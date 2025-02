Nechci svým dětem zkazit bohatstvím život. Učil jsem je, že si musí umět vydělat samy, říká Šnobr

Uložit 0

Je asi nejznámějším – a nejhlasitějším – akcionářem společnosti ČEZ. Ostatně sázkou právě na ni vydělal finanční skupině J&T před lety miliardy korun. Jenže Michal Šnobr je mnohem víc než jen aktivistický investor. Je mimořádně úspěšným podnikatelem, hoteliérem, realitním magnátem. A také sběratelem známek nebo stavebnic LEGO. A právě o všech jeho investičních a byznysových projektech, které zůstávají tak trochu ve stínu ČEZu, jsme si povídali v podcastu Money Maker. Ale nejen o tom. „Někomu to může připadat směšné, ale my jsme vždycky děti vedli k tomu, že si musí vydělat sami,“ popsal Šnobr i svou výchovu.

Michal Šnobr v podcastu rozvedl i to, proč už jej nákupy a prodeje akcií nebaví tolik jako dřív. „Jeden z důvodů, proč se z toho zcela přirozeně už dlouhou dobu stahuju, je, že jsem tomu přestal rozumět… Bitcoin, Google, Tesla – já tam tu hodnotu nevidím,“ říká v posledním dílu Money Makeru, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru padlo.

O investování do nemovitostí

Rozhodl jsem se, že opustím portfolio cenných papírů, vytvořím si portfolio jinak a jinde, na úplně jiném principu. Žádné dennodenní sledování, kolik stojí akcie, jestli prodělávám, jestli vydělávám, jestli musím prodat nebo nakoupit, jestli mám shortovat nebo obráceně. Vydal jsem se cestou, která mně dávala smysl, a to dlouhodobých investic do půdy. Půdou myslím i rybníky, lesy, zemědělskou půdu. Mám s tím spojené všechny aktivity včetně hotelů. Nikdy to není jen hotel, ale je to mnohem větší území spojené s mnoha dalšími aktivitami.

O dědictví a finanční výchově dětí

Mám tři děti, nejstarší už bude 27, nejmladší bude 18 let. A nikdo z nich úplně netíhne k tomu, co dělám já. Nejstarší teď dodělala medicínu, syn dodělává architekturu… To je jedna z věcí, kterou jsme s manželkou řešili a nastavili do budoucna, takže máme nadaci a tedy zázemí pro příští generace.

Troufám si říct, že jako rodina a i moje děti, které už nejsou s námi doma, žijeme normální, úplně běžný život. Takže jsem byl donucený se postarat o firmu a o to, abych svým dětem paradoxně nezničil život. Někomu to může připadat směšné, ale my jsme vždycky děti vedli k tomu, že si musí vydělat samy. Jsou šikovné, jsou chytré, postavily se na vlastní nohy, mají svoji budoucnost v jiných oborech.

O investicích do hotelů a budování sítě Amenity

Nikdy jsem nesměřoval k tomu, že bych vlastnil jen hotel o 500 lůžkách. Vždycky resort musí mít takový rozměr, že jsou u něj smíchané domky nebo chatky s nějakým hotelovým zázemím, aby se to v každém okamžiku dalo rozprodat. Aby se to dalo prodat dokonce i po jednotlivých nemovitostech. Takhle je to připravené, byť nepředpokládám, že se to stane.

Zjistíte, že když si koupíte jeden hotel nebo otevřete jeden resort, neuživí vás to. Respektive když to budete chtít provozovat, nezbyde vám nic jiného, než říct manželce a dětem, že balíte kufry a jedete na Lipno. A já tam budou provozovat resort, děti budou sekat trávu a manželka povede účetnictví. Brzy jsem se proto dostal k tomu, že aby vám to uživilo management a kancelář v Praze s marketingem, potřebujete mít v ideálním případě tisíc lůžek dohromady. Tak dojdete k bodu zlomu, kdy pak už vlastně jakákoliv kapacita nahoru vám začne vydělávat víc a víc.

O byznysu se stavebnicemi LEGO

Je za tím celé know-how. Je důležité sledovat, které krabice kdy LEGO vydalo, jestli nechystá nějakou reedici, jestli je to vydáno pro maloobchod, nebo je to série, kde vydávají jen velmi omezené množství. Shromažďujeme poměrně detailní informace ke každé krabici a na základě toho se rozhodujeme, co koupit, co si ponechat, co v nějakém okamžiku prodat a případně znovu nakoupit. Většina krabic nám dlouhodobě zůstává na skladě a ten už je dneska obrovský. V čase opravdu hodnota až na výjimky roste, takže je to dobrá investice.

Každý si představí, že koupí krabici za 15 tisíc korun a ona bude do pěti let stát 100 tisíc. Ano, stává se to, ale jsou to spíše výjimky. Dám jednoduchý příklad. Obyčejné letadlo, které vyšlo před pěti lety v edici LEGO City. Jenže LEGO potom žádné letadlo několik let nevydalo. Ale tatínkové, kteří ho chtějí svým synům dát k Vánocům, to téma pravidelně hledají a my jsme ti, kteří ho umí nabídnout v podstatě každý rok bez ohledu na to, co je zrovna v aktuální nabídce.