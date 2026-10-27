Na Smíchově vznikne projekt hlavně pro investory. Ceny garsoniér začínají na necelých sedmi milionech
Dům nabídne dispozice od 1+kk do 3+kk i lofty v přízemí. Pro developerskou skupinu JRD jde o první projekt zaměřený na investory.
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Nároží smíchovských ulic Nádražní a U Železničního mostu čeká proměna. Jen pár minut chůze od Anděla a v těsném sousedství modernizovaného Smíchovského nádraží vyroste dům nazvaný Viadukt Smíchov, který nabídne 166 bytů a pět komerčních prostor. Více než polovinu nabídky tvoří dispozice 1+kk, developerská skupina JRD tak cílí především na investory hledající nemovitost k pronájmu v širším centru Prahy. Ceny garsoniér startují na 6,9 milionu korun, vzniknou zde ovšem i větší byty a lofty.
„Byt v atraktivní lokalitě je pro řadu lidí způsob, jak dlouhodobě uložit úspory. Viadukt jsme navrhli především tak, aby dával smysl majitelům, kteří byt pronajímají, i nájemníkům, kteří v něm chtějí kvalitně a úsporně bydlet. Pro JRD je to první z investičně orientovaných projektů,“ říká šéf skupiny Jan Sadil.
Architektonickou podobu projektu navrhlo studio Podlipný Sladký architekti, přičemž název budovy odkazuje na sousední železniční most přes Vltavu z roku 1901. Obyvatelé budou mít přístup na společnou střešní terasu s pergolou, bylinkovými záhony a výhledem na Vyšehrad, řeku i Pražský hrad. Zahájení výstavby plánuje JRD na léto 2027, první obyvatelé by se měli stěhovat koncem roku 2029.