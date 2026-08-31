Nejdřív únos zakladatele, pak útěk nástupce. Polskem hýbe krypto kauza, v níž figuruje i ruské podsvětí
Před zmizením dostával výhrůžky a někdo mu sekerou rozbil Ferrari. Po letech se jeho jméno vrací v případu, který sleduje nejen Polsko.
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Českému publiku je jeho jméno téměř neznámé, v Polsku se kolem něj ale už několik let skládá příběh, který by vydal na kriminální seriál. Sylwester Suszek vybudoval jednu z největších kryptoburz v regionu, během největší bitcoinové horečky zbohatl a pak v roce 2022 beze stopy zmizel. O čtyři roky později se zhroutila i firma, kterou po něm převzal jeho právník, a tisíce klientů se nemohou dostat ke svým penězům. Když následně zmizel i nový šéf burzy, začali polští vyšetřovatelé hledat spojitosti. Ty vedou třeba až do Ruska.
Ještě před několika lety byl Suszek v Polsku symbolem pohádkového zbohatnutí, jak reportuje The New York Times, který se kauzou zabýval. Syn horníka a učitelky založil v Katovicích kryptoměnovou burzu BitBay (teď známá jako Zondacrypto) a vybudoval z ní obrovský byznys. Média mu přezdívala „král kryptoměn“, létal vlastním vrtulníkem, jezdil v luxusních autech a v době největšího boomu bitcoinu patřil mezi nejúspěšnější polské podnikatele. Pak ale přišel útok na jeho auto, obavy o bezpečnost a v březnu 2022 jeho zmizení. On sám se od té doby neobjevil, ani jeho tělo se nikdy nenašlo a spolehlivé vysvětlení neexistuje.
Firma mezitím pokračovala pod novým vedením někdejšího právníka Suszka Przemysława Krale. Na konci roku 2025 ale klienti začali hlásit problémy s výběry a letos na jaře se provoz burzy zastavil. Peníze zůstaly uvnitř, web zmizel a Kral se přestal objevovat na veřejnosti. Polská prokuratura nyní vyšetřuje podezření na rozsáhlý podvod i praní špinavých peněz a v srpnu spojila kauzu Zondacrypto přímo s vyšetřováním Suszkova zmizení.
Příběh přitom začal mnohem obyčejněji. Suszek vystudoval management firem a vyzkoušel několik oborů, od prodeje počítačových součástek až po finanční poradenství. Pak objevil bitcoin a v roce 2014 založil BitBay. Vystihl moment, kdy se o kryptoměny začala zajímat širší veřejnost, a z původně regionální firmy vyrostla jedna z největších kryptoburz v regionu.
Princip fungování byl jednoduchý: online tržiště, kde lidé nakupovali a prodávali kryptoměny. Na platformu poslali peníze nebo digitální mince a podle potřeby si je zase vybírali. Klíčové bylo, že platformě svěří své úspory a očekávají k nim kdykoli přístup.
Rychlý růst, rychlý pád
A BitBay raketově rostl. V době největší kryptoměnové horečky dosahovala platforma obřích objemů obchodů a čítala téměř milion registrovaných klientů. Ze Suszka se stala celebrita polského byznysu, nicméně ve stejné době firma narazila na polské regulátory. Ti začali zpochybňovat její fungování a Suszek začal hledat novou základnu. Na tento krok zareagovaly banky, které burze vypověděly účty pro vedení klientských vkladů, čímž její provoz v zemi fakticky paralyzovaly.
BitBay proto musel narychlo hledat útočiště v cizině. Nejprve se pokusil usadit na Maltě, ale tam plán nevyšel, a tak zamířil do Estonska, které tehdy platilo za evropský ráj pro krypto startupy. Tehdy, po roce 2020, už přišel rebranding na Zonda a posléze Zondacrypto.
Měnila se i Suszkova pozice. V roce 2021 v čele firmy skončil a řízení převzal jeho právník Przemysław Kral. Rok nato přišel moment, který dodnes zahaluje tajemství. Suszek odjel 10. března 2022 na schůzku do nedalekých Katovic za obchodním partnerem. Na tamní čerpací stanici ho vyšetřovatelé naposledy spolehlivě zachytili. Potom zmizel.
Už předtím ale nebyly všechny věci v pořádku. Jeho sestra popsala, že se z dříve sebevědomého muže stal člověk sužovaný úzkostmi. Zlomem byl incident, kdy neznámý pachatel rozbil čelní sklo jeho Ferrari sekerou a nechal ji v autě zabodnutou. Po tomto varování odjel dočasně do Curychu, ale později se vrátil.
Rodině po jeho zmizení dorazilo několik zpráv, v nichž sám Suszek psal, že mu únosci vyhrožují uřezáním prstů, i vzkazy s výhrůžkami přímo od únosců. Jejich pravost však vyšetřovatelé definitivně nepotvrdili. Suszek se každopádně dodnes nenašel a rodina je přesvědčena, že byl zavražděn.
Firma ale mezitím jela dál a pod vedením Przemysława Krale spustila masivní marketing. Sponzorovala fotbalové kluby v Polsku, Itálii i Estonsku a stala se partnerem Polského olympijského výboru. Na olympiádě dokonce medailistům slibovala odměny v kryptoměnách, které ale sportovci nikdy neviděli.
Marketingová zástěna však neudržela realitu dlouho. Kral ještě letos v lednu vystoupil na fóru v Davosu, ve stejné době už ale zákazníci hlásili, že se nemohou dostat ke vkladům. Firma tvrdila, že jde o technické komplikace při aktualizaci systému. Na jaře se situace překlopila v paniku. Zondacrypto zmrazila výběry a její web spadl. Podle polských úřadů se počet poškozených vyšplhal na tisíce a škoda dosahuje nejméně 350 milionů zlotých (zhruba dvě miliardy korun).
Kral se ještě pokusil klienty ukonejšit tvrzením, že Zondacrypto drží v rezervě
4 500 bitcoinů. Kódy k digitálnímu klíči má ale podle něj znát jen jediný člověk. Zmizelý Sylwester Suszek. Odborníci to ale odmítli; zmíněná peněženka byla neaktivní téměř deset let.
Pak zmizel i Kral. Odjel z Polska a podle spekulací se ukrývá v Izraeli, Dubaji či jihovýchodní Asii, přičemž polská média informují, že s prokuraturou tajně vyjednává o spolupráci. Kauza mezitím přerostla v obří politicko-kriminální skandál. V srpnu byl zatčen šéf Polského olympijského výboru Radosław Piesiewicz kvůli podezření z korupce a přijímání úplatků od Krale. Premiér Donald Tusk i polská vláda dnes firmu označují za subjekt s vazbami na organizovaný zločin v Rusku i vlivné politické kruhy.
Podle polského deníku Rzeczpospolita totiž nešlo jen o krypto startup, ale o propracovanou pračku špinavých peněz. Suszek i Kral převedli podíly v burze do sítě neprůhledných schránkových společností v Dubaji a Lucembursku s využitím fiktivních vlastníků. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že nepřehlednou strukturu využívala ruská mafie i tamní tajné služby k obcházení mezinárodních sankcí a k financování dezinformačních operací v Polsku, a to například prostřednictvím televizní stanice TV Republika.