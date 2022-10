Nejlepší protiválečný film posledních let? Netflix vydal novou adaptaci Na západní frontě klid

Na Netflix právě dorazilo možná jedno z nejlepších válečných dramat posledních let, Na západní frontě klid. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Válka nemá žádné vítěze, ale mnoho poražených. To je asi hlavní poselství slavného románu Ericha Marii Remarquea Na západní frontě klid, v němž děsivým způsobem reflektoval svoje vlastní zkušenosti řadového vojáka v první světové válce. Hrdinou románu je mladík Paul Bäumer, který se spolu se spolužáky pod tlakem okolí nechá naverbovat do armády ještě před dokončením gymnázia. Zprvu ho strhne válečné nadšení, brzy ale začne zjišťovat, že jeho život je prakticky u konce, ať už zemře, nebo ne.

Slavný román se dočkal už dvou – velice dobrých – filmových zpracování, teď ho ale pro Netflix poprvé adaptovali přímo Němci. Při rozpočtu kolem 20 milionů dolarů to je to jeden z nejdražších projektů, jaký kdy v zemi vzniknul, celá řada scén se natáčela také v Česku. I když se vedle i desetinásobně nákladnějších hollywoodských produkcí může snímek jevit jako skromný, vůbec tak nevypadá.

Reakce kritiky ho často přirovnávají k 1917, americkému válečnému dramatu z první světové války z roku 2019. Byť film režiséra Sama Mendese vyhrál tři Oscary, podle některých mu přes všechny snahy chybělo skutečně pohlcující vyprávění, které by vyvolalo o mnoho více než uznání skvělého technického zpracování. Na západní frontě klid prý produkčně nezaostává, daří se mu ale více autenticky zprostředkovat hrůzu každodenního života téměř bezvýznamných vojáků.

Snímek obsahuje mnoho brutálních i takřka poetických scén, které diváky hluboce zasáhnou, přitom nesklouzává do exploatace vyžívající se v krvi a utrpení. Podle některých přesto místy zachází až příliš daleko při snaze svým publikem otřást. Většina reakcí se nicméně shodne na tom, že nová adaptace zásadního literárního díla velice dobře podává jeho protiválečný sentiment. Film lze zhlédnout na Netflixu.

Co ukazují trailery

Ant-Man a Wasp: Quantumania

Hlavním motivem aktuální ságy audiovizuálního univerza Marvelu je multiverzum, na cizí svět se proto vydává i miniaturní Ant-Man s kolegyní Wasp. Přesněji řečeno je diváci v novém filmu budou provázet do subatomární roviny, kde se skrývá dosud netušený vesmír. Zloducha, kterého tam hrdinové potkají, ale už známe. Více zde.

1899

Konec 19. století, otevřený oceán plný evropských migrantů a dva parníky, z nichž jeden se považoval za ztracený – co se stalo s jeho posádkou? To je premisa složité, temné hádanky nového seriálu od tvůrců Dark. Jak jsme shrnuli v článku, podle prvních reakcí se blíží další mysteriózní hit.

Bledé modré oko

Christian Bale jako detektiv, který se ve třicátých letech 19. století snaží vyšetřit sérii brutálních vražd na vojenské akademii v New Yorku. Pomáhá mu jeden z kadetů – mladík jménem Edgar Allan Poe. První krátká upoutávka vedle charismatického Balea představuje hlavně hutnou atmosféru plíživého zla.

Jack Ryan

Je Jack Ryan komplexní seriál nabízející inteligentní analýzu geopolitiky a vlivu Spojených států ve světě? Není. Je to dobrá špionážní akční zábava? Rozhodně. A ve třetí řadě se navíc objeví také Praha, kterou lze zahlédnout přímo v traileru.

Co hýbe světem filmu a televize

DC pro boj s Marvelem získalo zajímavou posilu

Marvel má Kevina Feigeho, šéfa, který dává celé franšíze směr a má velký podíl na jejím obřím úspěch. DC sice dokáže vyprodukovat velice kvalitní tituly (viz letošní Batman či seriál Peacemaker), ale chybí mu soudržnost. Kreativní i byznysovou vzpruhu má superhrdinskému univerzu dodat nové ředitelské duo DC Studios producent Peter Safran a režisér James Gunn. Ten natočil třeba Strážce galaxie nebo právě Peacemakera. První oznámení? Henry Cavill se vrátí jako Superman. Více zde.

