen energie, což je ovlivněno mnoha faktory včetně stavu nabití baterie, rychlosti nabíjení a zahřívání. Toto řízení zajišťuje sofistikovaný software využívající modely strojového učení.

Proč je Čína z pohledu západního světa ve světě baterií tak problematická, jaké chtějí české firmy přinést řešení a proč je klíčová znalost chemie? O tom na nedávné tiskové konferenci při odhalení vzájemného partnerství hovořili zástupci obou firem. Za Bochemii majoritní akcionář Miloslav Vodička a jeho syn David Vodička, který je členem představenstva a specializuje se právě na bateriová úložiště. Za Second Foundation spoluzakladatelé Vojtěch Kačena a Jaromír Šatánek.

Problém pro Second Foundation: Čína

Vojtěch Kačena: Když jsme se pustili do nákupu komponent pro bateriová úložiště, stejně jako každý investor do baterií ve světě jsme záhy zjistili, že jediným rozumným dodavatelem – když pominu Teslu – jsou čínští dodavatelé, kteří toto odvětví totálně ovládli. S tím jsou pro nás spojená rizika, že všechno běží na čínských serverech a vše se dá ovládat z Číny. Proto jsme loni začali přemýšlet, jak se vyhnout stoprocentní závislosti na čínském softwaru.

Rozhodli jsme se vyvinout několik úrovní vlastního softwaru na ovládání bateriových úložišť a říkali jsme si, že když už budeme mít software, nebylo by špatné dělat kompletaci samotných bateriových úložišť, protože jsme viděli, jak je pro distributory složité pokaždé certifikovat nového čínského dodavatele.

Foto: Bochemie Sídlo Bochemie v Bohumíně

Řekli jsme si, že baterie začneme montovat sami – ne úplně z primárních surovin, tam se Číně nedá konkurovat, ale z jednotlivých dílů. Nejprve jsme se dívali, co znamená postavit fabriku na zelené louce, ale s veškerými povoleními by to zabralo roky a my chceme obvykle všechno hned. Tak jsme hledali partnery, až jsme se dali dohromady s Bochemií.

Problém pro Bochemii: Čína

Miloslav Vodička: V Bochemii tento příběh začal v roce 2019, kdy jsme koupili našeho dlouholetého odběratele aktivních hmot pro nikl-kadmiové baterie v německém Zwickau. Tím se z Bochemie stal výrobce nikl-kadmiových baterií, primárně určených pro průmyslové použití, s exportem do zhruba 120 zemí. Postupně jsme se přes průmyslové využití u našich zákazníků dostali k potřebě vybudovat vlastní bateriové úložiště.

Jediná vhodná technologie byla LFP, kvůli které jsme navázali spolupráci s vybranými čínskými subjekty, ale narazili jsme na stejný problém jako Second Foundation a díky tomu jsme se nakonec potkali. Hardware na straně Bochemie a software na straně Second Foundation vytváří příležitost poskytnout v celé Evropě řešení, které dnes mohou asijské společnosti jen velmi složitě nabídnou. Pracujeme na výstavbě nové haly pro plně automatizovanou linku na výrobu úložišť.

Věřím, že Evropa nebude tak krátkozraká, aby zavřela všechny průmyslové provozy.

Řešení: Baterie pro západní svět

Jaromír Šatánek: Z vývoje trendu vidíme, že bateriová úložiště budou hrát strategickou roli pro celou energetiku v západní Evropě. Je velkým rizikem mít neznámý software, který se připojuje ke cloudu běžícímu mimo Evropu. Proto bude veškerý kontrolní mechanismus našeho softwaru vyvíjen přímo v České republice a bude plně pod kontrolou tak, aby k baterii neměla přístup žádná třetí strana a například v kritickém okamžiku ji nebylo možné vypnout. To je pro nás klíčový bod, který povede k tomu, že naše řešení bude vzbuzovat mnohem větší důvěru než konkurenční produkty.

David Vodička: Podstatné je, že se propojují dvě lehce odlišné zkušenosti. Na straně Bochemie je to zkušenost s výrobou a návrhem bateriových systémů, na straně Second Foundation je to zkušenost s jejich používáním a návrhem pokročilého softwaru.

Klíčová znalost chemie

Miloslav Vodička: Bochemie přináší expertízu v oblasti elektrochemického chování článků a hardwaru baterií, což spolu se softwarem Second Foundation vytváří unikátní kombinaci pro zákazníky. Pro nás je podstatné, že se stále držíme chemie. Jde o zdroje, které v Evropě v tuto chvíli nejsou nebo jsou dostupné jen v omezeném objemu, a postavit jakoukoliv novou fabriku je nesmírně složité. To je další důvod, který hraje pro spojení mezi Bochemií a Second Foundation, protože obě společnosti mají ambici hrát minimálně významnou roli v Evropě a potenciálně i v dalších částech světa. Už teď máme dceřiné společnosti v Saúdské Arábii nebo Spojených státech.

Vojtěch Kačena: Zajímá nás i samotná chemie. Jsem velkým zastáncem názoru, že jen ze softwaru se žít nedá. Věřím, že Evropa nebude tak krátkozraká, aby se nejen střelila do nohy, ale i do hlavy a zavřela všechny průmyslové provozy. Zároveň jsem přesvědčen, že Česká republika je na tom z hlediska lidského kapitálu i nákladů dobře, takže máme společně s Bochemií ambici pokusit se získat některé chemické provozy v západní Evropě, kde se výroba jeví jako nerentabilní, a převést je do Bohumína. Případně bychom chtěli rozšiřovat chemickou část Bochemie a stát se alespoň významným dodavatelem.