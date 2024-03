Ne všichni rostou do nebes. Applu se nakupily problémy a jeho akcie nemohou popadnout dech

Uložit 0

Pokud byste v posledních letech odpovídali na otázku, která z amerických společností na burze je největší, a řekli byste Apple, v drtivé většině případů byste měli pravdu. Jen občas prvenství na chvíli přebral Microsoft. Jenže v posledních měsících se situace změnila. Mezi Applem a Microsoftem je teď v tržní kapitalizaci rozdíl přes 400 miliard dolarů a pozici nejhodnotnější americké firmy drží pevně v rukou Microsoft. Čím to je, že Apple od začátku roku klesá? A co můžeme od vývoje akcií s označením AAPL dál čekat?

Pro začátek můžeme zjednodušeně říct, že se Applu v posledních měsících sešlo několik různých větších či menších problémů a faktorů, které cenu jeho akcií do značné míry ovlivňují. Od loňského vrcholu ztratil na tržní hodnotě téměř půl bilionu dolarů. Zatímco loni v prosinci atakovala cena jedné akcie AAPL 200 dolarů, teď jdou pořídit za zhruba 170 dolarů, což představuje pokles o téměř patnáct procent.

Propad o přibližně sedm procent zaznamenaly akcie Applu od začátku letošního roku, což by nebylo nijak výjimečné, kdyby zbytek trhu nerostl. Akciový index S&P 500 za toto období vzrostl o téměř devět procent, takže rozdíl mezi výkonností společnosti Apple a populárního indexu činí od začátku roku již přibližně šestnáct procentních bodů.

Důvodů, proč k takovému poklesu dochází, se najde více. Mezi prvními musíme zmínit velký boom umělé inteligence, který žene dopředu akcie mimo jiné Microsoftu nebo Nvidie. Applu je vyčítáno, že v této oblasti zatím nic nepředvedl a že zaostává za ostatními hráči. Tento tlak ještě zvýšilo nedávné představení nových smartphonů od Samsungu, který do nich integroval řadu funkcí založených na umělé inteligenci.

Zásadní oznámení se v tomto směru od Applu očekává zhruba za tři měsíce, kdy bude mít tradiční vývojářskou konferenci WWDC. Jeho zástupci již potvrdili, že bychom se na ní měli prvního užití generativní umělé inteligence, jakou vidíme třeba u Microsoftu nebo Googlu, dočkat. Jelikož ale kalifornská společnost své projekty dopředu téměř nikdy nekomentuje, a umělá inteligence není výjimkou, investoři zatím reagují spíše negativně.

Problematická Čína

Druhým důvodem pro propad akcií AAPL je výkon samotné firmy jako takové. Apple měl v loňském roce několik čtvrtletí po sobě, kdy zaznamenal mírný meziroční pokles tržeb. A s mírným poklesem tržeb zakončil i celý fiskální rok 2023. Přesto marže technologického obra rostly a Apple díky tomu dosáhl rekordní úrovně z hlediska zisku, který se loni poprvé v historii zvýšil nad 100 miliard dolarů.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj akcií Applu (modrá) a Microsoftu (žlutá) za poslední rok

Náladě nepomáhá ani situace na trhu s chytrými telefony jako celku. iPhone je stále zdaleka nejdůležitějším produktem firmy, když se na celkových tržbách podílí zhruba z poloviny. Loňský rok byl přitom z globálního hlediska prodeje chytrých telefonů nejslabší za posledních zhruba deset let. Celosvětově se prodalo přibližně 1,34 miliardy kusů chytrých telefonů, přičemž v roce 2018 jich bylo asi o 200 milionů více.

Výhodou Applu v tomto kontextu je, že prodává dražší telefony a prémiovější segment se chová jinak než zbytek trhu. Proto samotný Apple na rozdíl od klesajícího trhu rostl, a stal se dokonce poprvé největším prodejcem chytrých telefonů na světě, když předběhl konkurenční Samsung. Slabý trh se smartphony však obecně není dobrým znamením pro firmu, jejímž nejdůležitějším produktem je právě chytrý telefon.

Situace se výrazně změnila také v Číně. I z této země před časem přišla informace, že se tam Apple loni propracoval na první místo v prodejích, a to i přesto, že jeho prodeje v Číně klesly – jenže ostatní výrobci se propadli ještě více. Letos se však měla situace pro Apple výrazně zhoršit.

Podle společnosti Counterpoint Research se za prvních šest týdnů letošního roku prodeje iPhonů v Číně propadly o významných 24 procent, což je výrazně více, než klesal trh. Čína je přitom pro Apple stále velmi důležitým trhem, takže takový prudký pokles je jednoznačně špatným znamením.