Nový Black Panther je skvělý, tvrdí první reakce

První Black Panther jednoznačně patří mezi lepší marvelovky. Pokračování, které se musí nějak vypořádat se smrtí představitele titulního hrdiny Chadwicka Bosemana (kterého mimo jiné Rihanna uctila v novém singlu pro tento film), stálo proto před velkou výzvou. Podle prvních reakcí kritiků, kteří novinku s podtitulem Wakanda nechť žije, viděli, snímek uspěl. Je prý vizuálně ohromující a pocta Bosemanovi a jeho nejznámější roli funguje skvěle, když se ztráta a truchlení stává jedním z hlavních témat filmu.

Má se tím vymykat typické estetice Marvelu, jeho tón je podstatně temnější a z hlediska příběhu intimnější. Zároveň má být ale mnohem epičtější než první film – především díky střetu dvou světů, Wakandy a podvodního království Talokanů. Zdá se, že dosud neuspokojivá pátá fáze MCU konečně dostane svůj kvalitativní vrchol.

Tim Burton (už) nemá rád Disney

Oceňovaný režisér sice v Disney začal svoji filmařskou kariéru jako animátor a mnohokrát s ním spolupracoval, naposledy na Dumbovi v roce 2019, podle citací serveru Deadline z nedávného festivalu Lumière ve francouzském Lyonu se ale Burton k Disney už nejspíš nevrátí. „Myslím, že moje dny s Disney jsou u konce. Uvědomil jsem si, že já sám jsem Dumbo, že pracuju v hrozném, velkém cirkusu a potřebuju utéct,“ řekl filmař. V současnosti na konec listopadu připravuje seriál Wednesday Addamsová pro Netflix.

Apple zdražuje služby

Streamovací služba Apple TV+ za pár dnů oslaví tři roky a firma Tima Cooka se rozhodla, že už má dostatek obsahu a dostatečně dobrý status na to, aby si za ni uživatelé o něco připlatili. V době, kdy Netflix, Disney+ nebo HBO Max chystají levnější nabídky s reklamami, tak Apple TV+ navýší cenu z dosavadních 139 korun na 199 korun měsíčně. Jak jsme shrnuli zde, stoupá mimochodem i cena hudební služby od Applu.

Co si dnes pustit

Barbar

Disney+ | Horor | 2022 | 102 min. | ČSFD

Reprofoto: 20th Century Studios/YouTube Film Barbar

Mladá žena navštěvující Detroit si na Airbnb rezervuje dům, když do něj ale dorazí, někdo už tam je. Narychlo nic jiného nesežene, mladík v domě se zdá milý, a tak se rozhodne zůstat. To ovšem neměla dělat, ve sklepě se totiž skrývá něco hrůzného. Barbar patří k nejlépe hodnoceným hororům letošního roku hlavně proto, jak dobře se mu daří opakovaně porušovat žánrové stereotypy a překvapovat publikum – proto také doporučujeme o něm moc nečíst a prostě se podívat.

Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

Netflix | Horor | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: David Lee/Netflix Antologie Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

Američané slaví Halloween, takže k nám doputovala ještě jedna hororová lahůdka. Guillermo del Toro, tvůrce Faunova labyrintu nebo Tváře vody, zapátral v šuplíku, vytáhl osm ze svých nejzajímavějších nezpracovaných nápadů a svěřil je osobitým tvůrcům. Výsledkem je temná antologie s originálními vizemi, v níž se kombinují krása s ošklivostí a děs s fascinací. Název mimochodem odkazuje na legendární německý horor Kabinet doktora Caligariho z dvacátých let.

Sugar Daddy

HBO Max | Drama | 2020 | 101 min. | ČSFD

Foto: Netflix Film Sugar Daddy

Darren se chce živit hudbou, ale jak to často bývá, je bez peněz. Zatímco experimentuje se zvukem a prochází několika brigádami, naskytne se jí možnost vydělat si mnohem víc jako společnice. Byť svým klientům neposkytuje sexuální služby, její práce jí brzy začne komplikovat už tak náročný život. Sugar Daddy není tradičně divácký film, ti, co ale přistoupí na jeho nezvyklou formu a složitou psychologii hlavní hrdinky, dostanou zajímavý obraz mladé umělkyně hledající svůj hlas. A představitelka Darren je skvělá.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Pán prstenů: Prsteny moci

2. Rod draka

3. Vidím vás

4. Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera

5. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička

Nejsledovanější filmy:

1. Běžná selhání

2. Halloween končí

3. Jan Žižka

4. Trojúhelník smutku

5. Bullet Train

