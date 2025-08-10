Nejsmradlavější ryba, neřestné jeptišky a 20 tisíc metalových duší. Jak vypadal český brutální festival?
Už 28. ročník legendárního festivalu v pevnosti Josefov přilákal fanoušky z celého světa. Podívejte se, jak to na letošním Brutal Assaultu vypadalo.
Když se v jaroměřské pevnosti Josefov rozezní první tóny, město se na čtyři dny promění v jedno z nejdůležitějších evropských center extrémní hudby. V pořadí 28. ročník festivalu Brutal Assault opět dokázal, proč patří mezi špičku kontinentální metalové scény. Více než 140 umělců, 20 tisíc návštěvníků z celého světa a atmosféra, kterou lze stěží popsat slovy.
Za téměř tři dekády své existence vyrostl Brutal Assault z malé lokální akce do jednoho z nejvýznamnějších evropských setkání fanoušků extrémní hudby. Zatímco kdysi pořadatelé pracovali s rozpočtem v řádu desítek tisíc, dnes operují se sumou převyšující sto milionů korun. Přesto zůstává nezávislým podnikatelským projektem bez investorů, spoléhajícím jen na několik málo sponzorů.
Festival tradičně nestaví na žádných hvězdách a neuvádí headlinery, protože snahou je nabídnout vyrovnanou dramaturgii. Přesto pro mnohé byli hlavními lákadly francouzská kapela Gojira, americký Mastodon, australští Karnivool či projekt Blood Fire Death, který přinesl kultovní skladby black metalové legendy Bathory. Organizátoři vnímají akci jako svébytné „město ve městě,“ místo nabízející kompletní zázemí od hudby přes gastronomii až po odpočinkové zóny.
Festivalový život se neodehrává jen za branami pevnosti. S příchodem tisíců fanoušků tvrdé hudby ožívá celá Jaroměř. V centru se otevírají improvizované hospody fungující pouze během akce, okolní parky a vzdálené louky se mění v nekonečné moře stanů. Mezi fanoušky se přirozeně rodí vlastní program vyplňující čas mezi vystoupeními.
Letos vzbudila velký rozruch skupinka polských návštěvníků, která uspořádala odpolední ochutnávku surströmmingu, proslulé švédské speciality známé jako nejsmradlavější konzerva světa. Výsledek? Dav zvědavců, znechucení i smích – a nezapomenutelný incident, o kterém se bude mluvit ještě dlouho po posledním tónu festivalu. Jak to vypadalo, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.