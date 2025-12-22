Na místě pražské restaurace postaví developer 81 bytů. A chystá i několik horských rezidencí
Crescon připravuje v Praze bytový dům ve Slivenci nebo penzion pro důchodce u Velké Chuchle. Hlavní pozornost však upíná k Rezidenci Starochodovská.
Není to tak dávno, co developerská společnost Crescon oznámila, že v Peci pod Sněžkou postaví na místě chátrající šestipatrové chaty Rozhlas u sjezdovky Zahrádky apartmánový dům za 350 milionů korun. V Krkonoších teď chystá i další projekt. A navíc je aktivní i v Praze, kde už dokončila řadu rezidenčních projektů. Aktuálně připravuje třeba bytový dům ve Slivenci nebo penzion pro důchodce u Velké Chuchle. Hlavní pozornost však aktuálně upíná k Rezidenci Starochodovská na Chodově.
Právě tam v prvním čtvrtletí příštího roku zahájí výstavbu domu s 81 byty na místě restaurace. V uzavřeném vnitrobloku vznikne i dětské hřiště či myčka kol. „Projekt jsme dali do předprodeje v polovině listopadu a nyní máme k dispozici již jen čtvrtinu posledních jednotek,“ říká obchodní ředitel firmy Michal Lexa.
V Krkonoších pak developer nově získal stavební povolení na apartmány Na Desítce ve Strážném a již zahájil předprodej 14 plně vybavených jednotek o dispozicích 1 až 4+kk. „Zájem o horské rezidence po stagnaci v minulých letech opět výrazně stoupá,“ dodává Lexa.
Kromě toho Crescon vystavěl rekreační středisko Aldrov Resort se 144 apartmány u nejvýše položené horské osady v Krkonoších, kterou jsou Horní Mísečky. Rovněž chystá resorty v šumavské obci České Žleby či v Dolním Adršpachu, kde má areál odkazovat na tradici lázeňských kolonád. Tento záměr však mezi lidmi vzbudil pozornost – v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko totiž takové ubytovací zařízení dosud nevzniklo. Podle developera však hotel bude pro obec přínosem.