Nakupování online potichu zdražuje. E-shopy zvyšují ceny dopravy, vyvažuje to ale zřejmě jeden trend
Data z e-commerce trhu ukazují paradox. Zatímco dopravcům dál rostou náklady, zákazníci už druhý měsíc po sobě platí za doručení méně.
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Vývoj cen dopravy z českých e-shopů v posledních měsících připomíná horskou dráhu. Zatímco v červnu zákazníci v průměru platili přibližně sedmdesát korun, v červenci vystřelila o čtvrtinu téměř k devadesáti korunám. A byť poté dva měsíce klesala, pořád se udržuje nad osmdesáti korunami. Právě tuto hranici ale značná část nakupujících považuje za příliš vysokou. Výhled pro příští rok přitom nepůsobí optimisticky a zákazníky zřejmě čeká další zdražování, naznačuje několik průzkumů e-commerce společností.
„Červencové zdražení bylo výrazné a na cenách dopravy je stále znát. Přestože už druhý měsíc klesají, k původním hodnotám mají daleko,“ uvádí David Filippov, šéf obchodu ve službě pro odložené platby Skip Pay. Právě ta sleduje vývoj cen doručení ve svém Indexu dopravy.
„Zajímavé je, že zákazníci nyní platí méně i v době, kdy dopravcům rostou příplatky,“ dodává Filippov. Důvod? Je možné, že zákazníci právě kvůli vysokým cenám doručení volí levnější alternativy. „Pokud si více lidí nechává posílat zásilky do levnějších boxů a výdejních míst, může průměrná cena klesat, aniž by dopravci sami zlevňovali,“ vysvětluje s tím, že pokud například kurýr stojí 99 korun a vyzvednutí v boxu 59 korun, zákazník ušetří čtyřicet korun. A jestliže levnější variantu zvolí větší část nakupujících, může průměrná cena klesnout i bez změny ceníků dopravců. Například u Alzy už do výdejních boxů míří více než polovina zásilek. Pilulka zase uvádí, že podíl doručení do boxů během jediného roku vzrostl z přibližně 15 procent na více než 40 procent.
Skip Pay ve svém indexu sleduje vývoj průměrné ceny doručení u online objednávek na partnerských českých e-shopech, celkem spolupracuje s 38 tisíci zdejšími e-shopy a online službami. Index vychází z anonymizovaných transakčních dat a nezahrnuje dobírku ani další příplatky spojené s konkrétní platební metodou. Krátkodobě mohou výsledky ovlivnit sezónní akce obchodníků nebo změna struktury partnerské sítě.
Cena dopravy podle indexu aktuálně zůstává na jedné z nejvyšších hodnot od začátku měření v září 2024. Dražší byla pouze letos v červenci a srpnu. A zatímco loni v září zaplatili zákazníci za doručení v průměru 72,44 koruny, letos je to o 10,8 procenta více.
Cena doručení přitom může rozhodnout o tom, zda zákazník nákup vůbec dokončí. Podle globálního průzkumu DHL pro rok 2026 už 67 procent online nakupujících někdy opustilo nákupní košík kvůli nevyhovujícím možnostem dopravy. Důvodem nemusí být jen vysoká cena, ale také dlouhá dodací lhůta nebo nedostatek možností, jak si zásilku převzít.
„Na trhu převládají obavy ze zvýšených inflačních tlaků, ať už se jedná o úrokové sazby, energie nebo pohonné hmoty. Část zvýšených nákladů zřejmě e-shopy budou nuceny přenést na zákazníky,“ vysvětluje Petr Pěcha, ředitel GLS, která provedla průzkum nálady mezi více než 300 e-shopy letos od poloviny srpna do poloviny září.
Podle výsledků už každý šestý e-shop v posledních týdnech promítl do svých cen zdražení pohonných hmot. Více než polovina (55 procent) přitom považuje dopad vysokých cen pohonných hmot za významný nebo zásadní. Platí také, že větší dopad má situace na malé e-shopy – zdražit jich muselo 22 procent proti dvanácti procentům velkých.
Aktuální průzkum e-shopu Trenýrkárna.cz a loyalty platformy Rondo.cz mezi třemi tisíci respondentů pak ukazuje, že největší skupina respondentů, konkrétně 28,8 procenta, označuje za příliš vysokou cenu dopravy přesahující 79 korun. Těsně za ní skončila skupina 27,6 procenta lidí, pro kterou je příliš drahé už poštovné nad 50 korun. Dalších 17,2 procenta respondentů považuje za příliš vysokou cenu nad 99 korun a desetina lidí až částku přesahující 149 korun. Pro 16 procent zákazníků není cena dopravy zásadní, pokud celková nabídka včetně zboží vychází výhodně.
„Cena dopravy je pro zákazníky velmi viditelná položka. I když si vyberou zboží za výhodnou cenu, při dokončování objednávky mohou začít váhat, pokud se k ní připočte poštovné, které považují za vysoké. Průzkum ukazuje, že více než polovina lidí má hranici přijatelné ceny nastavenou poměrně nízko. E-shopy proto musí hledat rovnováhu mezi skutečnými náklady na dopravu a tím, kolik je zákazník ochoten zaplatit,“ uzavírá Silvie Mitvalská z Rondo.cz.