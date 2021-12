Návrat ke kořenům. S takovým heslem investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) před pár týdny za stovky milionů korun vstupovala do polského srovnávače pojištění Mubi. Nyní investoři Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý ve své misi pokračují a rozšiřují svou zahraniční stopu. Většinový podíl kupují ve španělské firmě Arpem Networks se zaměřením na pojištění aut, motocyklů a dodávek.

Výše transakce se podle informací CzechCrunche pohybovala v řádu desítek milionů korun, přičemž PFC nyní v madridském Arpemu ovládá 83 procent. Investoři tak navazují na svou tradici v oblasti online pojištění – na českém trhu vybudovali jedničku ePojisteni.cz, na Slovensku pak Superpoistenie.sk, které v letech 2016 a 2018 prodali do rukou německé Bauer Media za více než tři miliardy korun.

Získané prostředky poté využili na založení investiční skupiny. K trojici se při vzniku coby zakládající partner připojil ještě Petr Krajíček. „Pokračujeme v psaní příběhu, ve kterém jsme obzvlášť silní. Po vybudování jedničky ve srovnání pojištění v Čechách a na Slovensku se nám daří i na polském trhu a další náš krok vede na jeden z největších evropských trhů – do Španělska,“ komentuje transakci Dušan Šenkypl, partner PFC.

Investiční skupina je aktuálně podpořena také investory, kteří vyprodali emisi dluhopisů ve výši půl miliardy korun jen za několik dnů. Podobně jako v Polsku i ve Španělsku Šenkypl s Bartou a Holým vidí potenciál změnit fungování trhu a společnosti Arpem Network, jež nabízí srovnání produktů více než pětadvaceti globálních hráčů jako Allianz, Axa či Generali, pomohou v dalším růstu.

„Vnímáme obrovskou příležitost zjednodušit nákup pojištění online přes plnohodnotný internetový proces, který obslouží zákazníka na jednom místě a bez potřeby část procesu řešit se srovnávačem a část s pojišťovnou,“ popisuje Šenkypl, jehož tým mimo jiné ve velkém posilují bývalí manažeři z Alzy.

„Většina srovnávačů ve Španělsku umožňuje klasifikovat produkty podle ceny pojištění, u Arpemu existuje možnost vybrat si svou pojistku podle kvality jejího krytí, a to díky nezávislému bodovacímu systému. Díky investici PFC se můžeme soustředit na další rozvoj platformy, vývoj IT, růst portfolia, procesy, nábor a další věci tak, aby byly naše služby pro zákazníky co nejkomfortnější,“ dodává Javier Moltó Llarena, spolumajitel a ředitel Arpemu.