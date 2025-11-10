Na Václaváku vznikne nový luxusní hotel s 220 pokoji. Bude ve stejné budově jako C&A
Lukáš Pytloun otevře na Václavském náměstí další hotel. Budovu koupil od podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice.
Ještě jako student textilního marketingu koupil bývalou ubytovnu pro dělníky v liberecké čtvrti Rochlice a předělal ji na penzion. Posloužily mu k tomu peníze vydělané na brigádě v Anglii a také složitě získaná půjčka od banky. Dnes Lukáš Pytloun provozuje po celém Česku šest restaurací a patnáct hotelů. A nový teď otevře přímo na pražském Václavském náměstí, kde už v současné době jeden má.
Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních vybuduje luxusní pětihvězdičkový hotel s 220 pokoji. Společnost Pytloun Hotels objekt koupila od společnosti VN33 Building, kterou vlastní Alca Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Investici financuje Pytloun částečně z vlastních finančních zdrojů, zároveň čerpá úvěr od Trinity Bank.
Kupní cena transakce nebyla zveřejněna, hotel má na místě nicméně vyrůst do roku 2027. Ve zbývajících prostorách budovy bude nadále působit módní řetězec C&A. „Výkonnost všech našich čtyř pražských hotelů a jejich obsazenost v posledních letech stabilně roste. Jsem proto přesvědčen, že díky pokračujícímu rostoucímu zájmu o cestování do Prahy bude i tento náš druhý hotel na Václavském náměstí úspěšný a stane vlajkovou lodí sítě Pytloun Hotels,“ říká majitel sítě.