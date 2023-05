Natočeno v českém metaverzu. Německá televize do virtuálního světa poslala herce oblíbeného seriálu

Natáčení tohoto dílu bylo pro herce extrémně netypické. Obsazení sice zůstalo stejné jako to, na které si diváci seriálu zvykli, přesto se herci navzájem najednou viděli úplně jinak. A prostory, ve kterých se pohybovali, byly pro většinu z nich naprostou novinkou. Německá televize ZDFneo umístila kompletní děj jednoho z dílů seriálu Doppelhaushälfte (Polovina dvojdomku) do českého světa Somnium Space. Tedy do metaverza, které nabízí lidem digitální život se vším všudy.

Každý herec měl na hlavě virtuální brýle, v rukou ovladače, po těle senzory, aby pohyby ve virtuálním světě odpovídaly těm v reálném. Kameramani se museli naučit ovládat speciální tablet jako kameru. A i když ve světě metaverza namířil jeden z nich kameru proti jinému, nejsou vidět ani oni, ani kamery – v Somnium Space totiž můžou být jejich avataři neviditelní.

„Napoprvé jsem vůbec nechápala, o co jde,“ popsala své první dojmy německá herečka Minh-Khai Phan-Thi. „Ve skutečnosti je těžké pohybovat se ve 3D světě. Partnera vidíte jen virtuálně. Nevidíte žádnou mimiku, jen to, že se ústa pohybují,“ uvedla.

Uvnitř metaverza se natáčelo čtyři dny a kameramani pořídili přes 200 hodin záznamu. Do výsledku pak nezasáhly ani postanimace, ani další triky. A prostředí bylo opravdové, jak jen to jde o virtuálním prostoru říct – všechny budovy, prostranství i vybavení viditelné v seriálu v českém metaverzu už dřív někdo vybudoval a štáb si je jen „půjčil“.

Iniciativa vzešla ze strany produkce, která se rozhodla vyzkoušet něco nového. Na Somnium Space získali doporučení. „Provedl jsem je světem. Ukazoval jsem jim, co naši uživatelé postavili. Že máme muzea, výstavní síně, jak prostory vypadají. Byli nadšeni,“ vypráví Artur Sychov.

Ten filmařům totiž ukázal přesně to, o čem si mysleli, že budou muset sami postavit, ať už ve virtuálním prostoru nebo později v postprodukci. Děj se totiž odehrává z velké části ve výstavní síni.

Sychov věří, že život v metaverzu seriál na nějakou dobu ovlivní. „Určitě budeme dělat prohlídkové trasy v němčině. Lidi provedeme po místech, kde se nahrávalo,“ plánuje virtuální turistiku. „Pro známost virtuálních světů je to naprosto skvělá ukázka toho, co všechno se dá v metaverzu dělat,“ dodává. Jednotlivé díly seriálu Doppelhaushälfte mají podle starších čísel několik stovek tisíc až milion sledujících, další lidé se na něj dívají na internetu.

Kromě toho, že je Sychov tvůrce a zároveň CEO společnosti Somnium Space, je i nadšenec do technologií s metaverzy spojených. Investoval mimo jiné do brýlí pro virtuální realitu od českých VRgineers nebo do obleku TeslaSuit, který dokáže lidem přenášet tlakové vjemy. Jeho firma navíc právě s VRgineers a se společností Prusa Research předvedla vlastní brýle pro virtuální realitu, jejichž značnou část si lidé můžou doma vytisknout na 3D tiskárně.

Sychov kromě toho pracuje na dalších projektech, které mají virtuální vesmír rozšířit. Jedním z nich je i možnost „nahrát“ do něj osobnost konkrétního člověka. Jakmile o něm bude mít stroj dost informací, bude ho zdárně napodobovat, myslí si. První zákazníky pro svůj projekt, který je ve vývoji, už získal mezi lety 2018 a 2019. Jak dlouho zabere nedokáže říct, rozvoj systémů typu ChatGPT prý však jeho plány o roky urychlil.