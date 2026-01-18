Na tuhle akcii pozor: za rok vyrostla o 240 procent, ale pořád je levná. Výrobce pamětí pohání AI boom
Společnost Micron vyrábí paměti, a přestože je klíčová pro datacentra, její akcie zůstávají i přes mohutný růst relativně podhodnocené.
O Nvidii nebo Googlu se v souvislosti s umělou inteligencí a růstem akcií hovoří dnes a denně. Jsou ale burzovní tituly, které zůstávají skryty pozornosti širší veřejnosti. A přitom skýtají jednak lepší investiční příležitosti, jednak jsou pro obor podobně důležité jako zmínění obři. Jednou takovou společností je americký Micron. „Tři, čtyři roky nazpět je přitom nikdo nechtěl,“ prohlásil v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge investor Michal Semotan.
Micron Technology je americká společnost se sídlem v Idahu, která vyrábí paměťová a datová úložiště, zejména DRAM (operační paměť), NAND flash a SSD disky. Patří mezi tři největší výrobce paměťových čipů na světě spolu se Samsungem a SK Hynix a je jediným významným americkým výrobcem v tomto segmentu. Produkty Micronu pohánějí servery, datacentra, mobilní zařízení i PC, a proto je firma klíčová pro téměř všechny oblasti moderních technologií, umělou inteligenci nevyjímaje.
Paměťové čipy jsou nezbytné i pro náročné AI výpočty. Moderní modely umělé inteligence totiž generují a zpracovávají obrovské množství dat, které musí být někde uložené a rychle přístupné. Micron dodává takzvanou High Bandwidth Memory (HBM) a rychlou DRAM, které umožňují procesorům a akcelerátorům jako Nvidia nebo AMD efektivně trénovat AI modely. Jde tedy o klíčovou infrastrukturní komponentu pro cloudová AI datacentra.
Za posledních 12 měsíců akcie Micronu výrazně posílily, přičemž před rokem stály 105 dolarů a během jara, když Donald Trump šokoval svět svými cly, klesly dokonce až pod hranici 70 dolarů. Což je úroveň, na které se pohybovaly několik let předtím. Společnost byla dlouho paradoxně na okraji zájmu a netýkal se jí prudký růst cen akcií, který potkal Nvidii nebo další hráče.
Ten přišel zhruba až od poloviny loňského roku a nyní se jedna akcie obchoduje přes 360 dolarů, což představuje růst o více než 240 procent během 12 měsíců. „A cílové ceny jsou ještě výš. Vzhledem k tomu, jak moc vzrostly ceny jejich produktů, tak ono to ještě na těchto cenách není relativně drahé. Jenom se blbě kupuje něco, co stojí přes 330 dolarů, když před tři čtvrtě roku to stálo 90 dolarů a ta továrna je pořád stejná,“ vysvětlil v Money Makeru Hedge Michal Semotan.
A Filip Kejla, který je spolu s ním stálým hostem pořadu, jej doplnil: „Kolega od nás mi říkal, že našel fakturu, když si stavěl počítač a dával tam RAM paměť od Micronu. Stála 2 000 korun a teď, po čtyřech letech, stojí 11 tisíc.“
Micron v roce 2025 hlásil výrazné posílení tržeb i zisků – během 12 měsíců do konce loňského listopadu společnost utržila 42 miliard dolarů, což znamenalo nárůst o 45 procent. Zisková marže se pohybovala těsně pod 40 procenty, což je sice o dost méně, než má třeba Nvidia, ale pořád to jsou úctyhodná čísla, navíc výrazně vyšší, než nač byl Micron v minulosti zvyklý.
Zároveň ale platí Semotanova slova, že Micron je, co se ceny jeho akcií týče, pořád relativně levný. Jak upozorňuje například i server Yahoo Finance, jde o svým způsobem nejlevnější AI akcii na trhu. Zatímco poměr tržeb společnosti k její kapitalizaci je v případě Micronu zhruba desetinásobek (40 miliard vs. 400 miliard), oborový průměr je 26násobek a Nvidia pak představuje extrém s poměrem známým jako P/E rovnajícím se 45. Takže akcie Micronu mají zjevně potenciál dál růst.
