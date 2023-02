Na sto let rodinného podniku navazuje v Česku. Serafin Campestrini se zařadil mezi podnikatele roku

Podnikatel Serafin Campestrini navázal na byznysovou historii svých předků. Jako čtvrtá generace tak působí na poli dřevozpracujícího průmyslu, konkrétně jako šéf firmy SECA Borohrádek nedaleko Hradce Králové. Jde o dceřinou společnost rakouské firmy SECA, která vznikla v roce 1915 a dnes jde o přední dřevařskou firmu na českém, rakouském, ale také polském trhu. Nyní společnost Ernst & Young vyhlásila Campestriniho vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2022 pro Královéhradecký kraj.

Na území České republiky začala společnost SECA Borohrádek působit v roce 1995. Poptávka po hoblovaném dřevu v podobě latí, palubek či prken stále rostla, v průběhu let tak postupně rozšiřovala své zázemí v Borohrádku, přidávala hoblovací linky, pily, briketovací lisy, skladovací haly. Nyní zaměstnává sto padesát lidí a denně posílá do Česka, Rakouska, Polska, ale také do Španělska či Itálie čtrnáct plně naložených kamionů.

Dřevařská firma klade dlouhodobě důraz na udržitelnost. Vysoký podíl dřeva, které zpracovává, pochází z trvalého, certifikovaného lesního hospodářství. V roce 2009 začala budovat elektrárnu na biomasu, kde dnes topí lesní štěpkou a vyrábí vlastní proud. Ve zdejším závodě na výrobu je veškeré dřevo zpracováno beze zbytku, hobliny z dřevovýroby jsou lisovány do vlastních briket a pelet.

Odpadní teplo z elektrárny zde pak využívají na sušení řeziva a vytápění výrobních hal a kanceláří. Serafin Campestrini se zapojuje také do aktivit s celospolečenským přesahem. Podporuje nejrůznější organizace či sportovní kluby. A když Moravu zasáhlo tornádo, zastavil výrobu a na místo poslal dvacet kamionů latí na obnovu střech poničených domů.

„Královéhradecký kraj potvrzuje letošní pomyslný trend, kdy se i v řadě dalších regionů daří uspět podnikatelům, kteří navazují na rodinnou tradici či tradiční řemeslnou výrobu. I Serafin Campestrini dokládá, že vedle dravých technologických a startupových společností mají v soutěži EY Podnikatel roku své nezastupitelné místo řemeslo a tradice,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Laureáta z Královéhradeckého kraje vybrala stejně jako v ostatních regionech nezávislá porota, která ocenila vedle stávajících byznysových úspěchů firmy SECA její odkaz na tradici a zároveň vizi, s jakou ji Serafin Campestrini dále rozvíjí s důrazem na udržitelnost. Díky tomu mohou vznikat fasády, dřevěná obložení, masivní podlahy i jiné vybavení interiéru s návazností na severovýchodní oblast Čech.

Soutěž EY Podnikatel roku vzdává hold výjimečným osobnostem a probíhá v téměř šedesáti zemích světa. Serafin Campestrini se nyní spolu s dalšími vítězi regionálních kol, mezi něž patří Josef Bukovský z Pekárny Srnín, Marcel Klaus z firmy Klaus Timber, Tomáš Dudák ze společnosti SPUR, Petr Palas z firmy Kentico a Jakub Havrlant z Rockaway s Pavelem Loudou z Louda Auto, bude ucházet o celorepublikové prvenství. Vítěz bude vyhlášen 28. února a následně bude Českou republiku reprezentovat v celosvětovém finále v Monte Carlu.

V porotě soutěže EY Podnikatel roku zasedli bývalí vítězové národního kola a známé tváře českého byznysu jako Tomáš Čupr z Rohlíku, Josef Průša z Prusa Research, Oliver Dlouhý z Kiwi.com, Radka Prokopová z Alcadrianu či Eduard Kučera z Genu (dříve Avast).