Na bundu od Tilaku kdysi neměl, dnes ho spoluvlastní. Švadleny ale stárnou a mladí o šití nestojí, říká
Česká outdoorová značka letos slaví čtyřicátiny a míří k obratu 120 milionů korun. Investor Matouš Peringer popisuje, co se změnilo po jejím převzetí.
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V roce 1986 si člen československé horolezecké reprezentace Roman Kamler půjčil od mámy kufříkový šicí stroj, nakoupil látku za 400 korun a pustil se do šití péřových spacáků. Pro sebe a kamarády chtěl vyrobit pořádné vybavení, tehdy v Československu prakticky nedostupné. Z původního koníčku postupně vyrostla firma Tilak, která dnes vyrábí outdoorové oblečení nejen pro horolezce, ale třeba i horské záchranáře. Letos slaví čtyřicátiny a už pět let má nové majitele – skupinu investorů kolem Matouše Peringera. Ten má ke značce blízko od mládí.
„Pocházím z Opavy, kde Tilak znal snad každý. Kdo měl trochu víc peněz, pořídil si od něj bundu. Já si ji tehdy dovolit nemohl. Ale docela mě baví, že firma vznikla v roce mého narození, tedy v roce 1986,“ usmívá se. Po letech strávených v poradenské společnosti EY a bance Vienna Capital Partners se už jako šéf investiční skupiny Perinpe potkal s Kamlerem, který v té době zvažoval, že svůj podnik prodá. Tilak přitom rozhodně nebyl v problémech, naopak.
Pandemie covidu vyhnala lidi do přírody a zájem o outdoorové vybavení rostl. Kamler však po 35 letech v čele firmy přemýšlel, jak se zbavit každodenního řízení. „Kamarádi se Romana občas ptají, jak mohl prodat svoje třetí dítě. A on jim říká, že v pětatřiceti už by mělo vyrazit do světa,“ popisuje Peringer. O koupi Tilaku měli zájem i další investoři. „Hrozilo ovšem, že některý z nich bude chtít rychle vydělat a postupně přesune výrobu do Asie. Něco podobného se stalo například kanadskému Arc’teryxu po příchodu čínských vlastníků,“ připomíná.
S Kamlerem se proto dohodl na tom, že šicí dílny zůstanou v Česku, a i díky tomu si nakonec plácli. Při dalších jednáních se ale ukázalo, že oba muži vnímají podnikání trochu jinak. „Původně jsem počítal s tím, že si Roman ponechá menšinový podíl a uzavřeme běžnou akcionářskou dohodu. Jenže on dává přednost podání ruky před složitými smlouvami, takže raději prodal celý Tilak na základě jednoduchého dokumentu. Za pět let jsme do něj nemuseli ani jednou nahlédnout. Vzájemně se respektujeme a troufám si říct, že jsme dnes kamarádi,“ pochvaluje si Peringer.
Přestože Kamler už ve firmě nevlastní ani procento, z jejího fungování nezmizel. S investory se domluvil, že se konečně vrátí k tomu, co ho vždy bavilo nejvíc – k vývoji oblečení. Jak Tilak rostl, na navrhování nových modelů mu zbývalo stále méně času. Místo toho řešil rozpočty, zaměstnance a každodenní provoz. „Čísla ho zajímala hlavně proto, aby měl na výplaty. Jestli vydělá tři, nebo čtyři miliony, nikdy moc neřešil. Myslím, že se mu strašně ulevilo. Teď může zase trávit několik měsíců ročně na expedicích a testovat tam svoje bundy,“ směje se šéf Perinpe.
Když někdo stráví v horách dvě stě dní ročně a upozorní nás, že mu nevyhovuje kapsa, bereme to hodně vážně.
O dalším směřování Tilaku se dnes radí tři muži: nový spolumajitel Matouš Peringer, zakladatel Roman Kamler a někdejší dlouholetý ředitel Jan Hauška, který v podniku působí zhruba třicet let. „Je to taková váha tří slov. Kdyby někdo z nás chtěl za každou cenu prosadit něco, co ostatním dvěma připadá jako blbost, nemá šanci,“ zdůrazňuje investor, sám nadšený běžkař, cyklista a lyžař.
Jedna z mála počátečních neshod se točila kolem nápadu začít znovu šít péřové oblečení. „Vlastně šlo o návrat k materiálu, s nímž Roman kdysi začínal. Jenže mi řekl: ‚Do toho já už nepůjdu, z toho je bordel.‘“ Nakonec ale našli kompromis – Tilak péřové modely vyvíjí, samotné plnění peřím však svěřuje externímu dodavateli.
