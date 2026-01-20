Nejlepší telefon? Pro většinu nejlevnější iPhone 17, je konečně bez kompromisů. Tenký Air má jednu výhodu
Testovali jsme nejnovější jablečné telefony, abychom zjistili, že ten nejlevnější je opravdu velmi dobrý. A jiný běžný uživatel nepotřebuje.
Několik předchozích let při výběru nového iPhonu platilo, že jste řešili především velikost displeje a pak to, zda chcete opravdu to nejlepší se všemi funkcemi, které Apple nabízí, a připlatíte si, anebo zvolíte cestu základního modelu, kde uděláte pár kompromisů. V poslední generaci do toho však Apple trochu řízl a výběr je jednak o něco zajímavější a také paradoxně ještě jednodušší. Všechny tři iPhony mají jasnou cílovou skupinu a možná po opravdu dlouhé době platí, že ten nejlevnější je pro většinu ten nejvhodnější telefon.
Za tím, co jsem o iPhonu Air napsal v listopadovém textu, si pořád stojím. Je to pro mě za opravdu dlouhé roky ten nejzajímavější iPhone, se kterým Apple vyrukoval, ale stejně tak platí, že to není telefon pro každého. Bohužel se mi ale stala osudným má hláška a přístup, že nasadit na tenhle tenký iPhone kryt je hřích (protože zničíte jeho hlavní přednosti). Pád z více než metru na dlažbu nepřežil. A tak jsem se dostal k pořádnému otestování základního iPhonu 17, abych byl velmi mile potěšen.
Celou dobu jsem říkal, že za největší benefit iPhonu Air považuji jeho tenkost a lehkost a že se trochu obávám, jak mi bude připadat jakýkoliv jiný telefon, který vezmu do ruky. Kdybych se vrátil k iPhonu Pro, možná by to kvůli 39 gramům navíc platilo, ale iPhone 17 má jen o 12 gramů víc, takže o moc velký rozdíl nešlo. Alespoň když ho také máte bez obalu. Největší přidaná hodnota působivých rozměrů iPhonu Air je v něčem jiném. Dokáže totiž díky nim nabídnout o dvě desetiny palce větší displej a skvěle to zamaskovat.
Tím, jak je iPhone Air v kapse i v ruce neskutečně kompaktní, totiž prakticky nezaregistrujete, že má o něco větší displej a je v tomto ohledu o něco rozměrnější. Jasně, dvě desetiny palce nejsou zase tolik, ale pokud na iPhonu trávíte opravdu hodně času, třeba pracovně, tak se může větší obrazovka hodit, už jenom kvůli nepatrně větší klávesnici. Pokud bych tedy chtěl o něco větší displej a ne hned nejvíc nabušený a také nejtěžší iPhone 17 Pro Max (proti Airu o 66 gramů), tak Air je velmi zajímavý volba.
Když si ale odmyslím celkový cool faktor, který je u tenkého Airu pochopitelně zásadní, tak už toho nad rámec iPhonu 17 zas tak mnoho nenabízí. Apple totiž v aktuální řadě svých telefonů udělal z nákupního pohledu zcela zásadní změnu. Dlouhé roky jsme museli dělat kompromisy. Pokud jsme nechtěli platit za nejdražší iPhone Pro, museli jsme obvykle oželet některé nejnovější funkce, třeba akční tlačítko, fototlačítko nebo lepší displej. Jasně, opět nic, bez čeho by telefon nefungoval, ale zkrátka jste si museli nechat zajít chuť.
To se teď změnilo. Na iPhone 17 už se nemusíte dívat tak, že chcete především ušetřit, a tím pádem přijdete o nějaké funkce. Hlavně řešíte, jaký iPhone je pro vás skutečně nejvhodnější vzhledem k tomu, co od telefonu potřebujete. Na vrcholu potravního řetězce je pochopitelně iPhone Pro, který nejlépe fotí, má nejlepší výkon, ale zároveň to jsou aspekty, které běžný uživatel jen málokdy naplno využije. A když pak porovnáme iPhone 17 a iPhone Air, tak tenký model už počítá spíše nevýhody.
Kvůli extrémně tenkému tělu se do iPhonu Air vešla jen jedna čočka. Na běžné každodenní focení to stačí, ale i u základních jablečných telefonů jsou uživatelé roky zvyklí také na druhou, ultraširokúhlou čočku, díky které lze fotit třeba makro. Do těla Airu se také vešel pouze monoreproduktor, takže přehrávání bez sluchátek je opravdu slabé. A nakonec – což může být pro mnohé to nejdůležitější – má Air i slabší baterii, tedy výdrž. Lehce výkonnější čip tyhle nedostatky nenahradí, obzvlášť když v běžném provozu ho prakticky nepocítíte.
Naopak základní iPhone 17 boduje tím, že má technologii ProMotion, díky které je displej plynulejší a má rychlejší odezvu. Dosud to byla výhoda řady Pro a pro mě osobně důvod, proč bych si za ni vždy připlatil. Dvojnásobná obnovovací frekvence (120 Hz místo 60 hz) vám může přijít jako maličkost, ale pokud jste ji ještě na iPhonu neměli, schválně si zkuste novější telefon s ProMotion půjčit. Poznáte to okamžitě a už nebudete chtít zpět. Díky tomu pak má už i základní iPhone 17 také always-on displej.
No a pak je tu samozřejmě cena. Za iPhone Air, jakožto první a možná i poslední generaci svého druhu, si dost připlatíte. U iPhonu 17 přitom nedostanete o tolik méně, ba naopak, možná spíše dostanete o něco více, byť v mírně ohraném kabátku. To ale samozřejmě neznamená nic špatného. Apple moc dobře ví, co dělá, a iPhone 17 je zkrátka absolutní jistota, na kterou se můžete spolehnout. A když vedle sebe dáte 22 990 korun za iPhone 17, 29 990 korun za iPhone Air (a případně 34 990 korun za iPhone Pro), mnohým se udělá hned jasno.