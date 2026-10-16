Smíchovské nádraží se mění k nepoznání. Podívejte se na nová nástupiště i rozestavěnou lávku
Cestující se nově dostanou na nástupiště také výtahy a eskalátory. Bezbariérová lávka navíc propojí nádraží s Radlicemi a okolní zástavbou.
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Nad hlavou se klene provizorní zastřešení a pod nohama ještě leží nevyčištěná dlažba, nad rozestavěným podchodem ale už září zbrusu nový informační systém. Dělníci v reflexních vestách dolaďují okolí eskalátorů, které na místo dopravil speciální jeřáb s dlouhým dosahem. Jsme na pražském Smíchovském nádraží. První etapa rozsáhlé přestavby tu míří do finále a stanice se mění k nepoznání.
„Už příští úterý 20. října se cestujícím otevře zrekonstruované třetí a zcela nové čtvrté nástupiště,“ hlásí šéf Správy železnic Tomáš Tóth. Obě už mají zastřešení, nyní se dokončuje jejich vybavení včetně přístřešků, čekáren a schodišť. Modernizace stanice a výstavba nové lávky vyjdou na 4,14 miliardy korun. Nové nástupiště pod budoucím autobusovým terminálem poslouží hlavně vlakům na Pražském Semmeringu, které míří na Zličín a do Hostivice.
Celé území připomíná obří mraveniště. Na jednom místě se tu prolínají plány Správy železnic, pražského magistrátu i soukromého developera. „Ve stejnou dobu tu pět investorů rozjíždí osm poměrně velkých projektů,“ popisuje Jan Kvaš, šéf společnosti Metrostav TBR, která nádraží přestavuje. Podle něj patří tahle akce k nejsložitějším, jaké se v současnosti v Praze staví.
Zásadní novinkou bude bezbariérový přístup, který stanici dosud chyběl. K nástupištím nově povedou nejen schodiště, ale i eskalátory a výtahy. Na místě už stojí také první nosné sloupy budoucí lávky, která propojí Smíchov, Radlice a jednotlivá nástupiště. Správa železnic chce pěší spojení otevřít alespoň v provizorní podobě koncem příštího roku, plný provoz plánuje na léto 2028.
Vedle kolejí rostou také základy autobusového terminálu, který financuje pražský magistrát. Správa železnic se s městem dohodla, že některé konstrukce vzniknou předem, aby pozdější stavba co nejméně omezila vlaky. Terminál přinese nové autobusové stanoviště přímo nad nádraží a doplní další části dopravního uzlu, včetně parkovacího domu.
Proměna se neomezuje jen na samotné nádraží. V okolí vznikají i soukromé projekty, zejména Smíchov City od developerské společnosti Sekyra Group. Lávka se má napojit na budoucí promenádu a propojit nádraží s novou zástavbou i Radlicemi. „Musíme sladit jednotlivé projekty, aby na sebe přirozeně navazovaly cesty, povrchy i zábradlí,“ zdůrazňuje správce stavby Patrik Karadi. Lidé by tak měli mezi nádražím a okolními budovami procházet bez zbytečných překážek.
Jakmile cestující začnou naplno využívat nově dokončená nástupiště, přesune se stavební ruch ke zbývající dvojici perónů v blízkosti nádražní budovy, které rovněž čeká postupná proměna. Na závěr přijde na řadu historická odjezdová hala a centrální část budovy. Jejich rekonstrukci Správa železnic plánuje na roky 2029 až 2031.