Malé negativní zprávy, co se nakupí

Do toho všeho přišla nedávno zpráva o tom, že Apple ukončil práce na vývoji svého autonomního elektromobilu. Šlo o projekt, na němž inženýři a další specialisté pracovali poslední dekádu, a přestože Apple jeho existenci, jak je jeho zvykem, oficiálně nikdy nepotvrdil, bylo to víceméně veřejné tajemství. Podle reportu, se kterým přišla agentura Bloomberg, Apple do ambiciózních plánů investoval zhruba deset miliard dolarů.

To vzhledem k velikosti firmy není nijak extra velká částka, protože jen za loňský rok vydělala desetinásobek, a je běžné, že největší technologické společnosti do vývoje a výzkumu vkládají obrovské sumy. Apple každopádně v oblasti autonomních vozidel podle všeho přecenil své schopnosti. Přestože nevíme, co se přesně uvnitř Applu a tohoto projektu dělo, pro investory to byl opět spíše negativní signál.

Apple je zároveň spolu s dalšími velkými technologickými korporáty stále více pod tlakem regulačních orgánů. Nedávno dostal od Evropské komise pokutu ve výši 1,8 miliardy eur. Pokud si tuto částku dáme opět do souvislosti s velikostí firmy, jedná se o půl procenta loňských tržeb a přibližně dvě procenta zisku. V tomto ohledu to tedy není tak velká částka a mnohem větší pokuty (jak v nominálním vyjádření, tak v poměru k velikosti příjmů či zisků) obdržel například Google v letech 2017 a 2018.

Apple byl pokutován na základě stížnosti společnosti Spotify z roku 2019. Streamovací platformě se mimo jiné nelíbilo, že neumožňoval konkurenčním aplikacím informovat uživatele o výhodnějších podmínkách předplatného mimo App Store. Opět se jedná spíše o signál vyslaný Evropskou unií, že velké technologické společnosti jsou stále více kontrolovány, ale je to další negativní střípek do současné mozaiky dění.

Pro Apple to navíc není jediná změna v EU. V platnost totiž vstupují i nové regulace, jako je Akt o digitálních trzích (Digital Markets Act, zkráceně DMA), podle něhož musí velké technologické platformy v EU otevřít své systémy. Z vyhledávání Googlu tak zmizel přímý odkaz do map a Apple zase musí dát uživatelům možnost volby výchozího prohlížeče nebo obchodu, přes který si instalují aplikace.

Foto: OpenAI / Apple Vizualizace auta od Applu

Několik změn, které jsou pro Apple negativní, se chystá také pro vývojáře. EU chce, aby toto nařízení přineslo více konkurence, což by mělo být ku prospěchu spotřebitelů. Pro Apple je to nicméně krok, který ohrožuje jeho dominantní postavení, sílu jeho ekosystému a zpeněžení některých služeb.

Shodou okolností (nebo možná ne) se Apple dostal právě v době, kdy byly učiněny první kroky k zavedení nových předpisů, i do sporu s herní společností Epic Games. Obě firmy spolu mají dlouhou historii, protože Epic před několika lety porušil pravidla Applu, což nakonec vyústilo ve vykopnutí hry Fortnite, za kterou Epic stojí, z obchodů cupertinské společnosti. Epic se následně obrátil na soud, který se však postavil na stranu Applu.

Nyní jsou obě firmy opět na kordy, protože generální ředitel Epic Games znovu kritizoval Apple za některé jeho kroky. Ten následně zrušil vývojářům z Epic Games přístup ke své platformě. Epic se pochopitelně ozval, do věci se vložila EU a Apple účty zase velmi rychle obnovil, a to s odůvodněním, že se Epic zavázal dodržovat pravidla. Oficiální vysvětlení je však poněkud zvláštní – a i tento krok naznačuje, jako by Apple neměl v tuto chvíli věci pevně ve svých rukou.

Připočíst pak můžeme ještě pár dalších spíše negativních střípků, tedy minimálně směrem k pohybu ceny akcií a očekávání investorů. Žalobu obdržel Apple také ze strany amerického ministerstva spravedlnosti, řeší budoucnost, respektive prodeje některých svých produktů, třeba iPadů, a koncem loňského roku se dostal do patentového sporu se společností Masimo, což následně vedlo k pozastavení prodeje některých modelů hodinek Apple Watch v USA.

Je třeba si uvědomit, že Apple i nadále zůstává jednou z největších firem na světě, jejíž výsledky rozhodně nejsou nijak katastrofální. Na druhou stranu svou neotřesitelnou pozici v čele pelotonu v posledních měsících ztratil a jeho tempo je proti řadě konkurentů opačné a směrem dolů. Zároveň platí, že podíl Applu na trhu stále roste a minimálně v USA používá iPhone velká většina mladých lidí. To je pořád solidní základ do budoucna. Jak se vypořádá se stávajícími negativními vlivy, uvidíme v následujících měsících.