Nechtěl ztrácet čas s výběrem dovolené, tak vytvořil web, co to udělá za něj. Stačil mobil a deset pokynů pro AI
Ondřej Svoboda popsal AI problém s plánováním dovolené. Za deset příkazů vznikl web porovnávající počasí, ceny i délku cesty.
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Kam v únoru k moři, kde bude alespoň 24 stupňů a cesta z Prahy nepotrvá déle než deset hodin? Které pobřeží je dosažitelné autem a kde se dá v zimě strávit rodinná dovolená, aniž by stála nepřiměřenou částku? Právě na podobné otázky má odpovídat český web Kamzateplem.cz, který přitom vznikl jako pokus, co všechno zvládne umělá inteligence.
Za projektem stojí Ondřej Svoboda, vystudovaný IT expert, který deset let působil v technologickém byznysu a dnes se věnuje především školením o praktickém využití umělé inteligence a tvorbě AI videí. Umělou inteligenci zapojuje také do své umělecké práce: v minulosti vytvořil parodický hit Pár Pařmenů a loni se podílel na satirickém snímku Kořenový vězeň.
Webové aplikace tedy běžně neprogramuje. Kamzateplem.cz tak vznikl jako test toho, kolik práce dokáže umělá inteligence udělat pro člověka, který jí stroze popíše problém a požadovaný výsledek. A jako subjekt svého zájmu si Svoboda vybral Fable 5, dosud nejsilenější AI model americké firmy Anthropic.
Svoboda totiž rok co rok při plánování rodinné dovolené složitě porovnával teplotu vzduchu a moře, cenu pobytu, délku dopravy i vzdálenost od Prahy. Informace tak musel hledat na několika různých místech. „Vytvoř interaktivní aplikaci, podle které bude možné na mapě světa vybrat ideální místo na dovolenou vizuálně i interaktivně,“ zněla první část jeho zadání. Jako příklad popsal lednovou cestu s rodinou do místa s teplým počasím a mořem, přijatelnou cenou a rozumnou dobou dopravy z Prahy.
Umělá inteligence nedostala návrh rozhraní, databázi ani technickou specifikaci. A i tak první verze nástroje obsahovala podle Svobody slušně zpracovaný seznam destinací a většinu základních funkcí. Po druhém příkazu přibyla i mapa a aplikace už byla použitelná pro jeho vlastní potřeby, další zadání proto směřoval především k opravám mobilního zobrazení, úpravám ovládání a rozšíření nabídky míst. Veřejná verze vznikla přibližně po deseti příkazech a samotná práce AI modelu zabrala v součtu desítky minut. Svoboda web ladil postupně, většinou ve chvílích, kdy při běžné práci čekal na dokončení generování AI videí.
Web nyní umožňuje zadat měsíc cesty, počet dospělých a dětí, délku pobytu, rozpočet, způsob dopravy i nejdelší přijatelnou dobu cesty. Uživatel může určit minimální teplotu vzduchu a vody, vybrat pouze místa u moře nebo požadovat destinace, kde bývají běžně dostupné pobyty all inclusive. Samostatný filtr umožňuje vyřadit lokality, ve kterých v daném měsíci obvykle nastává období dešťů. Mapa následně zvýrazní místa, která podmínkám odpovídají. Vedle vlastního nastavení jsou k dispozici také rychlé scénáře jako například zimní dovolená v teple nebo cesta k moři autem.
Nejde přitom o vyloženě jedinečný nápad. Britský web Weather2Travel například vyhledává destinace podle měsíce, denní teploty, teploty moře, množství srážek nebo délky letu. Kayak Explore a Google Flights zase umožňují hledat místa bez předem zvoleného cíle podle rozpočtu, termínu nebo délky dopravy. Kamzateplem.cz se od nich liší především jednoduchým spojením klimatických podmínek, orientační ceny a dostupnosti z Prahy v jednom českém rozhraní.
Výsledky je však potřeba brát pouze jako vodítko. Aplikace není napojená na aktuální předpověď počasí ani na živé nabídky cestovních kanceláří a pracuje se statickými průměry teplot i cen. A ani Svoboda podle svých slov neví, z jakých konkrétních databází a stránek model informace převzal. „Při tvorbě jsem se spolehl, že model dohledá rozumné zdroje a sestaví z nich použitelné průměry. U dovolenkového přehledu je to dostačující, nástroj má být jen orientační vodítko,“ vysvětluje.
Web i proto vnímá především jako praktický nástroj pro sebe a jako ukázku toho, jak lze nové modely využít jinak než jako běžné chatboty. „Nejde o technologicky unikátní cestovní platformu, ale spíš o další zajímavý příklad toho, jak člověk bez běžné praxe ve vývoji webových aplikací dokáže sestavit během několika příkazů zajímavý produkt. Podobnou službu si může udělat skoro každý. Jediné, co člověk potřebuje, je nápad a umět ho dobře formulovat,“ shrnuje.