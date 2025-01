Na Zlatých glóbech dominoval muzikál o trans lídrovi drogového kartelu. Duna: Část druhá ostrouhala

Film vypráví o fiktivní právničce Ritě Mora Castro (Zoe Saldaña), která dostane lákavou nabídku od lídra mexického drogového kartelu Juana Del Monteho. Jeden z nejmocnějších lidí severoamerického podsvětí chce podstoupit operaci na změnu pohlaví a zcela změnit svoji identitu, aniž by na to přišli jeho spolupracovníci, nepřátelé, nebo dokonce jeho nejbližší rodina. Chce se stát Emilií Pérez.

Snímek režiséra a scenáristy Jacquese Audiarda si vysloužil poměrně dobré, v průměru však ne nadšené přijetí kritiky. Na jedné straně se chválil originální žánrový mix muzikálové komedie s kriminálním thrillerem a příběh vystavěný kolem trans hrdinky. Podle mnoha novinářů ovšem ostré kontrasty mezi kapitolami děje vytváří příliš nekonzistentní vyprávění, které nesměřuje k žádnému jasnému závěru. Sdělení snímku je podle nich jen vágní a spoléhá se na fráze a efektní, avšak stereotypní muzikálová čísla. Emilia Pérez získala Zlaté glóby v kategoriích Nejlepší muzikál nebo komedie, Nejlepší neanglicky mluvený film, Nejlepší vedlejší herečka (Zoe Saldaña) a Nejlepší původní píseň.

Trojici cen – za Nejlepší drama, Nejlepšího hlavního herce a Nejlepší režii – dostal film Brutalista, který je považován za favorita na Oscarech. Adrien Brody v něm hraje židovského architekta László Tótha, který po přežití koncentračního tábora emigruje do Spojených států ve snaze shledat se se svojí rodinou a začít nový život. Zprvu pracuje v nábytkářství svého bratrance, objeví ho zde ale bohatý podnikatel. Ten nabídne Laszlóvi možnost navrhnout rozsáhlé komunitní centrum s knihovnou, divadlem, gymnáziem a kaplí.

Tříapůlhodinový snímek, na němž režisér a spoluscenárista Brady Corbet průběžně pracoval sedm let, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si odnesl Stříbrného lva za režii. Od té doby se o něm mluví jako o jednom z nejlepších filmů loňského roku a velkolepém americkém příběhu. Kritika chválí takřka všechny jeho aspekty, počínaje kostýmy, hudbou a kamerou a konče scénářem a režií.

Z dalších oceněných je třeba zmínit například herečku Fernandu Torres z brazilského historického dramatu I’m Still Here (Ainda Estou Aqui), která v kategorii Nejlepší herečka překvapivě překonala Angelinu Jolie, Nicole Kidman nebo Tildu Swinton. Demi Moore pak získala svůj první Zlatý glóbus za herectví v Substanci, jednom z nejkrvavějších děl, co kdy na amerických prestižních cenách uspělo.

Nikoho nepřekvapilo, že nejvíce televizních kategorií vyhrál všeobecně vychvalovaný Šógun. Historické drama z Japonska počátku 17. století dostalo ceny za Nejlepší drama, Nejlepšího hlavního herce (Hirojuki Sanada) i herečku (Anna Sawai) a Nejlepšího vedlejšího herce (Tadanobu Asano). V hereckých kategoriích v televizi překvapily Zlaté glóby pro Colina Farrella za Tučňáka, Jodie Foster za Temný případ: Noční krajinu a Jessicu Gunning za Sobíka. Hit Netflixu vyhrál také Zlatý glóbus za Nejlepší minisérii. Kompletní seznam nominací a vítězů je dostupný na webu Zlatých glóbů.