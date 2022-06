Nadace Kellnerových už rozdala 1,7 miliardy korun. Ve filantropické práci rodičů pokračují i děti

Rodinnou nadaci zaměřenou na zlepšení vzdělávání v Česku založili Renáta a Petr Kellnerovi už v roce 2002. Dnes se jejich filantropické aktivity sdružují pod hlavičkou The Kellner Family Foundation a za posledních dvacet let už na podporu vzdělanosti v České republice poskytli celkem 1,7 miliardy korun. Jen loni šlo o dary v celkové výši 92 milionů korun, což je zhruba o milion více než v předchozím roce. Letos se nadace zaměřuje mimo jiné na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Rodina Kellnerova, která ovládá finanční skupinu PPF, většinu peněz v rámci své nadace dává na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí ve státním i soukromém sektoru. Jako předsedkyně správní rady v čele The Kellner Family Foundation stojí Renáta Kellnerová a po loňském tragickém skonu svého manžela Petra Kellnera se do jejích aktivit stále více zapojují i jejich děti.

„Naše děti jsme už dříve, jak dospívaly, s našimi filantropickými aktivitami seznamovali. Probírali jsme s nimi to, proč jsme se do této práce pustili. A ony jsou teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem započali,“ uvedla ve výroční zprávě Renáta Kellnerová. Do práce v Nadaci se tak aktivně zapojili jak Anna a Lara Kellnerovi, tak Petr Kellner mladší.

Hlavními příjemci podpory od The Kellner Family Foundation jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti zahraničních univerzit. Aktivně se nadace zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. Tak jako nyní válka na Ukrajině.

„Společně s kolegyněmi a kolegy z Nadace PPF jsme velmi rychle reagovali na nastalou situaci, vyčlenili jsme 100 milionů korun, které postupně rozdělujeme na to, aby se ukrajinské děti co nejlépe začlenily do českých škol a do naší společnosti. Celý tým se intenzivně snaží o zjemnění následků této války na příchozí neúplné ukrajinské rodiny,“ uvedla v úvodním slovu výroční zprávy předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.

Na gymnáziu Open Gate ve školním roce 2021/22 díky sociálnímu stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation studuje 87 studentek a studentů. Šanci vzdělávat se s finanční podporou nadace využilo 64 dětí a mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče nebo Klokánku.

Po skokovém růstu zapojených škol se v roce 2021 ustálil jejich počet na 113 veřejných základních škol z celé České republiky. To představuje celkem 2 944 učitelů a jejich prostřednictvím působení na vzdělávání 38 803 žáků. Nadace jim všem v roce 2021 poskytla dar v hodnotě 40 milionů korun. V akademickém roce 2021/22 získalo finanční grant také 57 univerzitních studentů.

Po tragické události, při níž v březnu 2021 zahynul Petr Kellner, se novým členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation stal Radek Špíšek, ředitel biotechnologické firmy Sotio. Ta vyvíjí lék na rakovinu a koncem loňského roku získala od své mateřské PPF obří finanční injekci přesahující sedm miliard korun.

S přispěním ČTK.