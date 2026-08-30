Na pohled hračka, ve skutečnosti AI nástroj. Robotická kachna se stala nečekaným prodejním hitem
Majitel může Microduck v počítačové simulaci naučit nové pohyby a robot je pak přenese do skutečného světa. Programovat přitom nemusí umět.
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Vypadá jako roztomilá hračka z plastu, má výraznou barvu, měří necelých pětadvacet centimetrů a po pokoji se prohání na miniaturních kolečkových bruslích. Na první pohled byste v ní možná hádali postavičku z animovaného filmu nebo nového společníka do dětského pokoje. Ve skutečnosti jde ale o jedno z nejzajímavějších technologických zařízení letošního roku, které se – jak jinak – veze na vlně umělé inteligence.
Seznamte se s Microduck, mechanickou kachnou, za kterou stojí francouzský vývojářský tým Pollen Robotics a americká společnost Hugging Face. Ta je ve světě umělé inteligence obřím pojmem, hlavně jako online platforma, kde programátoři z celého světa sdílejí svoje AI modely. Tentokrát se ale rozhodli zkusit něco jiného a vytvořili malého dvounohého robota, se kterým si může i díky umělé inteligenci zkusit pohrát úplně každý přímo v obýváku.
I přes miniaturní rozměry a hmotnost pod jeden kilogram je výbava téhle kachny bohatá. Tělo pohání patnáct drobných motorů, v hlavě má zabudovanou kameru, mikrofony i reproduktor. Dostala taky kachní zobák, který funguje jako kleště. Bez problémů s ním dokáže ze země posbírat odhozené ponožky, pastelky nebo jiné drobnosti až do hmotnosti 800 gramů. Aby nenarážela do nábytku, využívá dokonce miniaturní laserový senzor LiDAR.
To nejdůležitější se ale skrývá v tom, jak se Microduck chová. Výrobci ji totiž navrhli tak, aby se dokázala neustále učit nové věci. Každý robot má své virtuální „dvojče“ v počítačovém programu. Tam ho majitel může učit úplně nové pohyby a triky prostřednictvím simulace, kde robot zkouší různé možnosti tisíckrát rychleji než v reálném světě.
Jakmile se v počítači naučí nový kousek, nová dovednost se přesune přímo do fyzické hračky. Zároveň ale platí, že abyste si s touhle kachnou užili zábavu, nemusíte rozumět programování ani psát kód. Robot přichází do rukou majitele se sedmi předem připravenými pohyby a v krabici nechybí ani herní ovladač, kterým ho lze přímo řídit.
Microduck tak zvládne sama chodit, dřepět, pronásledovat červenou tečku z laserového ukazovátka, a pokud do ní na koberci zakopnete nebo ji strčíte, dokáže se sama elegantně zvednout ze země. Když jí navíc nasadíte speciální kolečkové brusle, začne se po místnosti pohybovat s úplně jinou rychlostí.
Nápad nabídnout lidem dostupnou a roztomilou platformu pro experimenty vyvolal na internetu obrovský poprask. Když vývojáři spustili předobjednávky, strhla se nákupní horečka. Během prvních šesti hodin se prodali roboti za milion dolarů a po prvním dni překročily tržby hranici 2,6 milionu dolarů (54 milionů korun), jak reportuje Business Insider.
V nejsilnějších chvílích si lidé kupovali jednu kachnu každé čtyři sekundy. Zájem byl dokonce tak velký, že původně plánovaný termín doručení do Vánoc přestává platit. Výrobci museli na web přidat upozornění, že kvůli zpoždění ve výrobě se noví zájemci dočkají svých robotických kachen až za čtyři až šest měsíců.
Robot jde objednat i do Česka, to se cena v e-shopu Pollen Robotics ze základních 340 eur vyšplhá po započtení daně a dopravného na na 448 eur, to je v aktuálním přepočtu necelých 11 tisíc korun.