Nakupuje u něj i Kim Kardashian. Nyní se český výrobce motocyklů Kuberg vrací do rukou zakladatele

Společnost Kuberg sídlící v moravských Mankovicích se ve světě proslavila coby výrobce unikátních elektrických motocyklů pro děti i dospělé. K tomu pomohl i vstup investora Josefa Jelečka, který však nyní firmu opouští. Většina podniku se tak opět vrací zpět do rukou jeho zakladatele Michala Kubánka.

Michal Kubánek začal se stavbou motocyklů v roce 2009, když zjistil, že pro svou tehdy tříletou dceru nemůže najít takový dětský stroj, který by odpovídal jeho představám. K podnikání v oblasti textilií, jemuž se do té doby věnoval, tak připojil i vlastní značku Kuberg.

O jeho dětské elektromotocykly začal být zájem, a to především ve světě. Firma k nim proto časem přidala také lehké elektrické motocykly pro dospělé, které zaujaly i zástupce z řad celebrit. Mezi nimi vyčnívá například americký raper Kanye West, kterému motorku od Kubergu nadělila jeho bývalá manželka Kim Kardashian.

„Stalo se to pár dní před Vánoci, kdy jsem měl rozhovor po Skypu s naším zaměstnancem v Kalifornii, kterému během našeho probíhajícího hovoru začal zvonit telefon. Vyzval jsem ho, ať to zvedne, že to bude určitě nějaký zákazník. Když dohovořil, byl celý vysmátý. A říkal, že nebudu věřit, kdo volal – prý Kim Kardashian,“ zavzpomínal Kubánek na pár let starý nevšední moment v rozhovoru pro CzechCrunch, kde také prozradil, proč k obchodu málem nedošlo.

Foto: Kuberg S výrobky pro děti Kubánek začal a je jim věrný dodnes

S tím, jak začalo výtvory Kubergu nakupovat stále více zákazníků, zejména ze Spojených států a Nového Zélandu, přišel rychlý rozvoj a meziroční růst v desítkách procent. A také finanční tlak. Bylo jasné, že Kuberg bude potřebovat investora.

„V roce 2015 procházela firma zásadním byznysovým předělem. Abychom zvládli navýšit náš tržní podíl na rozvinutých trzích v USA a Evropě, museli jsme najít silného investora. To se nám nakonec povedlo a z několika možných partnerů jsme si nejvíce porozuměli s panem Josefem Jelečkem, tehdy spolumajitelem třebíčské společnosti Tedom,“ vysvětluje Michal Kubánek.

Jelečkův příchod otevřel Kubergu prostor k dalšímu růstu. Minulý rok společnost završila s obratem ve výši 80 milionů korun a se ziskem 3,4 milionu. Výrobní kapacita se vyšplhala na 1 500 elektromotocyklů ročně, přičemž poptávka aktuálně výrazně převyšuje nabídku.

Jeleček tak svou úlohu naplnil dle čekávání a podle Kubánka by bez něj Kuberg rozhodně nebyl v takové pozici, v jaké se dnes nachází. Jeleček se však nyní rozhodl z Kubergu vystoupit a začít se věnovat dalším investičním projektům. Proto prodal zpět Kubánkovi svých 44,5 procenta. Zakladatel značky tím opět v podniku získal 89procentní podíl.

Foto: Kuberg Nejprodávanější produkt Ranger

Jeho hlavním úkolem nyní bude stabilizovat výrobu a navýšit prodeje. Podobně jako celou řadu jiných výrobců, také Kuberg silně zasáhly výpadky v dodavatelském řetězci.

„Situace se však začíná stabilizovat. Jakmile doplníme potřebný pracovní kapitál, Kuberg začne zase rychle růst. Každý rok přicházíme na trh s nějakou novinkou. Letos jsme například uvedli do prodeje dětské elektroodrážedlo a další motocykly máme dokončeny,“ říká Kubánek s tím, že vůbec nejprodávanějším modelem značky je Ranger, crossover mezi terénním motocyklem a koloběžkou, a také dětské modely.

Vůbec nejvíce svých strojů Kuberg prodává na zahraničních trzích, především ve zmiňovaných Spojených státech. Zájem však roste také v České republice, čeští zákazníci obstarají přibližně 10 procent z prodejů.