Peringer se po svém nástupu zaměřil především na obchod. „Jsem ekonom, takže jsem hledal, co firmu brzdí,“ říká a jako jeden z problémů zmiňuje marketing. Tilak sice uměl ušít kvalitní technické oblečení, zákazníkům ovšem nedokázal dost dobře vysvětlit, proč by si měli vybrat právě jeho výrobky. Neměl ani vlastního markeťáka. Noví majitelé proto tuto pozici obsadili a pustili se také do změn v maloobchodu – dvě menší prodejny na pražském Smíchově vyměnili za reprezentativní obchod poblíž metra Hradčanská, kde si zákazníci mohou značku a její nabídku lépe prohlédnout. Vybudování prostoru vyšlo na šest až sedm milionů korun.
Ještě víc pozornosti věnovali investoři výrobě. Tilak dnes zaměstnává přes 80 lidí a oblečení vzniká v jeho provozech v Šumperku a Prostějově. Ve druhém jmenovaném městě nejprve koupili jednu šicí dílnu, později přidali druhou a obě spojili. K tomu pořídili nové stroje a zrekonstruovali šumperskou prodejnu. Od převzetí tak do rozvoje podniku vložili přes deset milionů korun, a to nad rámec částky zaplacené původnímu majiteli. Kolik samotná akvizice stála, Peringer neprozrazuje, podle odhadů CzechCrunche mohlo jít o vyšší desítky milionů.
Zvýšit počet ušitých kusů však nešlo ze dne na den. „Na přesnosti si hodně zakládáme, jelikož pracujeme s náročnými technickými materiály. Švadleny z nově koupených dílen se musely naučit postupy, které předtím neznaly. Trvalo dva roky, než to zvládly v kvalitě, jakou potřebujeme,“ připouští investor. Člověku, co nikdy profesionálně nešil, může zaučení zabrat dokonce tři roky. Výrobu navíc není možné jednoduše rozmístit po celé republice, vedoucí šumperského provozu proto pravidelně jezdí do Prostějova, kde pomáhá řešit technické potíže a školit zaměstnance.
Nedostatek švadlen přitom Peringer považuje za jednu z největších překážek dalšího růstu. V Šumperku už téměř není koho přijmout, a tak se Tilak poohlíží hlavně v Prostějově, někdejší baště českého oděvnictví. Jenže ani tam není výběr velký – odborné vzdělávání v oboru postupně zaniká a mladí o takovou práci příliš nestojí. „Vědí, že je to docela dřina, která není nijak zvlášť dobře placená,“ krčí rameny. Podnik se pokoušel podpořit obnovení krejčovského učebního oboru na místní škole, zatím však bez většího úspěchu.
Situace se navíc bude nejspíš zhoršovat. Nejmladší švadleně Tilaku je čtyřicet let a řada jejích kolegyň se blíží důchodovému věku. Firma se snaží získávat zkušené pracovnice z jiných dílen, jenže i těch ubývá. O přesunu šití do levnějších zemí ale Peringer nechce ani slyšet. „Kdybychom přestali vyrábět v Česku, ztratili bychom autenticitu a zejména dohled nad kvalitou,“ zdůrazňuje. Zachování tuzemských dílen ostatně patřilo k podmínkám, na kterých se s Kamlerem před prodejem dohodli.
Potíže s nedostatkem lidí zatím Tilak v růstu nezastavily. V roce 2024 měl tržby 104 milionů korun, loni už dosáhly 111 milionů a letos by se mohly vyšplhat na 120 milionů. EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace, se podle Peringera drží mezi deseti a patnácti miliony korun. Ze šicích dílen každý rok vyjde něco přes deset tisíc bund.
Za výsledky ovšem nestojí pouze peníze vložené do Tilaku novými vlastníky. Firma těží i z rozhodnutí, která Kamler učinil dávno před jejich příchodem. V devadesátých letech se přeorientovala ze spacáků na technické oblečení a získala licenci na zpracování Gore-Texu, nepromokavého membránového materiálu umožňujícího odvádět vlhkost. Na přelomu tisíciletí pak navázala spolupráci s designérem Errolsonem Hughem ze studia Acronym, díky níž oslovila zákazníky daleko za hranicemi klasického outdooru.
