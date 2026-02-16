Na Ladronce má vzniknout moderní bruslařský areál. Na radnici o něm jednal i olympijský šampion Jílek
Praha 6 chce na Ladronce vybudovat moderní centrum kolečkových sportů. Projekt, který podpořil čerstvý zlatý olympionik Metoděj Jílek, míří do finále.
Metoděj Jílek se ve svých necelých dvaceti letech stal jedním z nejmladších olympijských šampiónů v historii českého sportu. V pátek 13. února dominoval v závodě na deset kilometrů s více než pětisekundovým náskokem před konkurencí. Juniorský mistr světa v inline bruslení teď podporuje plány Prahy 6 na výstavbu specializovaného areálu. Místostarostka Mariana Čapková (Praha sobě) záměr představila na sociálních sítích s tím, že projekt prošel schválením na Výboru pro sport pražského magistrátu.
Nový areál má vzniknout na Ladronce, konkrétně v prostoru před Kauflandem na Vypichu. „Uleví se tak nejen bruslařům, ale i nebruslařům z Ladronky, kde nyní vznikají zbytečné kolize,“ vysvětluje Čapková ve svém příspěvku na sociální síti X. Podmínkou realizace je podle ní i dostupnost areálu pro širokou veřejnost, prostor tak nebude sloužit pouze špičkovým sportovcům, ale i rekreačním bruslařům a dalším nadšencům do kolečkových sportů. Projekt osobně přišli na radnici projednat Jílek společně s předsedou České unie kolečkových sportů Martinem Máčelem.
O financování rozhodne Národní sportovní agentura, kterou městská část aktuálně žádá o podporu. „Když se za dobu sportovní kariéry Martiny Sáblíkové nestihla postavit hala pro rychlobruslení, nebylo by od věci, kdyby teď podporu našel tento areál, na který máme projekt komplet připravený,“ uvedla radnice Prahy 6 s odkazem na dlouholeté sliby politiků vůči české královně rychlobruslení. Vybudování specializovaného centra by přitom nejen rozšířilo sportovní vyžití na Břevnově, ale hlavně vytvořilo kvalitní tréninkové prostředí pro další generaci sportovních talentů. S Metodějem Jílkem v čele může Česko konečně získat infrastrukturu, kterou bruslaři zoufale potřebují.