Nejbohatší zpěvačka se vrací se svou nejkratší deskou. Taylor Swift zlomila rekordy ještě před vydáním
Album si předem uložilo přes pět milionů uživatelů. Taylor Swift zkouší, zda může uspět bez masového marketingu, jen se silou své komunity.
Taylor Swift vydává nové album The Life of a Showgirl a svět hudby napjatě sleduje, co přijde po rekordní Eras Tour a miliardových tržbách. Jenže tentokrát nejde o klasický útok na všechny posluchače, spíš o test, kam se může posunout umělkyně, která už dávno přerostla hranice obyčejné zpěvačky. Čtyři paradoxy ukazují, proč tahle deska může být jiná než všechno, co od ní fanoušci i hudební průmysl čekali.
Rekordní zájem, ale menší dopad na kasu
Ještě předtím, než kdokoli slyšel jedinou píseň, překonala deska rekordy na Spotify. Album si do své knihovny předem uložilo přes pět milionů uživatelů, vůbec nejvíc v historii platformy. Předchozí rekord navíc držela s posledním albem The Tortured Poets Department také Taylor Swift. Podle dat Spotify si takto uložená alba pustí během prvního týdne zhruba 70 procent fanoušků a asi každý sedmý se k nim pak vrací opakovaně.
Z pohledu klasického hudebního marketingu by takový start měl znamenat jistý komerční uragán. Jenže třeba odborný hudební server Music Business Worldwide odhaduje, že tentokrát nelze čekat tak masivní příjmy, jaké provázely předchozí projekty Taylor Swift. Důvod je prostý: základna jejích oddaných fanoušků, takzvaných swifties, je obrovská, ale mimo ni už deska cíleně neloví.
Loni vydané album nabízelo velkou zpověď z minulých vztahů i reakci na tlak slávy a online kritiku. Tím vzbudila zvědavost i u lidí, kteří jinak Swift, která je Forbesem označována jako nejbohatší zpěvačka na světě, nesledují. The Life of a Showgirl je dle samotné zpěvačky naopak radostný, energický pop inspirovaný rekordní šňůrou koncertů Eras Tour a jejím zasnoubením s Travisem Kelcem. Jinými slovy, je to album dělané hlavně pro ty, kdo už Taylor sledují a chtějí sdílet její současnou euforii, ne pro nové posluchače hledající senzaci.
Hudební profesor Toby Koenigsberg to pro CNN popisuje jako luxusní problém hvězdy, která přerostla vlastní žánr. Podle něj už Taylor Swift nemusí nikomu dokazovat, že její hudba bude úspěšná. Stačí, aby dala své komunitě vědět, a ta se okamžitě postará o silný rozjezd. Výsledkem je zaručený obrovský start, ale menší pravděpodobnost, že se album dlouhodobě prosadí i mimo okruh jejích nejvěrnějších fanoušků.
Největší hvězda planety, přesto bez singlu
Taylor Swift dřív uměla příchod nové éry ohlásit jednou písní. V roce 2012 to byla We Are Never Ever Getting Back Together, která naznačila odklon od country. O dva roky později přišlo Shake It Off a definitivní přechod k popu.
Tentokrát je všechno jinak. Žádný předem vypuštěný hit, první skladbu fanoušci uslyší až spolu s celým albem. Není to náhoda. Hudební svět se víc než dřív opírá o loajalitu fanoušků, ne o masivní zásah třeba z rádií. Podle expertky na branding Robin Landy je dnes pro Swift klíčové spíš budování dlouhodobého příběhu a loajality než tvorba hitů. I proto si může dovolit vydat celé album bez předchozího singlu.
Okázalá show, ale hudebně střídmost a minimalismus
Nová deska má výrazný vizuální rukopis. Taylor Swift si pro ni zvolila sytě oranžovou barvu, které říká Portofino orange. Objevuje se na billboardech, v propagačních videích i na limitovaném merchi. Spotify v New Yorku kvůli albu otevřelo třídenní pop-up Showgirl Experience s interaktivními instalacemi a fotokoutky. Vydání samotného alba pak zpěvačka oznámila v podcastu New Heights, který vede její snoubenec Travis Kelce s bratrem Jasonem.
Přitom samotné album působí spíš střídmě. Má jen dvanáct skladeb, což je obrovský rozdíl oproti předchozímu albu The Tortured Poets Department s jednatřiceti písněmi. „Chtěla jsem ucelený příběh bez zahlcení,“ vysvětlila Swift v podcastu.
Filmová událost, ale už ne rekordní kinohit
Když v roce 2023 zamířil do kin film The Eras Tour, který byl záznamem koncertu, stal se nejvýdělečnějším snímkem svého druhu v historii, jen za první víkend utržil 93 milionů dolarů (necelé dvě miliardy korun) a celkově přes čtvrt miliardy dolarů (přes pět miliard korun). Lidé tehdy chtěli vidět show, na kterou se mnozí z nich nedostali třeba kvůli vysokým cenám vstupenek.
Letos Taylor Swift zkouší jiný formát. Jde o devadesátiminutovou směs premiéry videoklipu písničky The Fate of Ophelia, zákulisních záběrů a dalších videí, na kterou prodala v předprodeji vstupenky za 15 milionů dolarů (310 milionů korun) a podle odhadů otevře víkend s tržbami okolo 35 milionů dolarů (723 milionů korun). Pořád je to hodně, ale podstatně méně, než kolik vynesl koncertní film.
„Koncert byl masová událost, alternativa pro ty, kdo se na turné nedostali. Release party je spíš dárek věrným fanouškům,“ cituje server The Wrap jednoho z amerických distributorů.