Na hru o metru chtěl 74 tisíc, dostal skoro desetkrát tolik. Teď můžu nahrávat i v depu Kačerov, říká

Uložit 0

Dominik Vojta má rád metro. A tak se rozhodl o něm udělat videohru. Aby zafinancoval vývoj ve svém volném čase, šel na platformu Startovač, kde na titul Back in Service chtěl od podobně naladěných zájemců velice střízlivou částku 74 tisíc korun. Teď, pár hodin před koncem kampaně, vybral téměř desetkrát tolik peněz. Díky tomu může zapojit externí pomocníky – anebo nahrávat na místě, které spousta cestujících pražské hromadné dopravy dobře zná. Na Kačerově.

„Je to velké překvapení. Jak jsem nečekal ani těch 74 tisíc, tak to, že si projekt zachová podobný drajv po celou dobu kampaně, už vůbec ne,“ říká pro CzechCrunch vývojář Dominik Vojta o vybrané částce. V době psaní tohoto článku získal na Startovači 664 370 korun, Back in Service tam ale zabodovalo už krátce po spuštění kampaně. Simulátor metra jen po týdnu vybral kolem tří set tisíc korun.

„Už tehdy bylo jasné, že ve výsledku to bude vysoká částka. Ale stále jsem očekával, že se to zastaví a všichni, pro které je tenhle projekt zajímavý, ho už podpořili. Přece jen je to podle mě určené spíš pro menší skupinu fanoušků hromadné dopravy,“ míní devětadvacetiletý autor. Na rozdíl od metra se však počítadlo příspěvků nezastavilo. Cíl byl splněn na 900 procent a nadšenců do hromadné dopravy se našlo na 1 200.

Nalákala je skutečnost, že Back in Service bude simulátor strojvedoucího pražského metra, který nabídne realisticky zpracované řízení, vozy i tunely. Kromě ovládání soupravy ale můžete z kabiny i vystoupit a jednotlivé stanice – nyní hra obsahuje část linky A – prozkoumat po svých. K činnosti strojvedoucího totiž hra přidává i průzkum podzemí hlavního města. Anebo počítačem ovládané pasažéry.

Téměř desetinásobná částka oproti původnímu cíli na Startovači dala vývojáři, jenž jinak vede tým grafiků televizní stanice Prima, nečekané možnosti. „O víkendu jsme byli natáčet s poměrně pokročilou a profesionální technikou nové zvuky v depu metra Kačerov. To by určitě bez většího rozpočtu nebylo možné,“ přibližuje Vojta jeden z dopadů úspěšného crowdfundingu.

Zajištěné finance navíc původně sólo projekt tak trochu proměňují na týmovou záležitost. Testovací verze Back in Service, která je podporovatelům ze Startovače dostupná, se díky spolupráci s tvůrci 3D modelů rozrostla o dvě nové stanice. „A to za měsíc vývoje, sám bych je tvořil přinejmenším třikrát delší dobu,“ míní autor. Díky vyššímu rozpočtu se navíc vylepší i stávající obsah.

„Něco jsem vytvářel opravdu na rychlost a kvalita tím možná trochu utrpěla. Teď probíhají práce třeba na kompletně nových tunelech, což je poměrně rozsáhlá akce,“ přibližuje Vojta. Ten svůj projekt do aktuální fáze dostal prakticky sám. Grafické znalosti už měl, ale například modelování nebo programování se musel během posledních tří let naučit.

Pokud Back in Service na Startovači v posledních hodinách kampaně ještě podpoříte, budete si vývojovou verzi hry moci zahrát už teď. Jinak si chvíli počkáte, z depa by měla vyjet do stanic Steam a Epic Store zhruba za rok. A to i díky pomoci dalších nadšenců do dopravy. „Také díky vstřícným fanouškům se daří projekt posouvat dál. Naposledy nám takhle kluci z Muzea technických zajímavostí v Chocni zařídili nahrávání zvuků pro vozidlo MUV 69,“ popisuje Vojta s odkazem na motorovou drezínu používanou na dráze i v metru.

Dopravní hry mohou nehráčům připadat jako úsměvná kuriozita, patří ale k oblíbeným a úspěšným žánrům. Manažerská strategie Transport Tycoon je klenotem herní historie, přímo na metro zaměřený World of Subways mladého českého vývojáře zase přímo inspiroval. Stejně jako modifikace do Microsoft Train Simulatoru, jež obsahovala část pražské linky B. Silniční logistika je zase námětem světově extrémně úspěšné série Truck Simulator od pražského studia SCS Software.