Nejbohatší Čech vstupuje do vesmíru. CSG nakoupilo podíl v kanadské firmě, má hodnotu přes 9 miliard
Společnost MDA Space se podílela na více než 450 kosmických misích. Teď získala nového hlavního akcionáře, zbrojařskou skupinu CSG Michala Strnada.
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Průmyslová a obranná skupina CSG Michala Strnada vstupuje do kosmického průmyslu. Nákupem akcií získala 9,5procentní podíl v kanadské společnosti MDA Space a stala se jejím největším akcionářem. Kolik za akcie zaplatila, skupina neuvádí. Podle propočtu CzechCrunche ale má podíl při posledním kurzu z torontské burzy hodnotu přibližně 620 milionů kanadských dolarů, což je v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Spolu s investicí sestavilo CSG tým odborníků, v jehož čele stojí bývalý šéf českého Satelitního centra a poradce NATO pro vesmír.
Akcie MDA Space v Torontu v pátek 9. října uzavřely na 40,2 kanadského dolaru a tržní hodnota firmy dosahovala 6,5 miliardy kanadských dolarů (100 miliard korun). V pondělí se tam kvůli kanadskému Dni díkůvzdání neobchodovalo. Odhad hodnoty podílu přitom nemusí odpovídat ceně, za kterou CSG akcie skutečně pořizovalo, mohlo je nakupovat postupně a za jiné ceny. Drží je přes dceřinou společnost, kterou pro tento účel založilo.
MDA Space má za sebou více než 55 let historie a podílela se na více než 450 kosmických misích. Zaměstnává přes čtyři tisíce lidí, vyvíjí komunikační satelity, technologie pro pozorování Země i kosmickou robotiku. V prvním letošním pololetí utržila 963 milionů kanadských dolarů (15 miliard korun), meziročně o 33 procent víc, a na celý rok čeká tržby 1,8 až 1,9 miliardy kanadských dolarů (28 až 29 miliard korun). „MDA Space je uznávaná, dobře řízená a zisková společnost, která dlouhodobě roste,“ říká k obchodu Michal Strnad.
CSG navíc vstupuje do firmy uprostřed expanze. MDA Space plánuje koupit další vesmírnou společnost Blue Canyon Technologies a většinový podíl v taktéž do kosmu zaměřené CLS, obě transakce chce dokončit ve čtvrtém čtvrtletí. Podíl v MDA Space má být pro CSG výchozím bodem pro užší spolupráci. Ta by podle skupiny mohla zahrnovat společné investice do výrobních kapacit v Evropě, spolupráci při akvizicích nebo využití jejích obchodních kontaktů pro mezinárodní expanzi kanadské firmy. „Díky vstupu CSG mezi naše akcionáře zároveň posilujeme své vazby na evropské investory a obchodní partnery,“ uvádí generální ředitel MDA Space Mike Greenley.
Do MDA Space investuje také PPF
- Podíl v MDA Space drží také skupina PPF rodiny Kellnerových. Koupila ho ještě před vstupem kanadské firmy na burzu v roce 2021 a dlouho o něm nemluvila. Jako první o investici letos informoval Deník N.
- Ke konci letošního března měla PPF 10,8 milionu akcií MDA Space, tedy 7,8 procenta. Akcie drží přes nizozemskou dceřinou firmu PPF Management Services.
- MDA Space v létě vydala nové akcie. Pokud PPF nepřikupovala, odpovídá její balík zhruba 6,7 procenta firmy a podle pátečního kurzu má hodnotu 435 milionů kanadských dolarů (6,7 miliardy korun).
- Z akcionářů, kteří podíl hlásili SEC, měla PPF dosud nejvíc. Teď ji předstihla CSG.
„PPF investovala do MDA Space ještě před jejím vstupem na torontskou burzu v roce 2021 a od té doby je Skupina dál akcionářem této kanadské společnosti, jejíž potenciál potvrzuje letošní úpis akcií také na burze v New Yorku v rámci duálního listingu,“ uvedl nyní pro CzechCrunch Leoš Rousek, ředitel korporátní komunikace PPF.
Vesmírné aktivity CSG vnímá jako přirozené rozšíření svého byznysu v obranných a leteckých technologiích. Odvolává se přitom na odhady, podle nichž se globální vesmírná ekonomika do roku 2035 ztrojnásobí na 1,8 bilionu dolarů (39 bilionů korun). Jen vládní výdaje na obranné aktivity ve vesmíru loni podle skupiny dosáhly zhruba 74 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). Díky spolupráci s MDA Space chce CSG zákazníkům nabídnout širší portfolio. „To je zvlášť důležité v době, kdy naše bezpečnost stále více závisí na využívání kosmických technologií,“ dodává Strnad.
Investice přichází v prvním roce CSG na burze. Skupina v lednu vstoupila na amsterdamský Euronext s cenou 25 eur za akcii, aktuálně se obchoduje jeden kus za necelých 15 eur. V prvním pololetí utržilo CSG 3,25 miliardy eur (79 miliard korun), meziročně o více než 17 procent víc, a čistý zisk z pokračujících operací mu stoupl o 84,8 procenta na 572 milionů eur (14 miliard korun). Strnad je i díky tomu aktuálně první v žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes.
Do vesmírného byznysu CSG nevstupuje úplně od nuly. Už dřív přes svůj fond rizikového kapitálu Tech Horizons menšími částkami investovalo do německé Atmos Space Cargo a britské SatVu. „Do kosmického průmyslu vstupujeme se stejným přístupem, jakým se řídíme při všech našich rozhodnutích o investicích a expanzi: s dlouhodobou vizí a důrazem na finanční disciplínu,“ říká investiční ředitel CSG Stanislav Kuba.
Kosmickou strategii a technologie bude ve skupině řídit Ladislav Stahl, který byl v ústředí NATO poradcem pro zpravodajství a bezpečnost ve vesmíru a předtím vedl české Satelitní centrum. Za investice a rozvoj byznysu v odvětví bude odpovídat Filip Kocián, dříve z evropského fondu Expansion Ventures zaměřeného na začínající kosmické a obranné firmy a spoluzakladatel Golem Ventures Space. Tým doplňuje kanadský manažer Cameron McKenzie, bývalý viceprezident divize WESCAM v L3Harris Technologies, který má jako seniorní poradce na starosti rozvoj aktivit CSG v Kanadě.