Na pomezí pole a lesa vyrostl rodinný dům s vyhlídkou a stodolou. Tam lze parkovat nebo tvořit
Architekti z pražského 0,5 Studia navrhli dům, který má odkazovat k tradičnímu hospodářskému stavitelství. Je navíc propojen s okolní přírodou.
U Kolína, na pomezí pole a dubového lesa, vyrostla novostavba, která je propojena s okolní přírodou. Architekti z pražského 0,5 Studia se totiž snažili vycházet z archetypu rodinného domu se stodolou, jenž pracuje například s takzvanou odříznutou vyhlídkou. Tedy pásmem panoramatických oken v horním patře, které otevírá výhledy do široké krajiny.
Přízemí domu tvoří otevřený obytný prostor s kuchyní, pracovnou a zázemím. V horním patře se pak nacházejí dětské pokoje, ložnice, koupena a WC. Venkovní přístřešek nabízí chráněné venkovní posezení, zatímco stodola slouží jako místo pro tvůrčí práci, případně pro parkování.
Exteriér je obložen černými, horizontálně kladenými prkny, která vytvářejí kontrast ke světlému dřevěnému interiéru. „Podlouhlá hmota stodoly doplňuje kompozici domu a odkazuje k tradičnímu hospodářskému stavitelství. Projekt tak spojuje moderní pojetí bydlení s citlivým vztahem k místu,“ říkají zástupci studia Vít Svoboda a Pavel Novotný.