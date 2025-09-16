Na Štvanici by mohla vyrůst nová aréna. Hokejová Univerzitní liga roste a představila ambiciózní plány
Na pražskou Štvanici se možná vrátí hokej. Nový stadion by se mohl stát centrem studentského sportu.
Univerzitní hokej má ambici vrátit tento zimní sport na pražskou Štvanici. Organizace si dala za cíl postavit do roku 2030 nový multifunkční stadion, který by se stal domovem univerzitního hokeje i místem velkých sportovních událostí. Vše odstartovalo už letos v červnu, kdy bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi pražskými univerzitami a hlavním městem. A v půlce září zástupci ligy, v níž hrají vysokoškolští studenti, už měli vybráno i místo.
„Historicky se na Štvanici vždy hrál hokej a československý tým tam získal čtyři medaile z mistrovství světa. My to vnímáme tak, že na Štvanici by se měl znovu postavit hokejový stadion, a právě univerzitní hokej by se tam nádherně hodil. Budeme se snažit tuto variantu detailně diskutovat se zástupci města,“ řekl Tomáš Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje.
Jde tak o pokračování růstu soutěže, kterou hraje 12 týmů reprezentujících vysoké školy a univerzity v osmi městech. Sezona 2024/25 byla pro Univerzitní ligu ledního hokeje nejúspěšnější v historii. Přinesla nejen rozšíření o tři nové týmy, ale i rekordní divácký zájem. Téměř 80 tisíc fanoušků navštívilo stadiony, což je dle ligy nárůst o více než 35 % oproti předchozímu ročníku. Na podzimní Bitvu o Prahu, ve které se střetly týmy z univerzit v hlavním městě, přišlo 9 200 diváků, čímž byl vytvořen nový rekord návštěvnosti univerzitního sportu v Česku.