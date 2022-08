Nejen na šodó do Šodó bistra. Známí čeští foodies otevírají v Dejvicích vlastní podnik

Zuzana Daňková a Jan Valenta tvoří mnoho let dynamické duo, které je na českém gastronomickém poli známé jako Taste of Prague. Gabriela a Petr Ogurčákovi zase pražskou scénu obohatili o bistro Etapa, které vyrostlo na receptech jejich známého food blogu PG Foodies. A protože jídlo spojuje, ze čtveřice známých milovníků jídla se stali v průběhu let dobří přátelé. Nyní se rozhodli společně otevřít vlastní podnik.

Nový přírůstek se bude jmenovat hravě – Šodó bistro. Téhle skvělé sladké omáčky totiž není nikdy dost a každý by si ji vždy rád přidal. Ze sociálních sítí Taste of Prague je navíc zřejmé, že se šodó řadí k jejich oblíbeným neřestem. Bistro se již nyní rýsuje v pražských Dejvicích. Na místě, kde měl původně vzniknout úplně jiný koncept, byť také provázaný s gastronomií.

Zuzana Daňková a Jan Valenta se totiž mimo jiné mnoho let věnovali pořádání gastronomických prohlídek Prahy pro turisty. Příchod pandemie a zavření hranic tak na jejich podnikání neblaze dopadly. V roce 2021 si začali říkat, že potřebují dělat něco jiného, něco pro místní. A rozhodli se, že otevřou prodejnu kvalitních potravin od lokálních farmářů a výrobců. Zároveň s nabídkou pochutin, které poznali během svých cest do zahraničí.

Jenže pak se ukázalo, že přeprodávat zboží je možná až příliš náročné. Prostoru se ale nechtěli vzdávat. Nenápadně se tak obrátili na Gabrielu s Petrem, jestli by se s nimi nechtěli pustit do něčeho společného. A zrodil se nápad na provozování malého bistra. Místo tak začali upravovat na míru novému konceptu.

Foto: Šodó bistro Interiér se teprve rodí, zaujme ale prosklená výloha

„Prostor jsme tak měli dřív než koncept. Hledali jsme na běžném realitním serveru, byla to spíš náhoda. Místo se nám hned líbilo, má totiž krásný vchod a výlohu. Je v příjemné oblasti a svou atmosférou nám připomíná prázdniny na maloměstě,“ popisuje Jan Valenta.

„Tvarování stále probíhá a do jisté míry je dáno velikostí – nebo spíš malostí – prostoru. Největší výzvou je nacpat do něj všechno, co v bistru chceme dělat. A zvládnout to v relativně malém počtu lidí. Nechceme dělat všechno, ale to, co se dělat rozhodneme, chceme dělat dobře,“ dodává.

Mezi čtveřicí naštěstí od počátku panovala shoda, což je dle Valentových slov velmi důležité. Když se do společného podnikání vrhnou přátelé, musí si být skutečně jisti, že zásadní věci vidí stejně. „Logicky jsme se obávali, abychom si společným podnikáním nezničili přátelství. Ale zatím je to dobré. Jedeme podle osvědčeného modelu: holky se domluví, kluci souhlasí.“

Pokud všechno půjde podle plánu, Šodó bistro by mělo otevřít v listopadu. Hosté se mohou těšit na dobrou kávu, pečení, ráno na snídaně. V poledne a odpoledne na jednoduchá jídla a také vína i další alkohol – klidně i po ránu. Jídel bude méně, ale oba páry se zasadí o to, aby si člověk v atmosféře lokálního bistra maximálně vychutnal každé z nich.

„A samozřejmě bude i šodó,“ dodává Valenta. Bistro bude velmi malé, vystačí si s pouhým tuctem židlí. Na interiéru manželé spolupracují s designérkou Adélou Lipár Kudrnovou a s její kolegyní Petrou Steinovou. Hrubá stavba už je hotová, nyní jsou tak na pořadu dne vybavení kuchyně, kávová infrastruktura, konečné uspořádání věcí a především noví členové týmu.