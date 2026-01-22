Na Oscarech bude letos i Česko. Mezi nominovanými je dokument o učiteli, co se postavil Putinovi
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi vznikl v české koprodukci a pojednává o školním učiteli, který se odmítl jen tak podvolit Putinovu režimu.
Americká Akademie filmového umění a věd oznámila nominace na 98. Oscary a po delší době mají zase šanci i Češi. Krátkometrážní animovaný snímek Hurikán od režiséra Jana Sasky, který byl největší nadějí pro domácí film, se do výběru nakonec nedostal, Česko ale bude vidět v kategorii celovečerního dokumentu.
Právě tam byl nominovaný Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v dánsko-české koprodukci. Akademie zatím neoznámila konkrétní jména nominovaných producentů. Nicméně i kdyby se mezi nimi Češi neobjevili, stále jde zčásti o domácí film. Pojednává o učiteli prvního stupně základní školy v malém ruském městě Karabaš, který se v roli školního kameramana rozhodne postavit režimu poté, co prezident Vladimir Putin oznámí invazi na Ukrajinu.
Hlavní aktér a spolurežisér Pavel Talankin je přinucen organizovat aktivity spojené s novými válečnými osnovami, vše zaznamenávat na kameru a v zásadě se tak podílet na vytváření politické propagandy. On se ale rozhodne dění hlasitě komentovat a natáčet i jiné aktivity na škole, aby ukázal dopady války a autoritářského režimu na místní komunitu. Na Panu Nikdo se jako producenti podíleli Helle Faber z Dánska a Češi Alžběta Karásková, Radovan Síbrt a Petra Dobešová.
V zásadě český snímek se na Oscarech objeví poprvé od roku 2003, kdy bylo na cenu Akademie nominované české historické drama Želary režiséra Ondřeje Trojana. V posledních letech ale jedna z hlavních filmových událostí roku měla českou stopu ještě několikrát. Loni byla za práci na hororu Nosferatu nominovaná česká set dekoratérka Beatrice Brentnerová a v roce 2019 byla jiná česká set dekoratérka Nora Sopková nominovaná za výpravu filmu Králíček Jojo.
Nominacím jinak letos dominuje upírský thriller Hříšníci – získal jich celkem šestnáct, což je nejvíce v historii Oscarů. V závěsu za ním je Jedna bitva za druhou s třinácti nominacemi. Kompletní seznam najdete na oficiálním webu Akademie.