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Na přelomu tisíciletí zamířili do Šumperka Errolson Hugh a Michaela Sachenbacher ze studia Acronym. To hledalo výrobce schopného ušít jeho technicky složité návrhy a našlo ho právě v Tilaku. Z původní zakázky se postupně stalo partnerství, které trvalo přes dvacet let. Česká firma pro Acronym šila oblečení, zatímco Hugh pomáhal upravovat a navrhovat některé její vlastní modely. Spolupráce navíc Tilaku otevřela dveře k zákazníkům, kteří funkční bundy nosí spíše do města než do hor.
Ke čtyřicátinám Tilak připravil limitovanou edici bundy Alpamayo 40, inspirovanou modelem z konce devadesátých let. O její novou podobu se postaral Osman Chaudhary z brazilského studia OMNCY, který má zkušenosti také ze spolupráce s Acronymem.
V roce 2008 navázal Tilak partnerství s japonským distributorem Barriem a Japonsko se postupně stalo jeho největším zahraničním trhem. Zájem tamních zákazníků přispěl v roce 2013 ke vzniku pánské městské kolekce Poutnik by Tilak, pro kterou jsou typické tlumené barvy a minimalistický design. Vedle outdoorové a městské řady dnes šumperský výrobce nabízí také oblečení pro vojenské a bezpečnostní složky. „Právě v tomto segmentu teď vidím velký potenciál,“ říká Peringer.
Část výstroje koneckonců Tilak dodává rovněž Armádě ČR, jeho výrobky používají švýcarští policisté i česká Horská služba. Tito zákazníci nejsou pouze odběrateli, ale pomáhají oblečení vyvíjet. Zvlášť cenné jsou zkušenosti horských záchranářů, kteří dokážou upozornit na detaily, jež by při běžném nošení snadno unikly. „Když někdo stráví v horách dvě stě dní ročně a upozorní nás, že mu nevyhovuje kapsa, bereme to hodně vážně,“ vysvětluje čtyřicetiletý investor.
Export tvoří asi polovinu tržeb a kromě Japonska patří mezi důležité trhy Tilaku též USA a Kanada. „Poslední dobou nám roste i Jižní Korea a Čína,“ vyjmenovává Peringer. Přesto neplánuje výraznější expanzi do nových zemí, raději chce posílit pozice tam, kde už značka působí. Počítá také s tím, že podíl exportu bude dál stoupat. V tuzemsku totiž naráží na dva limity. „Naše oblečení je drahé a dlouho vydrží. Běžně opravujeme bundy, které lidé nosí deset nebo patnáct let, takže nemají důvod kupovat si každou chvíli nové.“
Zkušenosti ze Šumperka mezitím Peringera a jeho společníky přivedly k druhé outdoorové akvizici – na přelomu roku získali značku Direct Alpine, s níž byl spojen Jindřich Hudeček, zakladatel sítě Hudysport. „Tilaku se dost podobá svým příběhem, jen potřebuje trochu oprášit. Navíc nemá vlastní švadleny, šití zadává externím dílnám v Česku a na Slovensku,“ podotýká Peringer. Další podobné akvizice však Perinpe prozatím aktivně nevyhledává. „Teď se chceme soustředit na to, co už máme. Největší možnosti vidím v rozšiřování nabídky našich značek,“ dodává.
Perinpe není klasický investiční fond, ale spíš neformální klub více než deseti přátel, včetně andělského investora Leoše Navrátila, kteří společně vyhledávají zajímavé podnikatelské příležitosti. Do jednotlivých projektů vkládají peníze podle toho, koho daný záměr osloví, a pro každý nákup zakládají samostatnou společnost. Složení investorů se tak může případ od případu měnit. „Jsme oportunisté,“ charakterizuje Peringer jejich přístup, aniž by v tom viděl něco negativního. Vedle Tilaku a Direct Alpine skupina v minulosti investovala také do Ticketstreamu, fintechové platformy Fondee či služby uLékaře.cz, z nichž už úspěšně exitovala.
Tilaku věnuje Peringer podstatně více času než jiným projektům. Vlastní v něm třetinu a osobně se stará o jeho rozvoj. Na rozdíl od klasických investičních fondů navíc Perinpe nemusí řešit, komu podnik za několik let prodá. Nemá totiž stanovenou žádnou lhůtu, do kdy musí své investice zpeněžit. „Pojedeme, dokud nás to bude bavit a dokud nám budou stačit síly,“ uzavírá investor.